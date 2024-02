27459 stawiło się w czwartkowy wieczór na stadionie Legii, by wspierać drużynę w walce o 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Niestety zawodnicy kompletnie nie dostosowali się poziomem i wysoko przegrali z Norwegami... Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z Łazienkowskiej: Fotoreportaż z meczu - 100 zdjęć Kamila Marciniaka

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Artur - 57 minut temu, *.aster.pl Tobiasz łąwa, Japończyk ława, kapuadi ława, pekhart ława, Trener poważna rozmowa jedna taktyka. Szkoda. odpowiedz

Marce(L)i - 2 godziny temu, *.autocom.pl No to dostaliśmy po "moldzie".I tyle w temacie. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.