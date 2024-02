Legia w czyśćcu - obszerny reportaż Łukasza Olkowicza

Piątek, 23 lutego 2024 r. 10:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przez ostatnich kilka tygodni ukazywały się kolejne części sporego reportażu Łukasza Olkowicza o Legii Warszawa. Cała publikacja, zatytułowana "Legia w czyśćcu", składa się z siedmiu naprawdę bardzo obszernych części i drukowana była częściowo na łamach Przeglądu Sportowego, a całość dostępna jest jedynie w internetowym wydaniu "PS". Z kolei Onet Audio przygotował audiobook z całą serią "Legia w czyśćcu", podzieloną również na siedem części.



- To jest jakieś odkupienie win, bo z Legii bije jednak dobra energia. Są niezłe wyniki, kibice wrócili na trybuny, ale przecież Legia nie odkupiła jeszcze win. Tym odkupieniem będzie mistrzostwo - opowiada Łukasz Olkowicz, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet.









W materiale dowiemy się wiele nt. Josue - jego relacji z pozostałymi zawodnikami, zmianie funkcjonowania w drużynie, opasce kapitana i wielu innych. W reportażu "otwiera" się także właściciel klubu, Dariusz Mioduski, który opowiada jak doszło do zatrudnienia w roli dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego.



Przedostatni materiał cyklu poświęcony został legijnej akademii i temu, że legioniści "produkują" zawodników głównie dla innych klubów, bowiem stosunkowo niewielu graczy wyszkolonych w LTC, trafia następnie do pierwszego zespołu Legii. Ostatnia część cyklu zatytułowana "Odkupywanie win" odnosi się w dużej mierze do nowego szkoleniowca, Kosty Runjaicia. "Jeżeli Legia chciała uniknąć powtórki z czarnej jesieni, musiała zacząć się zmieniać. Nowy trener wniósł do warszawskiego klubu wiele pomysłów" - pisze Olkowicz.



- Legia jest dziś uśmiechnięta. Wróciła pewność siebie, mocniej stoi na nogach. Detoks był potrzebny. Właściciel klubu Dariusz Mioduski mówi o grzechu pierworodnym, za który Legia musiała odpokutować, by nareszcie rozpocząć nowy etap. On też w pogoni za złotem pozwolił, by Legia przez kilka lat z tym grzechem się męczyła. Od zapaści minęły dwa lata, a w Legii zmieniło się dużo. Jest na pewno zdrowszym organizmem, ale czy powiemy, że ślady choroby zniknęły? Że pacjent uczciwie przeszedł rehabilitację i można go uznać za wyleczonego? Dziś wydaje się przygotowany do odzyskania tytułu. W Europie poczuł się tak pewnie, że zagra w niej wiosną. Na domowe mecze Legii wyprzedają się wszystkie bilety, w dobrym tonie jest dziś przy Łazienkowskiej bywać, z wnętrza klubu już nie wydostaje się toksyczność, a po prostu dobra energia - czytamy w obszernym materiale, do lektury którego zachęcamy.



Odcinki "Legii w czyśćcu":

1. Dwie twarze Josue cz.1

2. Dwie twarze Josue cz.2

3. Ucieczka z piekła cz.1

4. Ucieczka z piekła cz.2

5. Przypowieść o dyrektorze

6. Miłuj młodzieżowca swego

7. Odkupywanie win