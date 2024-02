Na stadionach: Pseudokibice podpalają okolicę

Wtorek, 27 lutego 2024 r. 15:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu było kilka ciekawych meczów pod względem frekwencji oraz opraw meczowych. Legioniści co prawda pożegnali się z europejskimi pucharami, ale uczynili to w godnym stylu, pokazując skierowaną do UEFA choreografię, bez żadnego kalkulowania pod kątem kolejnych kar i konsekwencji, która obiegła cały świat.









Przy Bułgarskiej bardzo dobra frekwencja na meczu z Lechem, a poznaniacy pokazali prezentację ze słowami Ignacego Paderewskiego. Ultrasi Korony od pewnego czasu prezentują bardzo dobry poziom i na meczu z Legią potwierdzili swoją niezłą dyspozycję, prezentując konkretne choreo z dobrym zapleczem pirotechnicznym. Fani Stali Mielec rzadko bawią się w ultraskę, ale na meczu z Rakowem i w ich młynie co nieco "zaświeciło". Fani Ruchu na wyjazdowym meczu z Jagiellonią odpalili piro do prostej prezentacji.



Bardzo dobrze w Płocku pokazała się katowicka GieKSa, która wykorzystała hasło znane z jednej swoich flag do choreografii "Pseudokibice podpalają okolicę". Wyróżnić należy również oprawę Wisły Kraków, która zaprezentowana została na meczu z GKS-em Tychy - "Tylko przed Bogiem padniemy na kolana". Na razie wiślacy nie są wpuszczani na stadiony w całej Polsce. Odra Opole również zapowiedziała już, że nie wpuści ekipy "Białej Gwiazdy".



Ekstraklasa:



Widzew Łódź - Górnik Zabrze (910)

Ponad 17,3 tys. kibiców na trybunach. Zabrzanie przyjechali w komplecie i prowadzili głośny doping. Z obu stron bez oprawy.



Korona Kielce - Legia Warszawa (766)

Fani Legii do Kielc przyjechali w komplecie, transportem kołowym, ze wsparciem Radomiaka. W sektorze gości wywiesili 7 flag i machali pięcioma flagami na kijach. Korona w II połowie zaprezentowała oprawę - malowaną folię w barwach klubowych "Spójrz w górę! Korona błyszczy! A ja dumnie przy niej trwam", ponad nią rozwinięta została pasiasta sektorówka, a następnie wystrzelone zostały flary. Zza stadionu strzelały fajerwerki, zaś w młynie odpalono race i stroboskopy.



Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów (750)

Chorzowianie w dobrej liczbie (750) przyjechali do Białegostoku transportem kołowym. W drugiej połowie zaprezentowali malowany transparent "Doping na pełnej, wyraz naszej miłości", flagowisko oraz piro.



Piast Gliwice - Cracovia (500)

Cracovia w ok. 500 osób przyjechała do Gliwic na mecz z Piastem, wspierana przez GKS Tychy (72). Dobrze oflagowali swój sektor i prowadzili przyzwoity doping.



Stal Mielec - Raków Częstochowa (175)

Ponad 6 tys. kibiców na trybunach. Gospodarze wywiesili transparent popierający protestujących rolników, a także oprawę - malowany transparent "Nasz klub to nasza pasja", nad którym odpalili pirotechnikę. Raków na tym wyjeździe w skromniejszej liczbie (175) i z jedną flagą.



Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź ()

Początkowo łodzianie planowali pociąg specjalny do Szczecina, który ostatecznie ze względu na liczbę chętnych został odwołany i ŁKS ruszył w trasę transportem kołowym. Pogoń z transparentem "Rolnicy 100% poparcia".



Warta Poznań - Radomiak Radom (140)

Na poniedziałkowy wyjazd do Grodziska Wielkopolskiego wybrało się ok. 140 fanów Radomiaka z trzema flagami.



Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin (116)

Na wyjazdowym meczu z Puszczą na stadionie Cracovii pojawiło się 116 fanów Zagłębia, w tym Odra Opole (4). Dzięki pomocy Cracovii, zajęli miejsca na jednej z trybun gospodarzy, nie w klatce (zakaz). Lubinianie mieli ze sobą transparent z poparciem protestów rolników.



Lech Poznań - Śląsk Wrocław (-)

Lechici zaprezentowali malowaną sektorówkę przedstawiającą Ignacego Paderewskiego i jego słowa - "Do tego dzieła potrzeba wszystkich sił i wszystkich serc". Po bokach zapłonęło kilkadziesiąt rac. Na trybunach ponad 32,5 tys. fanów. Kibiców gości brak.



Niższe ligi:



Wisła Płock - GKS Katowice (755)

GieKSiarze w bardzo dobrej liczbie pojawili się na wyjeździe w Płocku, wspierani przez ROW (15), JKS Jarosław (15), Górnika (14) i Banika (1). Zaprezentowali efektowną oprawę - malowaną sektorówkę z zamaskowanym kibicem, transparent "Pseudokibice podpalają okolicę" oraz kilkadziesiąt rac. GieKSa chwaliła po wyjeździe bardzo sprawne wpuszczanie na sektor gości w Płocku.



Arka Gdynia - Stal Rzeszów (387)

Pierwszy wiosenny wyjazd Stali wypadł do Gdyni, gdzie stawiło się 387 przyjezdnych, w tym delegacje Elany (77), Stalówki (12), Łady Biłgoraj (3), Koszyc (3). Przyjezdni z sześcioma flagami.



Kotwica Kołobrzeg - Chojniczanka Chojnice (250)

Chojniczanka w bardzo dobrej liczbie na tym wyjeździe, wspierana przez Gryfa Słupsk, KP Starogard i Lechię.



Lech II Poznań - Olimpia Grudziądz (56)



Wisła Kraków - GKS Tychy (-)

Wiślacy zaprezentowali efektowną oprawę - malowaną sektorówkę z modlącą się postacią z herbem Wisły w klapie, transparent "Tylko przed Bogiem padniemy na kolana", chorągiewki w barwach w tle oraz racowisko. Na meczu ponad 16 tys. widzów, kibiców gości brak.



Wyjazd tygodnia: 910 kibiców Górnika Zabrze w Łodzi

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z Molde oraz oprawy Korony (na meczu z Legią) i Wisły Kraków (na meczu z GKS-em Tychy)



Legia Warszawa na meczu z Molde:

















Molde FK na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na meczu z Legią Warszawa:











Lech Poznań na meczu ze Śląskiem Wrocław:











Jagiellonia Białystok na meczu z Ruchem Chorzów:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:









Widzew Łódź na meczu z Górnikiem Zabrze:





Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:









Stal Mielec na meczu z Rakowem Częstochowa:







Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice:





Pogoń Szczecin na meczu z ŁKS-em Łódź:









Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):





Cracovia na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Wisła Kraków na meczu z GKS-em Tychy:







GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Wisłą Płock:















Stal Rzeszów na wyjazdowym meczu z Arką Gdynia:





Motor Lublin na meczu z Termaliką Nieciecza: