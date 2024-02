Moe: Pasował nam styl Legii

+ dodaj komentarz

Ten styl, prosze pana, pasuje juz kazdej druzynie bo my od roku gramy ciagle jednym schematem: wszyscy -> Josue -> Wszołek -> wrzutka. Prymitywna gra, na wahadle wystarczy podwo...nawet nie, bo 1 na 1 na wahadlowych tez wystarczy bo nikt ich nie podwaja no bo taki system zje...ny, albo Wszolek przepchnie obronce a Morishita wbiegnie w nich, albo nie, ale zazwyczaj kazdy wie, ze gramy tylko to wiec na wahadlach nas podwaja i wtedy nie istniejemy, w obronie radosna tworczosc bo jest ich 3 to jeden sie patrzy na drugiego, rostrzeleni po tym boisku i co najwazniejsze kazdy z nich gra dobrze z pilka, problem w tym, ze obronca powinien grac dobrze bez pilki, a tego nie umie nasz zaden obronca, no chyba ze Jedza ale on jest juz tak stary i malo zwrotny, ze gra w trojce stoperow to dla niego samobojstwo, Gual plączący się w srodku bo wg Zielinskiego to jest 10, a to gowno prawda bo to napastnik i to jeszcze z tych, co oprocz instyntu strzeleckiego nie ma nic i musi grac wysunietego, a najlepiej z partnerem, ktory z nim poklepie no i Josue, ktory na papierze jest niby 10, bo madre glowy stwierdzily, ze w srodku to on za bardzo spowalniał gre, no wiec i tak sie cofa do srodka i ją spowalnia ale na papierze gra wyzej wiec wszystko w porzadku. Zaraz Zielinski wyciagnie, ze mielismy xG na dobrym poziomie, posiadanie pilki tez wiec to tylko pech. I tak do usranej smierci.



Chyba najlepszym rozwiazaniem dla nas byloby 4-4-2, odtworzenie Gualowi kreatywnego duetu z przodu, w naszym wypadku byloby to Gual - Josue, na boku pomocy Wszolek i Morishita/Kapustka (umieja bronic, umieja atakowac, z bocznymi obroncami mogliby schodzic do srodka i robic cos wiecej niz tylko lata cdo linii i dorsrodkowywac, na lewej obronie Kun/Ribeiro, na prawej chyba najlepszy Pankov, bo w srodku to on krycie gubi jak Legia punkty, a tak by chociaz cos podwoil, zszedl do srodka, zrobil ten swoj przerzut, na srodku obrony chyba najlepiej August - Jedza i grac takim duetem zeby sie zgrywali. I zostawic te wahadla i trojke stoperow z Ribeiro w srodku bo to zenujace. Kazdy nam strzela z taka latwoscia z jaka uefa daje nam kary.

