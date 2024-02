Pankov: Wierzę, że awansujemy

- Błędy są czymś normalnym w piłce nożnej. Każdy reaguje na nie inaczej - czasem ktoś potrzebuje kilku słów wsparcia, inny zawodnik potrzebuje tylko kontaktu wzrokowego. Trener nas zna, wie jak do nas dotrzeć. - Najważniejsze są pierwsze pojedynki, kontakty z piłką, pierwsze podania, bo wtedy nabierasz pewności.

- Pewność siebie można budować na treningach. Jesteśmy zgraną drużyną. Oczywiście dochodzi do zmian w defensywie, ale ta pewność siebie z każdym meczem rośnie. Gole padają w różnych sytuacjach - po błędach indywidualnych, po błędach formacji lub całej drużyny. Jutro musimy tych błędów uniknąć i zagrać na miarę oczekiwań. Jutro zagramy w naszym domu i wierzę, że awansujemy. Nie umniejszam przeciwnikowi, ale wierzę, że zwycięstwo będzie nasze - mówi przed rewanżowym spotkaniem 1/16 finału Ligi Konferencji Europy Radovan Pankov.

