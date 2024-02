Skandynawski horror

Sędziowie

Główny: Harm Osmers (Niemcy)

Asystent: Eduard Beitinger

Asystent: Dominik Schaal

Techniczny: Tobias Reichel



fan1956 - 27 minut temu, *.tpnet.pl Ten cały cyrk, kosztował mnie 300 zł, ale tu nie o kasę chodzi, dałbym i 1000 żebym zobaczył ambitnych ludzi biegających z ,,L,, na piersiach. Można mecz przegrać, ale co dziś zagrały te miernoty to woła o pomstę do nieba. Bramkarz to już wiadomo że to kukiełka, natomiast pozostali wirtuozi piłkarscy, ma taki piłkę i ku.wa rozgląda się wuj wie ile czasu żeby ją podać w przemyślany sposób i wreszcie i tak spie...li podanie, oni nie wiedzą co mają grać, taktyka vel ,,klopa,, laga w pole karne a tam tyczka która z trzech metrów trafia pięć metrów obok bramki, drugi sierota w majtkach z dwóch metrów ładuje w bramkarza. Brawo MIODEK I ZIELARZ dobrana z was para !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a i vel ,,klop,, na dodatek. odpowiedz

artic - 44 minuty temu, *.18.86 Uczeń Kulczyka prezio Dariusz , Tobiasz, trener Niemiec,Rosołek,Diaz i jeszcze paru innych wypie...z tego klubu inaczej nic z tego nie będzie tylko upadek! Tzn.brak europejskich pucharow w następnym sezonie a potem nawet zje..z extraklasy jak to się nie zmieni!!! odpowiedz

BOBER - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oddajecie nam za bilety!!! ???? odpowiedz

LewLegia - 26 minut temu, *.167.2 @BOBER: chyba kpisz. Chodzisz tam z własnej głupoty i teraz chcesz kasę. odpowiedz

Lukas - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl ... wywalić typu pankov... Tobiah... Josuse ... Gual... I nie piszcie kur.. że josue to gwiazda... To g...no oprawione zlotem odpowiedz

AntyTobiasz - 1 godzinę temu, *.aster.pl Tobiasz?

Nie Judasz odpowiedz

Obi - 1 godzinę temu, *.aster.pl Czy na serio nasz trener nie widzi, tego co widzą wszyscy? odpowiedz

Jerz z Potoku - 1 godzinę temu, *.chello.pl A miodowe lata nadal płyną. To już chyba siódmy rok, gdy zamiast cukru "prezes dekady" do swojego łazienkowskiego miodu dodaje sacharynę, albo inne paskudztwo. Filmowa rola "skąpca" grana przez Luis de Funies, to mały miki przy tym co wyrabia ten facet z lokami. Gdyby nie naiwna, legijna, kibicowska młodzież już dawno poszedłby z torbami.

Ps.: oczekiwanie na rychłą zmianę trenera mija się z celem, albowiem pracownik najemny niewiele się różni od swojego pracodawcy.

Przy okazji; szacunek dla skandynawskiego futbolu...

Smutne - po raz kolejny - serdeczności odpowiedz

jax38 - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Tobiasz juz ma zrytą psyche...on się boi kopnąć piłki z obawy że coś zepsuje....odpoczynek mu się przyda na parę meczy...w innym przypadku to będzie jego ANTYpromocja i zjazd w dół...szkoda bo mam papiery na klasowego GK odpowiedz

Karol,Stefan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czekam na powrót Vuko! odpowiedz

eduardo - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl Brawo wkłady, brawo wuefisto. odpowiedz

mackiki - 1 godzinę temu, *.orange.pl Parodia futbolu to byla odpowiedz

TO JUZ KONIEC ! NIE MA JUŻ NIC PUCHARÓW BRAK POZOSTAŁ WSTYD !!! - 1 godzinę temu, *.orange.pl No i znowu jest powtórka z rozrywki pan prezes miłościwy Miodulski sprzedał kluczowych piłkarzy przed ważnym meczem nie mając nikogo kto wypełnił by lukę ale kasa się zgadza. Legia nie ma napastnika nie ma obrony nie ma bramkarza (szanuje Kacpra ale niestety daleko do Boruca) dalej gdzie są te talenty z LTC gdzie pan prezes się szczycił nie ma!!! Aż musieli podkupić Słoweńców że się wkurzyli na Koniec Panie Miodulski pamiętam pana wywiad z X lat gdzie pan mówi chcemy iść drogą Fc Basel no ok ale proszę zobaczyć ile oninbykinw L.M a ile Legia jescze pan gada głupoty że w ciągu 5 lat litości may 2024 rok Legia gra w L.K Pan powinien opuścić ten klub panu już dziękujemy Warszawa dziękuję Goodbye!!! odpowiedz

Anty wirus kacpersky - 1 godzinę temu, *.proip.pl Jak mamy pozbyć się tego mistrza. On nas wykończy. Drużyna bez bramkarza nigdy nie odniesie sukcesu odpowiedz

Onczylinikt - 1 godzinę temu, *.165.20 Feio na trenera. Tylko on. odpowiedz

Obiektywny - 1 godzinę temu, *.orange.pl Podobał mi się Tobiasz w tym dwumeczu, dwie asysty wyłożył patelnie na pustaka, szacuneczek... odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dawać Papszuna odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Napiszę krótko: nie spodziewałem się niczego innego. No, może poza rozmiarami porażki....



Niestety, kolejny błąd młodego bramkarza w zasadzie szybko zakończył emocje.



Nie ma ludzi niezastąpionych???? Pewnie tak, ale jak pokazuje życie nie do końca. odpowiedz

Prawdziwy kibic - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wynik jest jaki jest ale najgorsze jest to że nie było gry i walki, zero pomysłu na grę. I oczywiście wisienka na torcie po raz kolejny był nasz bramkarz - brawo!!!!???? odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W takim tempie to za miesiąc trzeba będzie dopłacić żeby ktoś chciał Tobiasza odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.33 @Ibor : Można było Turkom w pakiecie z Mucim sprzedać wszak obaj są w jednym wieku. Może by się dali nabrać ? odpowiedz

Miasto d.piarza Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kto by pomyślał że po odejściu Bartka,wszystko się tak rozpie... odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czy naprawdę ten Zubir czy jak mu tam jest naprawdę tak słaby że nie może wejść nawet na 5 minut?? Gdy już jest pozamiatane. Jeszcze jedno Pekhart kiedyś strzelał takie bramki Głową że niektórzy nogą tak nie potrafili a teraz z metra kieruje piłkę czołem w bok . 10 metrów od słubka... Josue słabo... Nie ma u nas takiego Podolskiego który z 25 metrów by sadził bomby wszystkie w światło bramki a większość to bramki kolejki... L odpowiedz

Lukasz1916L - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie ma co winić poszczególnych piłkarzy, winny jest cały zespół , jaramy się ze wygrywamy w sparingach z silnymi drużynami co tamci nie grają na 100% , a potem weryfikacja przychodzi bardzo szybko Legia i lech mają najlepsze drużyny w Polsce , szkółki na najwyższym poziomie a my nie możemy sobie z taką drużyną jak Puszcza Niepołomice poradzić , co powinniśmy ich wysadzić jak ogórki na polu. Przegrywamy teraz z drużyną która dopiero zagrała drugi mecz ale dwa mecze Tylko z nami. Rozumiem ze żadna polska drużyna nie potrafi grać na sztucznym boisku jak w Norwegii ale tu powinniśmy ich sieknąć a my co kłucimy się na boisku , przeszkadzamy sobie na wzajem i tracimy głupie 3 bramki... W tym sezonie przegrywamy praktycznie wszystko , Puchar Polski , teraz Europę , w Lidze 5 miejsce że taka puszcza potrafi u nas punkt zdobyć. Zamiast Robić seriale i aktorzyć powinni wziąć się do roboty aby mistrza zdobyc... bo z Taka grą to nie będzie Łatwo... Może powoli trzeba będzie pomyśleć o wymianie sztabu szkoleniowego ? Ale żadnych Vukoviców tylko kogoś kto weźmie ich za Mordy.. kogoś z temperamentem Stasia Czerczesowa i Jacka Magiery.. odpowiedz

Rio - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Coś czuje, że nowym trenerem będzie Papszun odpowiedz

Monty Python - 2 godziny temu, *.orange.pl "napewno wyciągniemy wnioski" "musimy sobie powiedzieć kilka męskich słów" "trzeba wyeliminować błędy" taaaa , i przestać rzucać kamieniami w dinozaury ???? odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Mecz nie był może wyśmienity, ale na pewno też nie słaby. Nie ma zadowolenia, euforii, ale również załamania i smutku. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl @ZenekL3: Zmień okulary.... zapisać do okulisty bo mam takie okazje odpowiedz

Tym panom dziékujemy, jedni już korzenie zapuścili - 2 godziny temu, *.02.net Trener: Kosta Runjaić

Asystent trenera: Przemysław Małecki

Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski

Lekarz: Filip Latawiec

Masażyści: Bartosz Kot odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.net.pl Tobiasz to sabotażysta! Wstyd.....natychmiast do rezerwy! odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Trenerze,w niedziele tez Tobiaszek na bramce?

Oj uważaj uważaj bo obydwaj polecicie.A nie jeszcze ten "ambitny" Rosołek razem z Wami. odpowiedz

Wachtel - 2 godziny temu, *.chello.pl Moe: Pasował nam styl Legii....

odpowiedz

W pustyni i w paszczy...Niemicki paszport musi idejść! - 2 godziny temu, *.02.net W puszczy ledwo remis dzisiaj komoromitacja ale nie Mieli biegać od pila karnego do pola karnego ale dzus juz wiemy ze piłkarze biechcá trenera bi ginikewajá a taki hłystek kun powiada że dali z siebie wszystko czyli Molde było bigami nie do przejscia? odpowiedz

Mati - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com Ciekawe za ile teraz Zieliński sprzeda Tobiasza…

Podobno licytacja trwa. W pakiecie z Tobiaszem ma iść Kapuadi. Na stole 8 cyfrowe kwoty odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Mati: Najważniejsze, że Zielińskiemu zgadzają się parametry kopaczy. Wynik jest nieistotny.

Jest kasa za Muciego jeszcze premie będzie z tego miał. Proszę jaka dobra praca. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @Darek: Ale Zieliński amator nie sciągnął Muciego.. tylko jego poprzednik.... odpowiedz

eLka - 2 godziny temu, *.vectranet.pl UEFA może odetchnąć ???? odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.161.170 Chciałbym tylko wszystkim przypomnieć, że Maciej Skorża jest wolny. Ewentualnie Marek Papszun - wiem, że niektórym trzęsą się gacie, ale na spokojnie - usiąść, pogadać, wyjaśnić i jedziemy z koksem. Problem jest jeden - ani Skorża, ani tym bardziej Papszun nie zgodzą sie na wstawianie do składu zawodników wyłącznie dla promocji. I to może być problem dla Miodka i Jacusia... odpowiedz

Kieł - 28 minut temu, *.melita.com @Paczkomat: Skorża to najlepszy polski trener i z Polaków właśnie jego widziałbym w roli szkoleniowca. Niestety jest to nierealne bo on prawdopodobnie zakończy karierę przez jakieś sprawy osobiste. Czy coś podobnego. odpowiedz

klaun - 2 godziny temu, *.inetia.pl Przynajmniej dzieciaki obejrzały se cyrk odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Panie Kosta nie macie już PP ani LKE, teraz zobaczymy czy stać was chociaż na podium ekstraklapy… W MP nie wierzę, w podium wątpię… odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl Kolejna trafiona oprawa! Idealnie w punkt! I po angielsku, więc Josue, Gual i Pankov powinni zrozumieć, że są pajacykami, a nie piłkarzami. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.. Równo ze stratą drugiej bramki wyłączyłem telewizor bo nie dalo się dłużej tej padaki ogladać.Współczuję wszystkim kibicom zebranym na stadionie,że musieli być świadkami tej żenady.Z Legii,która zaczynała w pięknym stylu marsz do fazy grupowej Ligii Konferencji i "zamiatała" Ekstraklasę pozostały jedynie wspomnienia.Z każdym kolejnym meczem ta drużyna gra coraz słabiej.Można już zapomnieć o atrakcyjnym futbolu jaki prezentowali piłkarze Legii na początku sezonu.Teraz króluje chaos,przypadek,nieporozumienie,niedokładność i brak jakiegokolwiek pomysłu na grę.Jest TRAGICZNIE.Runjaić uwstecznił w kilka miesięcy tę drużynę.Zamiast walczyć o MP prawdopodobnie będziemy staczali się w dół tabeli,bo z taką grą nie tylko Puszcza jeszcze pourywa nam punkty.Trudno nawet być optymistą już w niedzielnym meczu z Koroną.Porażka w Kielcach całkowicie prawdopodobna jeśli nie pewna. odpowiedz

WoLa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Cztery celne strzały i trzy gole, ręcznik w bramce znowu pełnił rolę statysty, nie rozumiem dlaczego ten kretyn Mioduski nie chce mieć bramkarza w bramce tylko statystę żeby był do statystyk... Molde pierwszy mecz 4 strzały i trzy gole, Puszcza 2 strzały 1 gol, Molde drugi mecz: 4 strzały i 3 gole ,ten opóźniony bramkarz nic nie broni, Miodek dzbanie obudź się!!! odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @WoLa: Może Runjaic nie wie, że w pucharach nie musi wystawiać młodzieżowca? odpowiedz

Misza Praga - 2 godziny temu, *.plus.pl Pajac za bramką i wszystko jasne nie popisuwy a więcej normalności odpowiedz

Pablo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tobiasz 4 bramki w 2 meczach zawlil wybijając pod nogi przereklamowany przez Michniewicza 21. Nie szamotulski, robakiewicz ani Boruc i Majecki i inni.

Obrona niema kogo wystawić, pomoc można by było ich poustawiać lepiej, napad bez komentarza niema kto strzelać renciści i emeryci beż goli. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl No Wichniarek niby z Widzewa ale gada tak do rzeczy że szok na tamat LEGII odpowiedz

KKS Lech - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com Ten Tobiasz robi Wam robotę, nie dość, że pajac jakich mało, to jeszcze słaby bramkarz. Sezon 2023/24 macie w du...e, przegraliście wszystko. odpowiedz

Kosta out - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com Trzeba ratować sezon.

Kosta wypie...aj odpowiedz

Okęciak - 2 godziny temu, *.orange.pl Tobiasz parodysta i sabotażysta! Oni mieli bramkarza a my nie mamy, to i tak szok ze z tym ręcznikiem dotarliśmy tak daleko w Europie... dziś znowu podanie pod nogi napastnika, drugi gol tez do obrony dla przyzwoitego bramkarza, jedynie przy trzecim golu trudno się przyczepić do niego....ogólnie dramat i tragedia. Gual następny parodysta, potyka się o własne nogi, biega bez ładu i składu...Morishita to drugi Manu, dużo szumu i wiatru i nic z tego nie wynika. Pekhart i Kramer dwa wozy z węglem które jak nie dostaną piłki na nos metr przed bramką to nic nie zrobią produktywnego... Kapuadi i Pankov to są bardzo przeciętni obrońcy, co jakiś czas każdy z nich odwala mega babola. Kun? Karzeł który dużo biega ale nic z tego nie wynika, jak trzeba podać to drybluje, jak dryblować to podaje itd.Elitim miał bardzo dobre wejście do drużyny ale ostatnio dość wyraźnie zgasł. Jak do tego dodamy sprzedanie Muciego i Slisza którzy byli kluczowymi postaciami w Pucharach to mamy to co mamy... odpowiedz

1948. - 2 godziny temu, *.plus.pl Przecież połowę bramek z dwumeczu strzelił im Kacperek odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl Chcemy trenera! Josue, Pankov, Gual out! odpowiedz

aqq - 2 godziny temu, *.media.pl Przepis na klęskę: sprzedaj najlepszego pomocnika, sprzedaj najlepszego napastnika, nie miej w drużynie środkowego obrońcy, daj grać najsłabszemu bramkarzowi w historii klubu odpowiedz

Lopez - 2 godziny temu, *.centertel.pl @aqq: Skaba i Antolović byli gorsi kolego odpowiedz

Konfabulant gołodupiec Miodulski - 2 godziny temu, *.217.109 @Lopez : Wojtek Skaba przy ręczniku Tobiaszu to był drugi Szmajchel. odpowiedz

Onczylija - 2 godziny temu, *.165.20 @Lopez : Bez przesady, Skaba był po prostu przeciętny, ani zły ani jakiś super. Antolović poźniej w Železnicarze miał bardzo dobre mecze. Za ładne oczy do Osijeku nie trafił, gdy ten był 2 siłą Chorwacji. odpowiedz

Hahahhaahhaahh - 1 godzinę temu, *.160.166 @Lopez : ty jesteś zdrowy???!!!! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @aqq: To się nazywa strategia Kolego. A, że samobójcza.... odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.161.170 Jak pisałem, że odpadniemy to wszyscy na mnie jechali. Sonda 90%, że awansujemy, pokazuje skalę zaślepienia kibica. Jeszcze raz: dopóki będzie trener, który nie postawi się zarządowi i nie będzie do końca sam decydował o składzie to nic tu nie bedzie dobrego. Do tego Runjaić to ani motywator (prawie nigdy nie zaczynamy dobrze grac od poczatku), ani strateg (raz w życiu zmienił taktyke i tak mu zostało), ani nie umie przygotowac drużyny fizycznie (wystarczy spojrzeć na byle mecz ligi konferencji i zobaczyć, że tam się na szybkości biega non stop). Do tego idziemy w jakieś rekordy - wyżej u siebie w pucharach przegraliśmy tylko w 3 razy (2x drużyny z Monachium i 1 x Borussia) w całej historii Legii, a w lidze wyżej niż 4:0 ze Śląskiem nie przegraliśmy od ponad 40 lat. Obawiam się niestety, że ze względu na to, że jest odprawa, Kosta zostanie. Inna sprawa to zawodnicy: Tobiasz, Kapuadi, Ribeiro, Dias, Josue (już w tym wieku lepszy nie będzie), Kun, Rosołek, Kramer to nie są zawodnicy na Legię. A niestety wymiany składu się nie spodziewam, dlatego mimo wszystko cieszmy się dziś, że graliśmy w fazie pucharowej, tego prędko może nie być. odpowiedz

Onczylija - 2 godziny temu, *.165.20 Tak się kończy budowanie drużyny na futsalowcu. Gość ma niezlą noge ale mobilność na poziomie okręgówki. Tak to można było sobie grać w latach 90. Tylko, że taki Pan piłkarz Leszek Pisz w sezonie potrafił ustrzelić więcej goli z wolnych, niż wszyscy nasi obecni napastnicy razem wzięci. odpowiedz

gdzie jest TA LEGIA? - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Sprzedali Slisza i Muciego, a zostawili łamagę Tobiasza, który nadaje się najwyżej do klasy okręgowej. Na układy nie ma rady. odpowiedz

Sebek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kosta won czym prędzej

Póki jeszcze puchary można uratować odpowiedz

FC Sindröm Stockholm - 2 godziny temu, *.inetia.pl Czym Wy się tak podniecacie? odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dla mnie jedynym który się starał był Elitom, reszta dno, nad gościem w bramce nawet nie chce się znęcać, ale to co ostatnio robi ribeiro i Kapuadi to istny kryminał odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Augustyniak po meczu...... wyciągniemy wnioski..... nie ma słów......a wypłatę macie na kącie.....hihihihihijijihi..... Morwa kać śmiech przez łzy odpowiedz

Marce(L)i - 2 godziny temu, *.autocom.pl No i dostaliśmy po "Moldzie".Z gówna miodu się nie zrobi. odpowiedz

LWST - 2 godziny temu, *.plus.pl Ja się pytam po jaki uj Josue wykonuje wszystkie rzuty wolne i wszystkie rzuty rożne jak to uja daje .Tylko 1 raz stały fragment gry wykonał Morishita który był najlepszy na boisku i jedyne wzmocnienie w zimie ,reszta to szrot .Nad Tobiaszem już się nie będę znęcał bo trener wystawiając go robi mu tylko krzywdę .Trener też natychmiast do zwolnienia ,tylko Papszun może uratować ten sezon !! odpowiedz

PLK - 2 godziny temu, *.156.70 MIAŁEM NADZIEJĘ ŻE DZISIAJ CAŁY MECZ BĘDZIE WYGLĄDAŁ JAK DRUGA POŁOWA W MOLDE... A WYGLĄDAŁ JAK PIERWSZA!!!

TYLKO KIBICE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE...

PIŁKARSKIE DNO!!! odpowiedz

Tomo nie wiadomo - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia w 21wieku nie ma drużyny..

cały czas gra piach nie licząc pojedynczych meczy męczy się inas od (L)at odpowiedz

Micz - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com Nic z tego nie będzie Kosta wypie…

Chłop miał 1,5 roku na ustawienie tej drużyny od tyłu.

Ostatnie mecze Legii to dramat. odpowiedz

Sandman - 2 godziny temu, *.228.91 Te drwale z Norwegii na tle Legii biegały tak, jak króliczki Duracell na tle pacjentów kliniki gastrologicznej z ostrą biegunką. Strach się bać, jak oni zaczną grać na poważnie po przerwie zimowej na półtora miesiąca. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Kiedyś winien był wszystkiemu Wieteska, później Slisz, dziś według wielu, jest Rosołek, ewentualnie Tobiasz. Prawda jest taka, że błędy się zdarzają, ale od początku sezonu w obronie to wielbłądy trenera… odpowiedz

arek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Farme(L):

nie pier... !!! jak w dwumeczu dostaje się 6 goli to po prostu błędy się zdarzają??? Jak się u siebie przegrywa 3:0 to chyba ktoś jest winny czy nie, bo grali z Realem Madryt??? Zrób durniu baranka zamiast bredzić!!!! odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @arek: gratulacje zrozumienia „baranku”! odpowiedz

LOCO - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak się zatrudnia trenera od SNU a nie od GRY, to takie są efekty. Tobiasz, Gual, Pankow, Kapuadi cały czas śnią. Josue też przysypia.

TO JEST DRAMAT. odpowiedz

Single malt - 2 godziny temu, *.wawtel.pl A teraz z podwójnym entuzjazmem na Koronę????????????. Przyszła chwila prawdy dla naszych „ orłów”. odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Rozgonić to całe towarzystwo,nic z tego nie będzie,szkoda kibiców.najgorszy jak zawsze Tobiasz, reszta także beznadziejna,z trenerem na czele.wstyd i hańba! odpowiedz

Klama1916 - 2 godziny temu, *.hapay.pl Takiego słabego bramkarza nie było.. Od 30 lat kibicuje.. odpowiedz

Elmo - 2 godziny temu, *.virginm.net @Klama1916 : oj nie prawda był Wojciech skaba był antolovic nie wiem czy byli słabsi ale jakościowo podobni odpowiedz

Mamy niemca co paLi nieMca - 2 godziny temu, *.02.net Autor powinien zmienić tutuł na..Poszukiwany nowy trener z jajami Nowy kierownik drużyny a właściceL żöŁ3ta kartka! odpowiedz

eLka - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Mamy niemca co paLi nieMca:

Właściciel to już dawno powinien dostać czerwo. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Stasiu Czerczesow wróć....mimo że jesteś z Rosji. Musimy mieć trenera z jajami odpowiedz

Slawomir - 2 godziny temu, *.8.86 **rwa co to było? odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Ta porażka w drumeczu ma na imię "kosta runjaić". odpowiedz

Wachtel - 2 godziny temu, *.chello.pl Niestety, leją nas już wszyscy. Tu nie ma już drużyny, tylko statyści z poważnymi pensjami. Nie ukrywam, że na początku wierzyłem w umiejętności tego trenera, jednak jego mina w tv w 85 minucie wyrażała tylko ,,olew"... Myślę, że rozegrał jeden z ostatnich meczy w Legii jak nie ostatni. odpowiedz

Wolf - 2 godziny temu, *.virginm.net W sumie niczego dobrego się dzisiaj nie spodziewałem,po ostatnim meczu z Puszczą. Natychmiast pożegnać naszego cudownego trenera,któremu pokazał norweski trener jak się powinno zarządzać drużyną. Kosta pewnego poziomu już nie przeskoczy. Tak samo było w Pogoni. Powinien dobrać taktykę do tego jakich ma piłkarzy a nie uparcie grać ciągle tym samym. Jak nie idzie to trzeba wymyśleć coś innego żeby zaskoczyć przeciwnika. Kolejna sprawa to na dzień dzisiejszy nie mamy piłkarzy którzy mają odpowiedni poziom. Jak się bierze Kuna którego odpaliły medaliki albo obrońce ze spadkowicza z ekstraklasy lub drewnianych napastników to efekt jest jaki jest. Był np do wzięcia dobry napastnik Henrique który grał w Radomiaku,no ale nie był za darmo więc nie był dla Legii. Mamy przeciętnych zawodników więc będzie ciężka walka o miejsce 3-4. odpowiedz

1916 - 2 godziny temu, *.123.75 było minęło. jedziemy dalej!!L!!! odpowiedz

Jaco - 2 godziny temu, *.plus.pl Jak się sprzedaje dwóch zawodników z pierwszej jedenastki to nie ma co się dziwić pozdrowienia z Dolnego Śląska odpowiedz

Karol Gruta - 2 godziny temu, *.tpnet.pl to nie jest zadna klapa .Wynik pokazał już przepaść jaką mamy do Molde (europy) mieli harować od początku do końca 0-3 jak by podeszli na luzie to by było z 0-6. Generalnie być na pudle w lidze to ... odpowiedz

Mar - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Patrząc na ten dwumecz zadaje pytanie : co byśmy stracili gdyby pozwolił zagrać jednemu czy dwóm młodszym zawodnikom ? Pytam co? A tak musieliśmy oglądać Gila Diaza , Kuna itd . I to wystawianie na siłę Tobiasza ? Tyłu ludzi tam jest i nie wiedzą, że robią mu krzywdę ? Przykro odpowiedz

Klanik - 2 godziny temu, *.chello.pl Napiszcie, że winni są Rosołek. Więcej hiszpańskich i innych zagranicznych paralityków. Tutaj powinni grać nasze chłopaki z Warszawy i z Polski. odpowiedz

Wito - 2 godziny temu, *.7.26 Jak długo będzie Legia tolerowała to dziadostwo, które obecnie pokazuje na boisku Tobiasz ? Każdy strzał to albo branka albo cud, że jej nie ma. Hładun jest pod każdym względem lepszy a siedzi na bramce.... nie chcemy płacić w ekstraklasie kary za brak minut młodzieżowca i wstawiamy Tobiasza bez jakiejkolwiek formy. Jak Nie będzie zmiany w bramce to na Mistrza nie ma szans... dramat. Gual bez formy ( ale ma realne szansę na odbudowę bo ma papiery na grę ).... i to w chwili obecnej jedyny napastnik bo Kramer to kpina a Pekhart tylko gra głową . Na temat Rosołka sie nie rozpisuje bo to parodia i kpina, że chłopak z takimi tragicznymi umiejętnościami gra w Legii. Trener nie ma pomysłu na gre odpowiedz

klątwa Papszuna na Tobiaszu działa - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No i co mocny tylko w gębie Kacperku? Nie trzeba było po finale Pucharu Polski gardłować do Warszawiaka Marka Papszuna, bo teraz karma do ciebie regularnie wraca: dwa mecze z bardzo przeciętną (jak na europejskie warunki) drużyną Molde i wpuszczasz 6 goli. Jesteś tylko mocny w gębie groteskowy pyszałku Kacperku. Nic w wielkiej piłce nie osiągniesz. Nic. Jesteś słabym, siermiężnym grajkiem. odpowiedz

PLK - 2 godziny temu, *.156.70 @klątwa Papszuna na Tobiaszu działa: pewnie jeszcze tego Warszawiaka Papszuna chcesz do Legii?! Osiągnąłeś więcej od Tobiasza?!! Ostatnio gra tak jak cała reszta ekipy więc ponarzekaj na wszystkich a nie jednego!! Kozła ofiarnego sobie pajac znalazł!! Nie pozdrawiam... odpowiedz

1910 - 2 godziny temu, *.123.75 Dżozue kraj odpowiedz

Marianek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wyebac koste Tobiasza i rosoła odpowiedz

Kieł - 2 godziny temu, *.melita.com To jest wprost niepojęte jak można tak spieprzyć przygotowania do takiego meczu. Do rundy rewanzowe w ogóle. Co do trenera ja już żadnych złudzeń niestety nie mam. Porażka. odpowiedz

Onczylinikt - 2 godziny temu, *.165.20 W normalnym klubie ten trener dawno już by nie był trenerem, to samo tyczy się się dyra sportowego i obrońcow. W normalnym klubie.....Tu to wygląda trochę jak w przysłowiu, gdy ktoś dał małpie brzytwę. Tak sobie teraz myśle, takiego dziadostwa nie było nawet za ITI, było przaśnie ale praktycznie co rok były puchary a teraz? odpowiedz

1910 - 2 godziny temu, *.123.75 Dżozue kraj :-))))))

odpowiedz

1916 - 2 godziny temu, *.orange.pl @1910: mosze gas :-)))))) odpowiedz

Żyrardów - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zagrali tak jak kazdy chyba myslal...... bez glowy bez pomyslu. Tacy gracze jak Gual, Pekhard, Kramer, Rosolek, Pankov, Josue, Ribeiro, Tobiash, Dias, Burch, powinni szukac nowego klubu i jak najszybciej opuscic klub a.......... trener juz po meczu powinien podac sie do dymisji bo ma zawodnikow ktorzy chca jak najlepiej dla druzyny. Legii jest potrzebny trener jak Czerczesow, wiem jest wojna, ale za jego kadencji nie bylo takich meczy gdzie Legia nie miala kondycji, nie chcialo sie jej grac tylko ZAPIER.... na boisku i nie dawala rywalom duzo miejsca a ten trener Runjaic to powinien zmienic nazwisko na RujnujeWszystko. Chcialbym zeby Legia wygrala mistrzostwo ale z takimi grajkami i Rujnowiciem to bedzie bardzo ciezko, a szkoda bo miejsce Legii jest zawsze na 1 miejscu w Polsce. odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl A tam Eintracht odpadł z Saint Gilloise... Czym się martwimy Ligą konferencji? Zdobywamy mistrza i gramy w eliminacjach ligi mistrzów!! Tylko że 4 mecze wyjazdowe w eliminacjach przyszłych pucharów zakaz będzie... odpowiedz

XDDDDDDDDDD - 2 godziny temu, *.play-internet.pl tak slabego bramkarza nie mielismy nigdy...DNOOOO



GUAL -PARODYSTA

PEKHART- DREWNO odpowiedz

Mordziaty - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ręcznik w bramce. Hahahahahahha. Pasterze pokazali nam miejsce w szeregu. Ale niestety ci nasi pilkarze to ogórki w chooo.j odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Wprowadzić w skali ocen 0 , po ostatnich wystepach... by się przydalo. DRAMAT, KOSTA outo misja trenera przyjaciela i kumpla piłkarzy się skończyła, tera zPapszun tylko czy bedzie chciął... Ehhhh odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.84.48 Pajac Tobiasz dalej gra to co robi od dawna brawo Stał Młode Niepołomice Młode super dalej niech broni na koniec sezonu dół tabeli odpowiedz

eM - 2 godziny temu, *.chello.pl Wspaniała taktyka. Przemyślane ustawienie. Doskonała wyjściowa 11. Super zmiany. Polot w grze. Mądrość na boisku.

Miało być o Legii, a wyszło o... Molde.



Bez linii defensywnej i z pustą bramką (bo gwiazdorek Kaceperek skończył się nim się zaczął) raczej nie wygrywa się meczów piłkarskich.

Szkoda nerwów, choć to już 40 lat z Legią. odpowiedz

Bb8 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl A teraz wpier.. w Kielcach i może przyjdzie trener z jajami który wyp.. takie gwiazdy jak Tobiasze , Rosołki, Guale i zaczniemy kupować piłkarzy prezentujących poziom wyższy niż A klasa odpowiedz

roadrunner - 2 godziny temu, *.centertel.pl wyMoldewani

błazna do cyrku za darmoszke

jugoszkopa spuścić do kloppa

Papszuna rychło brać

portugalski szrot wypiedralać !

Samuraj szacuneczek i to by było na tile... odpowiedz

Pierre Dolish - 2 godziny temu, *.ip-ptr.tech Szok i niedowierzanie, narciarze, którzy w połowie kwietnia zaczynają sezon urządzili sobie ostre strzelanie.

Ale co tam gra, najważniejsze, że jednego udało się upchnąć za dychę, a drugiego za trójkę, a w miejsce dziesięciu, którzy odeszli, przyszło tylko dwóch na wypożyczenie i ogólnie są luzy na liście płac. odpowiedz

Ewelina - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dla nas ekipą zbyt trudną do pokonania jest Puszcza Niepołomice więc jak mamy ograć dobrą europejską ekipę? odpowiedz

Lukasz - 2 godziny temu, *.eircom.net Sparta Praga miala taki sam wynik po pierwszym meczu, prosze zobaczyc jaka roznica, liga czeska a liga polska, tragedia odpowiedz

Tadek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tobiasz w dwumeczu zawalił 4 bramki. Po co nam ten pajac? odpowiedz

Ario - 2 godziny temu, *.centertel.pl Żal i wielki wstyd na własnym boisku przed własną publicznością tak ważny mecz i Tobiasz na bramce wstyd odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Dobrze zagrali. Dwa celne strzały. Brawo.

A pasjonat tenisa liczy miliony z biletów i się z nas śmieje.

Na którą godzinę jest jutro planowana konferencja prasowa z nowym trenerem? odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.aster.pl ok mamy w koncu spokoj z pucharami najslabszy puchar w europie i taki ftnal przespana zima juz wiemy gdzie jestesmy ...... odpowiedz

Sok costa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Będzie grał Tobiasz i co mi k....a zrobicie!? odpowiedz

Roger_1916 - 2 godziny temu, *.171.1 Kosta won! Jego trzeba wyrzucić i to jeszcze dzisiaj.

A od jutra prosić Skorżę aby zechciał przyjść. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl To co Mioduski Dariusz? Runjaic weg? A może Papszun in? A może Papszun czekał aż Runjaic się wyj...ie z LEGII.... naszej ukochanej LEGII ..... Morwa kać odpowiedz

MarcinWLD - 2 godziny temu, *.chello.pl Ja przepraszam, ale takiego g**na oglądać się nie dało - stracone 2h, mnóstwo nerwów, a wiązek ile puściłem w tym czasie - to chyba rekord.

To są żarty co oni zagrali... w *upie mam w chol***.

Tobiasz w ocenie na 0, obrona - to ja nie wiem - tam każdy z przypadku chyba jest - strategia na mecz - no szok!!

W pierwszej minucie brame stracić - wszystkie bramy to amatorskie były, z kumplami z podwórka bym lepiej zagrał... wstyd i wkur******. odpowiedz

BoHen - 2 godziny temu, *.chello.pl Dno! odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Z tego drewna nawet Zidane nie rozpalilby ognia. Poza Japończykiem i Kapustą wszyscy wypad. Myślałem że staniemy się kiedyś drużyna na miarę Celticu w Szkocji, który jest hegemonem i zdobywa ciągle mistrzostwa. Doczekałem czasów, gdzie jakaś Puszcza, urywa 4pkt w walce o MP. Dziady odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.167.2 @Piotrek: Piotrusiu doczekałeś się czasów mioduskiego i jego wizję Legii.

Tu jest problem. odpowiedz

LewLegia - 2 godziny temu, *.167.2 mioduski i wszystko już powiedziane. Żal i upokorzenie po raz kolejny I najgorsze, że

ten pseudo prezes marnuje nam życie kolejny rok. odpowiedz

eLka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Piotrek: czyli jak Korona jest wyżej od Puszczy i ma mecz u siebie, to w niedzielę wp****ol? odpowiedz

Za mało zarabiają - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Przeznaczyć pensje Piłkarzy na Koszykarzy Legii i będziemy mieli najlepszą Koszykarską Drużynę w Europie odpowiedz

Adson 78 - 2 godziny temu, *.plus.pl Po pierwsze Bramkarza i obronę to mamy na miarę 3 ligi , pomoc mamy z 1 ligi a napastników wogule nie mamy ! Mioduski i kostka Won !!! odpowiedz

Krzysztof - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Adson 78 :

Dobrze powiedziane racja odpowiedz

MarcinWLD - 2 godziny temu, *.chello.pl @Adson 78 : 100% racji - AMEN odpowiedz

Speede SnD - 3 godziny temu, *.. W końcu sprowadzeni na ziemie :))))))

co to było????? oby UEFA wyrzuciła ten nasz klub z pucharów na rok lub dwa za tą oprawe, moze wtedy udałoby sie z młodych piłkarzy stworzyć jakąś drużynę

To nie są piłkarze to są PAJACE hańbiący barwy LEGII.

I szkoda tylko tych dzieci co musiały oglądać ten antyfutbol Legii :(

odpowiedz

Misza Praga - 2 godziny temu, *.plus.pl @Speede SnD: Spier.....laj od kibiców Leszczu , spójrz na twoich och ach pseudo lamusów piłkarzy,przejrzyj na oczy Idioto odpowiedz

Ktoś - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tobiasz - bramkarz na lata! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Czekam teraz na kolejną wypowiedź Kosty że do pierwszej bramki mecz był wyrównany. odpowiedz

(L) z południa - 2 godziny temu, *.plus.pl @(L)eve(L)64: do tego trzeba dodać jeszcze teksty typu " taka jest piłka i musimy pracować dalej" odpowiedz

zaba285 - 2 godziny temu, *.grupaping.pl @(L)eve(L)64: w punkt odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.inetia.pl No cóż, nie wymagajmy od piłkarskich niemot, że nagle będą grać dobrze. To są piłkarscy amatorzy. odpowiedz

Abcd - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Jurek: otóż to. odpowiedz

