22. kolejka Ekstraklasy. Czołówka remisuje

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

dodaj

Micha - 4 minuty temu, *.interwan.pl Czołówka znowu daje ciała, ale Legia i tak tego nie wykorzysta. odpowiedz

artic - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl Ciekawe co za głupek zadecydował o oddaniu do Mielca bramkarza Kochalskiego?? Kolejny świetny mecz bez pajacowania dobre interwencję nawet wypowiedzi w wywiadzie dla c+ ok a loczek ,zielek Tobiasz,Tobiasz,Tobiasz a on babol,babol babol!!! odpowiedz

Kielbasa Piechna - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Jutro 0-0 albo 1-0 w plecy. Na bank. odpowiedz

M@c - 34 minuty temu, *.chello.pl Korona może być spokojna o jutrzejszy wynik, wszak forma naszych piłkarzy jest top of the top, od bramkarza poczynając, na Kramerze kończąc :) odpowiedz

Bemowo - 39 minut temu, *.ksiezyc.pl Korona nas łyknie jak pelikan!

Kacperek wpuści ze 3 bramki odpowiedz

Marian - 19 minut temu, *.co.uk @Bemowo : lubisz lykac widze...

Tylko Legia Pany!! odpowiedz

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czołówka się potknęła, idealny moment by też się potknąć, złote prawo ekstraklasy :> odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.co.uk Panowie przykra prawda, nasza Ekstraklapa jest taka slaba liga, ze normalnie rece opadaja!!!

Kazdy moze wygrac/zremisowac z kazdym!!

Na ta chwile badz w tym sezonie nie ma prawdziwego kilera, zespolu ktory zmiata reszte!!

Mamy straszne szczescie w nieszczesciu(Molde)

Moze mistrz jednak w tym roku?

Pozdrawiam! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wyniki rzeczywiście korzystne. Tyle, że można się zakładać iż Korona wyjdzie na Legię mocno zmotywowana. A nasi takich przeciwników nie lubią. odpowiedz

DamianChicago - 2 godziny temu, *.myvzw.com Legia przegrywając z molde… wygrała mistrzostwo! Łącząc puchary w czwartek z liga w niedziele to… inna dyscyplina sportu! Teraz już będzie tylko lepiej… a rywale już wiedzą co się szykuje i zaczynaja się gubić. odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.. Znowu super wyniki dla Legii. Czołówka traci punkty, ale czy Legia to wykorzysta? odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.. Znowu czołówka zagrała dla Legii tracąc punkty ale te piz.y jutro znowu na bank nie będą w stanie nic z tym zrobić. odpowiedz

Darek - 23.02.2024 / 14:17, *.133.207 W tym roku nie ma mowy o pucharach myślę że 5 miejsce będzie. Lech niestety idzie na majsta. odpowiedz

JanuszStrzebżeszymOldSchool - 10 godzin temu, *.telefonica.de @Darek: majatra to masz na budowie albo w posraniu ! W Polsce idzie się na mistrza odpowiedz

jarekk - 23.02.2024 / 10:14, *.metrointernet.pl Koroniarze chyba juz kupili skrzynke szampana za zwyciestwo. Obiektywnie biorac sa faworytem. Przynajmniej maja druzyne a my mamy towarzystwo wzajemnej adoracji. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.