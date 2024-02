Molde trenowało przy Łazienkowskiej

Trening rozpoczął się chwilę po godzinie 18:30, a pierwsze 15 minut było otwarte dla przedstawicieli mediów. Główne zajęcia poprzedziła rozgrzewka biegowa wokół całego boiska oraz gry w "dziadka". Później zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które rozgrywały między sobą gierkę bez strzałów. Mimo brak zgłoszenia do rozgrywek, w treningu uczestniczył też polski golkiper, Albert Posiadała. W międzyczasie trener Erling Moe i członkowie sztabu chętnie stawali przed kamerami, by odpowiedzieć na liczne pytania polskich i norweskich dziennikarzy. Rewanżowe spotkanie odbędzie się już w czwartek o godzinie 21:00 w Warszawie. W pierwszym meczu górą była drużyna Molde, która pokonała Legię 3-2. Kadra Molde na dwumecz z Legią: Bramkarze: Jacob Karlstrøm, Oliver Petersen Obrońcy: Martin Bjørnbak, Casper Øyvann, Valdemar Lund, Eirik Haugan, Martin Linnes, Anders Hagelskjær, Kristoffer Haugen, Mathias Fjørtoft Løvik Pomocnicy: Magnus Wolff Eikrem, Eric Kitolano, Markus Kaasa, Emil Breivik, Mats Møller Dæhli, Halldor Stenevik, Kristian Eriksen, Johan Bakke Napastnicy: Eirik Hestad, Fredrik Gulbrandsen, Veton Berisha

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wystarczy im 1 bramka i Kosta znowu będzie palił głupa.......po meczu odpowiedz

