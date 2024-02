Stanisław Kubiak nowym graczem Akademii

Kubiak jest reprezentantem Polski w swojej kategorii wiekowej, a do Legii trafi z Escoli Varsovia.

1 lipca nowym zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa zostanie Stanisław Kubiak - urodziny w 2008 roku zawodnik, występujący na pozycjach bocznego obrońcy lub skrzydłowego już dziś podpisał umowę z naszym klubem, która obowiązywać będzie do 30 czerwca 2027 roku.

