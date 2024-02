NS: To jest nasza broń na dziś

Czwartek, 22 lutego 2024 r. 14:34 Redakcja

Przed dzisiejszym meczem z Molde Nieznani Sprawcy wystosowali apel mobilizacyjny. Bądźcie na trybunach już o 20:30. "Mamy zrobić taką jazdę, żeby pomóc naszej ekipie na murawie, a przy tym świetnie się bawić. Mamy przy okazji zarazić tym klimatem 8000 dzieciaków, które będą na Żylecie" - piszą legijni ultrasi.









Drodzy Kibice!

Krótko. Bo ten mecz w zasadzie za chwilę. Wiecie co się ma stać jak drużyna z Norwegii wyjdzie na rozgrzewkę? Na bank wiecie. Mają zupełnie nie wiedzieć co się dzieje.

Wiecie co pokazywali trenerzy drużynie z Molde jak nas wylosowali? Tak, nas. Trybuny, oprawy i tak dalej. To jest nasza broń na dziś.



Mamy zrobić taką jazdę, żeby pomóc naszej ekipie na murawie, a przy tym świetnie się bawić. Mamy przy okazji zarazić tym klimatem 8000 dzieciaków, które będą na Żylecie.



Zapominamy na te parę godzin o wszystkim innym. Liczy się dziś. Liczy się dzisiejszy mecz i kosmiczne zaangażowanie na trybunach i na murawie.



Robimy swoje i walczymy o ten awans!



BĄDŹCIE DZIŚ NA STADIONIE JUŻ O 20:30!

NIECH STADION ŻYJE JUŻ DŁUGO PRZED MECZEM!!!