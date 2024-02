22. kolejka Ekstraklasy. Kolejka remisów

Komentarze (25)

Alex - 1 godzinę temu, *.63.119 w przyszłym sezonie pucharów brak odpowiedz

Dexter - 4 godziny temu, *.centertel.pl Pilkarski poker wiecznie żywy odpowiedz

antek - 24.02.2024 / 22:51, *.play-internet.pl Mistrzostwo jest na wyciągnięcie ręki ale trzeba zacząć biegać kiepscy są kiepscy babsjaga już obsrala nachy łach się będzie czajil no śledzie zaczęły grać ale złapie ich strzyga srakow też na...uj biednemu żółwie pełzną ciekawie będzie odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.chello.pl @antek : Dawno się tak nie uśmiałem... niektórzy jakąś własną rzeczywistość tworzą. Teraz to chyba modne... odpowiedz

Raf - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com @antek : Pogoń to paprykarze a śledzie baranie odpowiedz

Jurek - 24.02.2024 / 22:39, *.com.pl To jutro w Kielcach w plecy… odpowiedz

Micha - 24.02.2024 / 22:31, *.interwan.pl Czołówka znowu daje ciała, ale Legia i tak tego nie wykorzysta. odpowiedz

artic - 24.02.2024 / 22:02, *.t-mobile.pl Ciekawe co za głupek zadecydował o oddaniu do Mielca bramkarza Kochalskiego?? Kolejny świetny mecz bez pajacowania dobre interwencję nawet wypowiedzi w wywiadzie dla c+ ok a loczek ,zielek Tobiasz,Tobiasz,Tobiasz a on babol,babol babol!!! odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 24.02.2024 / 22:51, *.play-internet.pl @artic : dokładnie kolego....Kochalski kolejny raz chroni swój zespół przed porażką.... Bez medialnego szumu,...bez głupich usmieszkow.. odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 24.02.2024 / 22:55, *.play-internet.pl @artic : przypominam kolego,że kolejny do zmarnowania przez naszych fachowców talent broni na wypożyczeniu w Tychach..dodam broni z powodzeniem... odpowiedz

Kielbasa Piechna - 24.02.2024 / 22:02, *.t-mobile.pl Jutro 0-0 albo 1-0 w plecy. Na bank. odpowiedz

M@c - 24.02.2024 / 22:00, *.chello.pl Korona może być spokojna o jutrzejszy wynik, wszak forma naszych piłkarzy jest top of the top, od bramkarza poczynając, na Kramerze kończąc :) odpowiedz

Bemowo - 24.02.2024 / 21:55, *.ksiezyc.pl Korona nas łyknie jak pelikan!

Kacperek wpuści ze 3 bramki odpowiedz

Marian - 24.02.2024 / 22:15, *.co.uk @Bemowo : lubisz lykac widze...

Tylko Legia Pany!! odpowiedz

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 24.02.2024 / 21:11, *.plus.pl Czołówka się potknęła, idealny moment by też się potknąć, złote prawo ekstraklasy :> odpowiedz

Marian - 24.02.2024 / 20:43, *.co.uk Panowie przykra prawda, nasza Ekstraklapa jest taka slaba liga, ze normalnie rece opadaja!!!

Kazdy moze wygrac/zremisowac z kazdym!!

Na ta chwile badz w tym sezonie nie ma prawdziwego kilera, zespolu ktory zmiata reszte!!

Mamy straszne szczescie w nieszczesciu(Molde)

Moze mistrz jednak w tym roku?

Pozdrawiam! odpowiedz

Wolfik - 24.02.2024 / 20:40, *.chello.pl Wyniki rzeczywiście korzystne. Tyle, że można się zakładać iż Korona wyjdzie na Legię mocno zmotywowana. A nasi takich przeciwników nie lubią. odpowiedz

fredix111 - 16 godzin temu, *.. @Wolfik: każdy w naszej eklapie wychodzi na maksa zmotywowany na naszą Legię, więc to naprawdę nie jest nic czym można by tłumaczyć kolejną wpadkę. odpowiedz

DamianChicago - 24.02.2024 / 20:05, *.myvzw.com Legia przegrywając z molde… wygrała mistrzostwo! Łącząc puchary w czwartek z liga w niedziele to… inna dyscyplina sportu! Teraz już będzie tylko lepiej… a rywale już wiedzą co się szykuje i zaczynaja się gubić. odpowiedz

Peter - 12 godzin temu, *.vectranet.pl @DamianChicago: Albo przegrała wszystko. Zespół jest rozbity, Pogoń może nam za tydzień wybić z głowy walkę o MP... odpowiedz

Wyrwikufel - 24.02.2024 / 19:45, *.. Znowu super wyniki dla Legii. Czołówka traci punkty, ale czy Legia to wykorzysta? odpowiedz

Sebo(L) - 24.02.2024 / 19:25, *.. Znowu czołówka zagrała dla Legii tracąc punkty ale te piz.y jutro znowu na bank nie będą w stanie nic z tym zrobić. odpowiedz

Darek - 23.02.2024 / 14:17, *.133.207 W tym roku nie ma mowy o pucharach myślę że 5 miejsce będzie. Lech niestety idzie na majsta. odpowiedz

JanuszStrzebżeszymOldSchool - 24.02.2024 / 11:36, *.telefonica.de @Darek: majatra to masz na budowie albo w posraniu ! W Polsce idzie się na mistrza odpowiedz

jarekk - 23.02.2024 / 10:14, *.metrointernet.pl Koroniarze chyba juz kupili skrzynke szampana za zwyciestwo. Obiektywnie biorac sa faworytem. Przynajmniej maja druzyne a my mamy towarzystwo wzajemnej adoracji. odpowiedz

