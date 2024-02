Komentarze (216)

Jest dobrze - 2 godziny temu, *.rsknet.pl Bardzo przemyślane działanie Legii.

Wyczyściliśmy sobie przedpole poprzez olanie Pucharu Polski oraz rezygnację z niepotrzebnych męk w gównianej Lidze Konferencji. Teraz można skupić się na ekstraklasie gdzie pewne już zdobycie mistrzostwa pozwoli Legii zawojować Ligę Mistrzów UEFA!! odpowiedz

Klama1916 - 2 godziny temu, *.hapay.pl Tobiasz asystecie odejdź.. Daj szanse doświadczonym.. odpowiedz

Zos - 2 godziny temu, *.plus.pl Piłkarze widzą że mioduskiemu wiszą wyniki, bo on woli handlować piłkarzami to jakie mają motywację, też mają to w d.... odpowiedz

Slawomir - 2 godziny temu, *.8.86 O co chodzi w oprawie "niespodzianka sk...y"? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Slawomir : bo żyleta była zamknięta (teoretycznie). Oprawę więc zrobiono na innym sektorze odpowiedz

zaba285 - 2 godziny temu, *.grupaping.pl to przypominało grę z sezonu, w którym broniliśmy się przed spadkiem... w tym sezonie już raczej nie spadniemy, ale jak tak dalej pójdzie to skończy się na 10 miejscu :( odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.com.pl Jak można było spodziewać się awansu skoro Legia nie była w stanie wygrać z Puszczą Niepołomice? odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Z tym trenerem nie będzie w tym roku ani mistra ani pucharów. odpowiedz

Kolo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy warto było sprzedawać Muciego? Legia ma kasę, ale nie ma honoru. Marny klubik. odpowiedz

Daniello - 3 godziny temu, *.chello.pl WON TRENERZYNO Z WARSZAWY....NA BERLIN WON I ZABIERZ ZE SOBĄ BRAMKARZYKA.... odpowiedz

Kolo - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Śmieszny klubik. Zlały ich ogórki z trzykrotnie mniejszym budżetem. Czy warto było sprzedawać Muciego? Legia ma kasę, ale nie na honoru. odpowiedz

Głupoty piszesz - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Kolo: Molde latem proponowało 3mln€ za Mosora z Piasta.

Pieniadze niewyobrażalne dla polskich klubow odpowiedz

Xxc - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Głupoty piszesz: to tylko świadczy o tym że jest mądrze zarzadzany przy takim budżecie odpowiedz

Romek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jacuś powie że parametry są dobre ha ha ha odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wstyd i hańba! odpowiedz

Wolf - 3 godziny temu, *.virginm.net Molde pokazało naszemu trenerowi i tym naszym parodystom bo nie można ich nazwać piłkarzami jak się gra w piłkę nożną. Z Kostą już nic nie osiągniemy tak samo ten skład już pewnego poziomu się nie przeskoczy. W sumie nie ma co się dziwić jak się bierze takiego Kuna którego medaliki odpaliły i innych niby piłkarzy to taki jest efekt. Na dzień dzisiejszy jest to skład na 4-5 miejsce w naszej lidze. Bez inwestycji w zawodników mających jakiś poziom Legia głębiej będzie się topiła w tym szambie co teraz jest. odpowiedz

Joker - 3 godziny temu, *.chello.pl Bez pomysłu, aby dojechać do końca itd. Zagraniczny szrot WON! odpowiedz

Tylko legia - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jeżeli jeszcze raz wystawi Tobiasza to ch nie trener odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.84.48 @Tylko legi a: tak jestem za siedzi nawce bramkarz a nie pajac odpowiedz

wieLuniak - 2 godziny temu, *.plus.pl @Tylko legia: wystawi bo to młodzieżowiec odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Runjaic idź z LEGII naszej ukochanej LEGII Schalke ratować..... może ci się pajacu uda odpowiedz

Klanik - 3 godziny temu, *.chello.pl Im się juz nie chce grać, kasa poleci. Tylko lekcja wychowawcza odpowiedz

krzys27 - 3 godziny temu, *.virginm.net Coz tu pisac....ja rozumiem , ze Legia to My a nie miodek, ze zawsze jestesmy na 100% za Legia( jako klubem a nie za tymi pajacami co nie potrafia prosto pilki kopnac) , ale dlaczego "kumaci" ludzie z Zylety przy takim blamazu jak dzis nie moga dac hasla " caly stadion wychodzimy" ? Skoro tak Wam zalezy , ze Legia to My , to pokazcie to....a nie dosc, ze gardla ludzie zdzieraja, to jeszcze za to musza placic a Ci statysci na boisku, sztab szkoleniowy( z malutkimi wyjatkami), no i przede wszystkim zarzad na czele z pseudo wlascicielem maja nas wszystkich gleboko w d...ie....Moze nadszedl wreszcie czas zeby sie obudzic!! odpowiedz

Tomek 38 lat z Legią. - 2 godziny temu, *.chello.pl @krzys27: To samo sobie pomyślałem. Na starej Żylecie byśmy wyszli, a teraz ... zabawa trwa, jak na Tytanicu. odpowiedz

Rycz - 2 godziny temu, *.chello.pl @krzys27: kumaci są opłacani przez Miodka, także jeżeli sądzisz, że coś się zmieni to muszę Cię rozczarować. Jeżeli ktoś ma trochę oleju w głowie to widzi co się dzieje z ruchem kibicowskim w naszym klubie. No ale Miodek płaci to wymaga posłuszeństwa i nabijania frewkencji odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl Mysle ze to nie byl zly mecz w wykonaniu Legii. Zabraklo troche szczescia. Mielismy swoje sytuacje ktore powinnismy wykorzystac. Przeanalizujemy to gruntownie a na razie skupiamy sie na najblizszym spotkaniu z Korona. odpowiedz

Klama1916 - 3 godziny temu, *.hapay.pl Tobiasz raz asystent dwa mi jaka sie z piłką... Co to za polityka... odpowiedz

Mioduski zjedz snikersa - 3 godziny temu, *.02.net Jédza na ławce, Rejczyk może mieć debiut i bramke strzelić ale nie niemiec ma plan, za kadencji niemca Rejczyk podzieli los Strzałka a Baku powiada że rasista kapitan zniszczył szatnie... odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.netfala.pl Sparta pyka turasów, a my kompromitacja z drwalami z Molde odpowiedz

Mar - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zespół jest kompletnie nieprzygotowany do dwumeczu pucharowego.

Piłkarze wyglądają bardzo słabo indywidualnie i jako cały zespół. Gdy dodamy do tego sprzedaż " za pięć dwunasta" dwóch kluczowych graczy to mamy to co widzimy. Duży minus za transfery, a i Kosta się też nie popisuje. Szkoda, bo Norwegowie to przeciętna drużyna. odpowiedz

Karol Gruta - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Powinna być jakaś skala teraz dla zawodników - 0 nieudacznik odejc,0 nieudaczik, 0 + bo coś grałeś,-1 biegałeś kopłeś piłke pare razy tak dalej aż do 2.

odpowiedz

Dino - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Josue zobacz sobie mecz Górnika Zabrze i popatrz jak gra w piłkę Pan Pilkarz Lukas Podolski . odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.netfala.pl TRzeba zapytać kto jest odpowiedzalny za transfery??????????????????????????????? Za ile sprzedalismy piłkarzy za ile kupiliśmy i jakich???????????? Czy po transferze Muciego był już przygotowany zmiennik????????????? DRAMAT więcej para dokumentów o Legii zmierzamy na dno... z takim zarządzaniem odpowiedz

Ario - 3 godziny temu, *.centertel.pl Żal patrzeć co się dzieje Tobiasz najwyższy czas przyznać się do porażki mieć honor i odejść odpowiedz

Bemowo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czy jest szansa na taki wynik jak ze Śląskiem 4-0 odpowiedz

Hubert - 3 godziny temu, *.centertel.pl Prawdziwych mężczyzn poznaje się nie po tym jak zaczynają a jak kończą. odpowiedz

Joker - 3 godziny temu, *.chello.pl Więcej zagranicznych Hiszpanów i innych dziadów. odpowiedz

Steffen Freund - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Joker: A sa krajowi hiszpanie? odpowiedz

Joker - 3 godziny temu, *.chello.pl @Steffen Freund: dość tego zagranicznego szrotu! odpowiedz

Mioduski pokaź jaja i wyj.. tego niemca... - 3 godziny temu, *.02.net Runjaić: Będziemy harować od pola karnego do pola karnego odpowiedz

Marco(L)io - 3 godziny temu, *.tre.se Dodam tylko,ze Molde,zaczyna sezon w kwietniu,oni sa w fazie przygotowan do sezonu... odpowiedz

jurand - 3 godziny temu, *.chello.pl Trzy mecze wstydu: Molde-Puszcza-Molde. Z niecierpliwością czekam na komentarze po meczu treneiro, piłkarzy i el locco. odpowiedz

Wons - 3 godziny temu, *.centertel.pl O tylko do dogrywki 4gole a na boisku Rosołek , dobrze to wróży.

Puenta na koniec czy po tym meczu wreszcie trener poczuje się gentlemenem i zwinie żagle. odpowiedz

Pffff - 3 godziny temu, *.kompex.pl O w molde… odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl A zrobiłem sobie nowe okulary i myślałem że obraz gry Legii mi się poprawi.... ale nie.... dalej grają syf i kupę mułu odpowiedz

Jimi70 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Niestety Legia kupuje co najwyżej średnich piłkarzy bo tylko na takich jest kasa, dlatego z g....a żaden trener nic nie ulepił od kilkunastu lat i co roku jest to samo odpowiedz

Xxc - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Jimi70 : budżet molde to 30% tego co ma Legia. Dobre mądre zarządzanie jest podstawą a nie kasa... odpowiedz

KLAMA1916 - 3 godziny temu, *.hapay.pl MŁODZIENIEC ŻĄDZI.. BRAWO KACPEREK.. żal patrzeć.. 30 lat kibicowania psu w.. Brak słów.. odpowiedz

Cafu - 3 godziny temu, *.plus.pl Czekam na informację o dymisji trenera, nie ma już co czekać na koronę. odpowiedz

hipek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mistrzem Legii jest Legia. Amen. odpowiedz

Roger_1916 - 3 godziny temu, *.171.1 Kosta musi odejść !!!! I to już jutro... My nie umiemy bronić, a on co mecz swoje cudaczne 3-4-3.

I niech zabierze ze sobą Tobiasza, Kramera, Pankova i tego cudaka Josue... Co oni robili zimą? Tu każdy wygląda tragicznie.

DNO odpowiedz

Joker - 3 godziny temu, *.chello.pl Lekcja wychowawcza, tylko to coś da. odpowiedz

Jimmy L - 3 godziny temu, *.telefonica.de IM WIECEJ GRA LEGIA Z TYM BRAMKARZEM TYM MNIEJSZA JEGO CENA: CZY ONI TEGO NIE ROZUMIEJA : odpowiedz

dziad LeopoLd - 3 godziny temu, *.185.188 O k*rwa, trójka się po prawej stronie pokazała. A nasza obrona jak zwykle taktowna i uprzejma-gościom nie przeszkadza. Niech mają miłe wspomnienia z Łazienkowskiej. Dżentelmeni w każdym calu , k**wa jego m*ć. odpowiedz

Joker - 3 godziny temu, *.chello.pl Kapuadi tragedia! odpowiedz

Legii!!!! - 3 godziny temu, *.chello.pl Legio Jesteś tak dobra jak twój ostatni mecz.Jarosław Legię zbaw....Jeszcze w Kielcach w plecy i od śledzi baty.Legia osiąga dno odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.netfala.pl Mam nadzieję , ze w Papę z korona i żegnamy koste nieudacznika... i Tobiasz na ławkę... szkoda, że Papszun nie przyjdzie skończyłoby się koleżeństwo piwka, a zaczeło za... lanie

odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Cicho,cicho..wszedł Rosołek;) odpowiedz

Marco(L)io - 3 godziny temu, *.tre.se Kapustka w pierwszym meczu,pokazal jakosc!

Ale dzisiaj trener,mial pomysl,zeby go wpuscic,tylko na 30 min.

gratulacje,za pomysl na mecz!!!

juz 0-3...Ja pier...le!!! odpowiedz

Siwy(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl tobiasz



co?



miej HONOR i odejdź !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Joker - 3 godziny temu, *.chello.pl Kapuadi zawala kolejną bramkę. odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Co zrobił ten nieudacznik Kun? Zostawił przeciwnika który strzelił gola. Ten typ jest amatorem. odpowiedz

Jimmy L - 3 godziny temu, *.telefonica.de josue nie ma z kim grac . Same pajace z bramkarzem na czele. podejrzewam ze to jego ostatni sezon w LEGI odpowiedz

Lks - 3 godziny temu, *.orange.pl Jada z Rudym jak z trampkarzem odpowiedz

Siwy(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl **** fra...ra co baty w bramce odbiera !!!!



odpowiedz

nwm - 3 godziny temu, *.aster.pl tobiasz do sprzedarzy odpowiedz

Qurek - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Co ten Kapuadi robi w tej obronie XD. odpowiedz

Cobylal - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Papszun jest jeszcze ciągle do wziecia odpowiedz

Jimi70 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Cobylal: Papszun też tu nic nie zrobi bo piłkarze są średni, a na lepszych nie ma kasy odpowiedz

Matek - 3 godziny temu, *.proneteus.pl Hańba,wstyd ,żenada !!!!! Ale myślę tak sobię że kasa !! !!!! Jest ok !!! Miodek !! Kór....Z Czym do Europy !!!! odpowiedz

Gimbi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jeden Japończyk wiosny nie czyni... Szkoda samuraja. odpowiedz

Januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl Cukrzyk wystarczyl na Wielka Legie….. zygac sie chce



Kacpi nie pokazuj sie na miescie odpowiedz

Jimi70 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl I tak jak co roku od kilkunastu lat, nadzieja przed sezonem i czym dalej to większy piach odpowiedz

Bylekto - 3 godziny temu, *.165.20 No to jak tam exelku? Kto nam się lepiej wypromował? Miszta w Lester czy Kacper z Molde? Jak ja tęsknię za Legia Urbana lub Berga. odpowiedz

Kiks - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kun teraz jeszcze Rosołek i będzie po mszy. Tam już nie ma kim zagrać by jakieś efekty były. Teraz została nam Liga Nasza Extraklapa gdzie i tam leją nas nawet Ci z ogona.... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.netfala.pl Bramkarz Molde pokazuje ręcznikowi Tobiaszowi na czym polega gra na bramce.... odpowiedz

Rysio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl A buło nie przegrać ostatniego meczu z Aston villą i byśmy byli w 1/8 finału po wygraniu grupy... odpowiedz

Krzysztof - 3 godziny temu, *.centertel.pl !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Kapitan i i niemiec rozj.. li Legie - 3 godziny temu, *.02.net To lepiej niech z Koronâ oddadzâ walkowera, nie ma drużyny rizj.. jâ japitan z niemcem... odpowiedz

rudy102204 - 3 godziny temu, *.orange.pl Tobiasz traci gola średnio co 74minuty,

Mało tego ma obrony na poziomie 53 czy 54 procent i to biorac pod uwagę nasza świetna obronę...

Czekam na jego obrońców... Halo, puk puk ???

odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie można pisać źle o Kacperku bo felietonista z Legioniści .com się popłacze .........Kacperek w takim wieku zarabia takie małe pieniążki ........Śmiech Śmiech odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Braaaawo kacperek odpowiedz

Amator futbolu - 3 godziny temu, *.. Wydaje mi się że ten zawodnik w zielonej koszulce ,... najgorszy na boisku . odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.. Obrońcy i bramkarz mają problem z psychika odpowiedz

Aimar - 3 godziny temu, *.inetia.pl A czego wy się spodziewaliście. Puszcza pokazała nam miejsce w szeregu a Molde to nas bije jak juniorów. Przygotowania zimowe w Turcji i są efekty. Oni powinni zapier…ć w śniegu na Gubałówce. odpowiedz

ja1916 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Po pierwsze to fatalna polityka transferowa, osłabiono drużynę przed tymi meczami.

Po drugie wybory trenera okropne. Po co gra Tobiasz czy Gual to nie mam pojęcie. Kapustka wyglądał dobrze w poprzednich meczach, ale rozumiem że odpoczywa przed 18 finału? odpowiedz

Kuba. - 3 godziny temu, *.chello.pl



Bedziemy harować od pola karnego do pola karnego -Trener Legii.



Proponuje po meczu bo nie wyszli na mecz. odpowiedz

Kkk - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Mioduski nieudaczniku won z Legii odpowiedz

Ario - 3 godziny temu, *.centertel.pl Co ten Tobiasz w sobie ma że nadal jest bramkarzem Legii nawet piłki nie umie złapać wykopać go odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl W przerwie nie chcę słuchać wywiadów z kopaczami,chcę złotoustego Jacka!Jak ja uwielbiam te jego pierdolety! odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl A mieli biegać od pola karnego do pola karnego....a biegają bez sensu ładu i składu

Ostatnio wszystkie mecze tak biegają za Runjaicia. Wypalił się w Legii ten Kosta. Dziękujemy i auf Wiedersehen odpowiedz

Pierre Dolish - 3 godziny temu, *.ip-ptr.tech I znowu Moldobicie od narciarzy, którzy sezon zaczynają w połowie kwietnia. odpowiedz

MArian - 3 godziny temu, *.co.uk Limit szczescia wyczerpany, nic z tego nie bedzie! odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Nikt dziś nie gra. Na boisku jest 9 zawodników i dwa zlomy- gual i kapuadi. odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.chello.pl Tak jak już było napisane w jakimś poście wcześniej, jeśli nie wygrają w Kielcach, to Runjaic WON (może zabrać ze sobą Tobiasza). odpowiedz

Sobal 74 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Niemamy bramkarza niemamy obrony niema napastników niema trenera i co najgorsze brak ambicji żadnego zaangażowania odpowiedz

jurand - 3 godziny temu, *.chello.pl @Sobal 74: Bramkarza mamy, ale na ławce. Okazało się, że jednak nie potrafią te patałachy grać w piłkę a trener jest niepełnosprawny umysłowo delikatnie mówiąc. odpowiedz

Piotrek Ochota - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie jest wam wstyd? Co wy robicie, wy NaSzą Legię hanbicie. Dzieci we mgle odpowiedz

FC Sindröm Stockholm - 3 godziny temu, *.inetia.pl Gdybym jeszcze raz miał przyjść do Legii.

Może bym wydusił więcej na premii.

O najeeeemnik. O najeeeeemnik.

Na na na najemnik. Najemnik w Legii. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Tylko Antolovic i Skaba byli tak beznadziejni jak Tobiasz. Tylu mamy bramkarzy, wypożyczamy gdzie tylko się da a ten najgorszy cały czas w pierwszym składzie. odpowiedz

go(L)op - 4 godziny temu, *.shlnet.pl molde ma bramkarza, a my mamy tobiasza. Brawo trenerze, nie oszukujmy sie nic nie gramy. odpowiedz

Matek - 4 godziny temu, *.proneteus.pl Kór..... Tego nie da się oglądać !!! odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net Jakim cudem KR wpadł na pomysł, żeby wyjść tą samą obroną, z tym samym bramkarzem co tydzień temu… znowu nie trafił ze składem, znowu gra na aferę, No qrva nawet dzieci na podwórku maja lepszy pomysł na grę… trzech do wykonania rzutu wolnego i każdy wykonanemu tak samo… ujowo. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl No to mamy nasze gwiazdy....od ręcznika w bramce po dzieci w obronie i pomocy aż po trampkarzy w ataku. Strach się bać w ekstraklasie.... pewnie wszyscy się boją naszych " piłkarzy". Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

Qurek - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Ciarki żenady. Jak można wychodzić na tak ważny mecz i stracić bramkę w 18 sekundzie? Pokazali że się nie nadają do ćwierćfinału... odpowiedz

Rikki - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ooo Tobiasz piłkę złapał nawet komentator to podkreślił a to dobrze wróży. Ta dzisiejsza kopanina pokazuje w jakim jesteśmy dole , a już sprawa napastnika to dramat . odpowiedz

kowaL - 4 godziny temu, *.rogers.com niestety nie mamy młodzieżowca poza Tobiaszem a wiec to on bedzie bronił w lidze.

brać Papszuna i dać mu pełną władzę odpowiedz

Darek z lokami - 2 godziny temu, *.chello.pl @kowaL: Dobry żart. odpowiedz

TOBIASZ WONN!!! - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jak kiedyś pisałem,że Tobiasz to pajac to mnie cisneliście



to jest ręcznik i tyle !!!



NIGDY NIE MIELISMY TAKIEGO SLABEGO BRAMKARZA odpowiedz

Wacha - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Oni mają bramkarza, my Tobiasza... odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.chello.pl Jak w niedzielę znowu dadzą du...y w Kielcach i będziecie z nimi "rozmawiać" gdzieś na trasie to oszczędźcie tego Japończyka. Nowy jest , nie jest niczemu winien. Z resztą tej hołoty jechać na ostro. odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl W przerwie nie chcę słuchać wywiadów z kopaczami,chcę złotoustego Jacka!Jak ja uwielbiam te jego pierdolety! odpowiedz

Arczi - 4 godziny temu, *.chello.pl 1, wywalić w końcu na ławkę tego gościa co stoi na bramce

2, po co ten Pankov gra w tej obronie

3. wydaje mi się że ten treneiro to zupełnie się pogubił w prowadzeniu tych pilkarzyków

4 panie Zieliński i kudłaty gdzie są wzmocnienia odpowiedz

Ario - 4 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Tobiasz wszystko dzięki tobie i twojej nie udacznosci ???? odpowiedz

Oczylinikt - 4 godziny temu, *.165.20 Fajny ten bramkarz Molde, może by się wymienili? odpowiedz

V - 4 godziny temu, *.aster.pl Molde gra z bramkarzem. To nie fair. odpowiedz

pegiezet - 4 godziny temu, *.chello.pl Jak tak mozna grac?! Tego sie nie da ogladac. odpowiedz

Onczylinikt - 4 godziny temu, *.165.20 Tobiasz zlapał!!! Już jest coś, już jest coś na dobry początek. Cytat meczu:D odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.netfala.pl Trener BramkarzyLegia gra jakby to ona wygrywala 2-0. Na tle cokolwiek surowych technicznie norwegów L wyglada jak drwale, piłka odskauje gubią ja.. masakra... Josue to się juz nic nie chce. Tobiasz to rasowy recznik.. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mam nadzieję że kibice na stadionie zabrali ze sobą białe chusteczki dla tego parodysty trenera i Kacperka odpowiedz

Hej zaczynajcie !!! - 4 godziny temu, *.167.2 Najgłupszą i walącą bezsensownym tekstem pieśń , nie poddamy się ,,,,,, ,,,,

Ta przyśpiewka jest tak słaba jak właściciel Legii odpowiedz

Ginka - 3 godziny temu, *.chello.pl @Hej zaczynajcie !!!: dobrze prawisz tylko co z tego... odpowiedz

Miki55 - 4 godziny temu, *.chello.pl Piłkarskie niemoty, nie macie najmniejszych, podstawowych, elementarnych umiejętności piłkarskich. Jesteście zerami. Won z Warszawy, wszyscy bez wyjątku. Patrzeć na waszą grę to męczarnia. Ich bramkarz łapie piłki a nasz talent wszystkie wypluwa przed siebie. Norwegowie są lepsi w każdym elemencie gry. Nie macie czego szukać nie tylko w europejskich pucharach ale i w naszej lidze. Dno dna i pół metra mułu. odpowiedz

Gocław - 4 godziny temu, *.167.2 @Miki55: to właściciel ich zatrunia, nie dociera??? Ludzie co z wami ? odpowiedz

Cezar. - 4 godziny temu, *.centertel.pl To Molde z innym bramkarzem i trenerem ,w tym samym składzie niedaleko szukając np. z

trenerem Papszunem,Michniewiczem , itp.było spokojnie do przejścia. odpowiedz

Gocław - 4 godziny temu, *.167.2 @Cezar.: michniewiczem? Nie wstyd ci pisać o tym chórzyście ? Ty jestes kibicem Legii? Napewno ? To historii się naucz. odpowiedz

As - 4 godziny temu, *.autocom.pl A co to za niespodzianka? Znowu w Molde dostały? odpowiedz

zzz - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Dobry bramkarz gra równo i broni to, czego się od niego oczekuje. Wybitny bramkarz broni więcej, może nawet sam wygrać mecz. Żaden z tych dwóch typów nie stoi w bramce Legii, stoi jakiś zagubiony gość, który nie jest pewnym elementem drużyny. Legia potrzebuje bramkarza, dobrego, ewentualnie średniego, a nie taki niepewne element w bramce. Niech siada na ławie, moze kiedyś odzyska forme.

Nie wiem o co chodzi z tym jego promowaniem. Tak bardzo chcą go sprzedać? Kosztem pucharów? odpowiedz

Karol Gruta - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Szkoda mi ludzi co kupili bilet i oglądaj mecz na żywo.

odpowiedz

LewLegia - 4 godziny temu, *.167.2 @Karol Gruta: sami zhotowali sobie ten los i jeszcze kasę wydali. odpowiedz

maykee_L - 4 godziny temu, *.centertel.pl tylko Papszun, czemu zwalniamy ternera w koszu??? Zwalniajmy w pilce!!! odpowiedz

Kieł - 3 godziny temu, *.melita.com @maykee_L: Jaki Papszun, człowieku. Z polskich trenerów to jedynie Maciej Skorża się nadaje. No, ale on jest nie do zakontraktowania raczej. odpowiedz

Zalamany - 4 godziny temu, *.chello.pl



Petersen zostan z Tobiaszem po meczu i pokaż mu jak sie łapie piłki.





odpowiedz

Matek - 4 godziny temu, *.proneteus.pl DNO !!!! odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Słodkopierdzący Jacek wytłumaczy po kolejnym blamażu,że wszystko idzie zgodnie z planem a Roman potwierdzi i kolejny blamaż rozejdzie się po Koście! odpowiedz

War - 4 godziny temu, *.orange.pl Z taka gra to do pucharow daleko jak w niedziele nie wygraja w Kielcach Kosta pakuj sie odpowiedz

Mam putanko - 4 godziny temu, *.167.2 Czy ten pajac w bramce to nieślubny syn prezesa, że tam stoi? odpowiedz

Bry(L)us - 4 godziny temu, *.pro-internet.pl żygac sie chce odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl ja nie winie topiacha - winie ciemniaka który go co mecz wystawia w składzie mimo że za słaby na rezerwy. odpowiedz

matus007 - 4 godziny temu, *.centertel.pl Tobiasz chwilowo na ławkę odpocząć nie ma gościu formy... odpowiedz

77/82 - 4 godziny temu, *.chello.pl @matus007: CHWILOWO???? ROZWIĄZAĆ KONTRAKT Z TYM PATAŁACHEM I WYDAĆ ZAKAZ ZBLIŻANIA SIĘ DO ŁAZIENKOWSKIEJ!!! NAJGORSZY SZKODNIK OD CZASU kACZOROWSKIEGO CHÓRZYSTY. tOBIASZ NIGDY NIE BYŁEŚ I NIE BĘDZIESZ LEGIONISTĄ!!! WON!!!!!! odpowiedz

LewLegia - 4 godziny temu, *.167.2 @matus007: gościu ? To pajac nie gość.

Ogarnij się odpowiedz

Wwa - 4 godziny temu, *.orange.pl Znow w Molde odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.chello.pl Szybko rozstrzygnęli sprawę awansu.

Dobrze drużyna jest przygotowana do rundy wiosennej. odpowiedz

Salazar - 4 godziny temu, *.tkk.pl To kur... nie jest normalne. Pajac w rękawicach non stop gra piach, Gual biega jak juniorek pomiędzy zawodnikami Molde, pseudo trener nie ma żadnego pomysłu na mecz! Wstyd... ku... wstyd. odpowiedz

LewLegia - 4 godziny temu, *.167.2 No to zaczynam.

Kto o zdrowych zmysłach chodzi i płaci za bilety? .Daje kase temu pudlowi ?

Tylko brak kasy może zmienić właściciela klubu. Ten nic już dobrego dla Legii i nas nie zrobii. To widać, słychać i czuć. odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.132.209 Mioduski cierpliwość się skończyła wywal tego trenera!!!! odpowiedz

(K) - 4 godziny temu, *.167.2 @(L): niech się sam wywali , to on ośmiesz nasz klub odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl TOPiasz królem tobiaszowa, odpowiedz

Staszek Wiertara - 4 godziny temu, *.lukman.pl Rzadko piszę ale jeśli co mecz mamy kolejne 560 zestawienie obrony to czego my oczekujemy.. cudu? od tego to był taki co chodził po wodzie odpowiedz

Student_L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Staszek Wiertara: nie trzeba stałego ustawienia aby podbiegać do przeciwnika z piłką. odpowiedz

Adrenalina - 4 godziny temu, *.centertel.pl Szacun dla bramkarza że po tylu szmatach sam nie poprosi o zmianę.

Tragikomedia odpowiedz

pegiezet - 4 godziny temu, *.chello.pl @Adrenalina: dobre :) odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Po tym meczu Runajic won!!! odpowiedz

dziad LeopoLd - 4 godziny temu, *.185.188 Tobiasz..Tobiasz... Tobiasz. Tylko się temu chłopinie dostaje...a ja się pytam, gdzie do k**wy nędzy jest obrona Legii? Mamy w drużynie jakichś obrońców? Bo jak na razie to w polu karnym stoi kilku ubranych na biało, ciekawskich obserwatorów patrzących co Molde zrobi z piłką. odpowiedz

Dosyć tego - 4 godziny temu, *.orange.pl Pań trener może wyp.erdalać razem z tym lamusem i amatorem tobiaszem nikt nie jest w stanie mi wytłumaczyć czemu on stawia na tego amatora odpowiedz

Kris - 4 godziny temu, *.178.231 Proszę Papszuna może coś zrobi z tymi panienkami odpowiedz

Joker - 4 godziny temu, *.chello.pl Więcej zagranicznego szrotu kupujcie. Pamiętajcie to wina Rosołka. :-) odpowiedz

Jura - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Wstydu nie mają...Tobiasz spier...aj z naszej Legii!!! Dziadu odpowiedz

Po(L(lubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl Legia to nie klub piłkarski, to przedsiębiorstwo handlowe. Z Mioduskim skończymy w drugiej lidze. odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.co.uk @Po(L(lubiony:

To jest i tak w hooy pozytywna wizja odpowiedz

Legionista - 4 godziny temu, *.orange.pl A czego się spodziewaliście? Nie ma transferów bramkarz z przypadku czuć amatorszczyzne odpowiedz

maykee_L - 4 godziny temu, *.centertel.pl kto zatrudnia tych pajaców?? Kostek - wyp....laj z Legii, Zielu to samo 3 lata bez mistrza, nieudacznicy kopią w 11stce piłke z wyjątkami. Mioduski - kurfa działaj człowieku odpowiedz

wo(L)a - 4 godziny temu, *.net.pl jestem kibicem Legii od 50 lat.. ale takiego ujowego bramkarza jak tobiasz to chyba jeszcze nie było.. a w zasadzie i reszty wkładów do kszulek też odpowiedz

Jim - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Trener wyciągnął wnioski z pierwszego meczu

odpowiedz

Piropiro - 4 godziny temu, *.167.166 Jeszcze tylko cztery gole. Damy radę. odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.co.uk To się ku...a nie da oglądać odpowiedz

KLAMA1916 - 4 godziny temu, *.hapay.pl TYLKO TOBIASZ :((((((( odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.inetia.pl K...a!!! Co oni robili w przerwie zimowej? Banda piłkarskich niemot. odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.netfala.pl WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON HAŃBA........... odpowiedz

Legion - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ręcznik nieustająco w akcji, brawo Kacperek! odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.. Tego się nie da ku.wa oglądać. odpowiedz

Bemowo - 4 godziny temu, *.vectranet.pl kacper i już 0:2 odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.inetia.pl Włączam 15 minute I jest 0 1. Fak mi. Co tu się odpier...lindo. Aaaaaaa

I za nim napisałem komentarz jest 0 2.

odpowiedz

Xxxx - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Co oni grają to jest żart gramy mecz bez środka pola . Dziękuję za transfery Panie Zieliński

odpowiedz

Joker - 4 godziny temu, *.chello.pl Moriszita no i psita. odpowiedz

Jones - 2 godziny temu, *.18.89 @Joker: dobre odpowiedz

Joker - 4 godziny temu, *.chello.pl Napiszcie, że to wina Rosołka, kuźwa trzech Polaków tylko gra w składzie. Beznadziejne zakupy, Gual, Kapuadi i inni z zagranicy. odpowiedz

Rychu - 4 godziny temu, *.. Kacperek znów asysta. Brawo! odpowiedz

Romek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Kacperek dziękujemy ty nieudaczniku. Weź poproś o zmianę i idź do rezerw odpowiedz

Wielcy gracze - 4 godziny temu, *.net.do Szkoda slow odpowiedz

Urs72 - 4 godziny temu, *.chello.pl Panowie Luzik Kosta bez okularów na murawie czyli ........nic nie widzi heeeeeee ,,,,, tylko się śmiać pozostało z tych pajacyk Wszystkich Miodka , Zielka ,Sztab szkoleniowy , sztab bramkarzy , .... odpowiedz

Bemowo - 4 godziny temu, *.vectranet.pl tobiasz to jakieś nieporozumienie. Krzywdę mu robią każąc mu grać odpowiedz

Trener Bramkarzy - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ile meczy ten nieudacznik co nie umie nawet dośrodkowania wyłapać przegra Legii ile... Kosta i Tobiasz won.. odpowiedz

MarcinWLD - 4 godziny temu, *.chello.pl To żarty jakieś?? pierwsza minuta? Nie wiem czy śmiać się czy płakać...Tobiasz przy 4 bramkach nic nie pomógł - tylko zaszkodził odpowiedz

Cezar. - 4 godziny temu, *.centertel.pl Dobrze ręcznik podaje do przeciwnika,jest w tym mistrzem,mamy pajaca w bramce,ale to już od dawna trwa i prezesowi,zarządowi,dyrektorowi sportowemu i trenerowi to odpowiada. odpowiedz

Wo(L)a - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Tobiasz.... wy.. idż już. odpowiedz

Żenada - 4 godziny temu, *.167.2 Ooo... w Molde ! odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com Runkajic to zwykly sabotarzysta. Pogonic tego szkodnika z klubu. Nigdy nigdzie nic nie wygral. Cytujac klasyka: A paszol won i arrivederci roma!

Do posredniaka z nim.

odpowiedz

antek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl To zaczęli Kacper wpuszczak odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.inetia.pl Zaraz, plan był inny. Trener nas okłamał. To Norwedzy atakują. odpowiedz

Czesiek - 4 godziny temu, *.aster.pl Zaczęło się. Kacper i gol. odpowiedz

Kudlaty - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Śmiech na sali w tym roku każdy legię rozwali odpowiedz

Piropiro - 4 godziny temu, *.167.166 Fajna ta niespodzianka w pierwszej minucie. odpowiedz

Gimbi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Tobiasz w formie - kolejny mecz z asystą ;-) odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.co.uk to się nie dzieje naprawdę hahaha

Tobiaszyk mordzio hahaha jesteś mistrzem świata ! odpowiedz

Urs72 - 4 godziny temu, *.chello.pl Ojjoj jjjjk.....znowu bład bramkarza ...ojjjojjoj ? Czy kogoś innego ? odpowiedz

Szpic - 4 godziny temu, *.chello.pl K....wa ręcznik znowu w akcji. Ile musi zawalić meczów żeby usiadł na ławce? odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Tobiasz!!! Co? Spandalaj!!! odpowiedz

Rkt - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Te fajerwerki to na pożegnanie z pucharami odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.co.uk To jest ku...a nie możliwe! odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Brawo ręcznik i jego niemiecki hak! odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Kacperek i już 0:1 - fachowiec odpowiedz

kaktus - 5 godzin temu, *.orange.pl Znowu gramy na dwóch napastników, mimo, że nigdy nic z tego nie wynika bo nie ma kto podawać... odpowiedz

Klanik - 5 godzin temu, *.chello.pl Kapuadi zawalił w Molde bramkę, będziecie jechać na niego jak na Rosołka? odpowiedz

Kowal - 5 godzin temu, *.orange.pl @Klanik: Rosołek nieważny. Zastępuje go kilku lepszych w ofensywie. Napastnik na 2-3 bramki w sezonie i asystę po kiksie. Jakby znikł to nikt by nie zauważył. Ale Tobiasz to dramat. odpowiedz

Kowal - 5 godzin temu, *.orange.pl Jest 235 skład obrony Legii w tym sezonie. Zakręcił bąkiem i trach. Najważniejsze że tobi gra. Jest rozstawiony. Od niego każdy trener który miałby szczęście go posiadać w składzie zaczynałby skład ustalać. odpowiedz

Tadek - 5 godzin temu, *.. Lekkie 3:0 dla Legii. Spacerek. odpowiedz

vadisodjidjaofoe - 5 godzin temu, *.petrotel.pl @Tadek: awans jest nasz odpowiedz

in - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Tadek: z psem sobie idz na spacerek odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11.

Hładun

Burch ... Pankov ... Kapuadi

Wszołek ... Augustyniak ... Kapustka ... Ribeiro

Josue ... Morishita

Kramer

LEGIA Mistrz ! odpowiedz

wwwojtecky (L) - 6 godzin temu, *.netfala.pl Kapustka na ławce, Kacper w bramce… w obronie niepewny Kapuadi… No nerwowo jeszcze przed meczem odpowiedz

Gość Niedzielny - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Sędzia z Niemiec jest alles Gut. odpowiedz

Dino Zoff - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Śniło mi się, że przegramy 1-2 po nawet niezłym meczu ale bohaterem z naszej strony będzie... aż się spociłem, idę wytrzeć się ręcznikiem. Rywale oddadzą trzy strzały w światło bramki ale to wystarczy. Ambicji naszym nie zabraknie ale zabraknie napastnika z prawdziwego zdarzenia i pomysłu na kreację sytuacji podbramkowych. Zostanie liga i walka o 5 miejsce. odpowiedz

