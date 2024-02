Agent Josue przyjeżdża na rozmowy

- Rozmowy ws. nowego kontraktu Josue rozpoczynają się na poważnie. Do Warszawy przyjeżdża Victor Goncalves, który będzie obecny na meczu z Molde - poinformował Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl. Kontrakt Portugalczyka z Legią obowiązuje tylko do końca sezonu. Rok temu dopiero w maju obie strony doszły do porozumienia. Niedawno dyrektor sportowy stołecznego klubu Jacek Zieliński sugerował, że chciałby temat zamknąć szybciej. W obecnym sezonie Josue wystąpił w 36 z 37 rozegranych spotkań. Zanotował w nich: 8 bramek, 3 asysty i 9 kluczowych podań.

kontroler_biletow - 1 godzinę temu, *.217.102 negocjacje najwyższy czas zacząć odpowiedz

alfonso - 2 godziny temu, *.tpnet.pl it's time to say goodbye... zjazd formy cały czas widoczny, a kasy jeszcze więcej by chciał odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.128.109 Tylko ze w drużynie nikt go nie lubi. odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Darek: Ciebie nawet rodzina nie lubi… odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl jezeli Legia przedłuzy kontrakt z Josue to tylko na rok bo on gra coraz słabiej i nic nie wnosi do gry trzeba szukać jego następcy odpowiedz

Hautausmaa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Liczby jeszcze ma, ale na jak długo. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Hautausmaa: O takich liczbach nasi napastnicy mogą jedynie pomarzyć. odpowiedz

