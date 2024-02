Młodzież: Lechia U19 3-5 Legia U19

Środa, 21 lutego 2024 r. 14:37 Raffi, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi Legii zmierzyli się na wyjeździe z rówieśnikami z Lechii Gdańsk. gospodarze walczą o powrót do CLJ i w przerwie zimowej pokonali m.in. trzecią w tabeli tej ligi Wartę Poznań. Także teraz byli trudnym przeciwnikiem, a do przerwy był remis. W drugiej odsłonie Legia zaprezentowała się jednak lepiej i odniosła zwycięstwo 5-3.



W sobotę legioniści zagrają w LTC z rezerwami ekstraklasowego Radomiaka Radom.



Sparing U19: Lechia Gdańsk 3-5 (1-1) Legia Warszawa U19

Gole:

1-0 18 min.

1-1 32 min. Karol Kosiorek (as. Igor Skrobała)

1-2 52 min. Mateusz Szczepaniak (as. Jakub Żewłakow)

1-3 62 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Żewłakow)

2-3 63 min.

2-4 72 min. Oliwier Olewiński (as. Mateusz Szczepaniak)

2-5 78 min. Antoni Majchrowski (głową, as. Viktor Karolak)

3-5 88 min.



Legia: Franciszek Chojak – Jakub Jendryka (62' Oliwier Olewiński), Karol Kosiorek, Jan Leszczyński [07], Maciej Bochniak (62' Viktor Karolak) – Samuel Šarudi (72' Maciej Saletra), Oskar Melich (46' Pascal Mozie [08]), Jakub Żewłakow (62' Bartosz Dembek) – Igor Skrobała (72' Jakub Zbróg [07]), Przemysław Mizera (62' Mateusz Konopka), Mateusz Szczepaniak [07](72' Antoni Majchrowski). Rezerwa: Konrad Kassyanowicz [07]

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach