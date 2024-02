22. kolejka Ekstraklasy. Jagiellonia traci punkty

Zremisowanym 0-0 meczem Piasta z Cracovią rozpoczęła się 22. kolejka Ekstraklasy. Również w piątek Pogoń wygrała z ŁKS-em. Punkty straciła Jagiellonia, która tylko zremisowała z Ruchem, zdobywając bramkę w doliczonym czasie gry. Ciekawie zapowiada się spotkanie Lecha ze Śląskiem, które odbędzie się w Poznaniu. W niedzielę Legia pojedzie do Kielc.

Darek - 23.02.2024 / 14:17, *.133.207 W tym roku nie ma mowy o pucharach myślę że 5 miejsce będzie. Lech niestety idzie na majsta. odpowiedz

JanuszStrzebżeszymOldSchool - 7 godzin temu, *.telefonica.de @Darek: majatra to masz na budowie albo w posraniu ! W Polsce idzie się na mistrza odpowiedz

jarekk - 23.02.2024 / 10:14, *.metrointernet.pl Koroniarze chyba juz kupili skrzynke szampana za zwyciestwo. Obiektywnie biorac sa faworytem. Przynajmniej maja druzyne a my mamy towarzystwo wzajemnej adoracji. odpowiedz

