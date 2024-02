Augustyniak: Jeszcze w to nie wierzę

- Ciężko wymyślić teraz coś mądrego i powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Mówimy w szatni o koncentracji od 1. minuty, a potem szybko tracimy bramki. Po 20 minutach Molde prowadziło u nas już 2-0. Mieliśmy swoje sytuacje, ale nam nic nie chciało wpaść. Potem Molde strzeliło na 3-0 i zamknęło mecz. - Jak zaczynaliśmy ten sezon, wszystko się kleiło. Kiedy traciliśmy bramkę, czuliśmy power w drużynie, wiedzieliśmy, że strzelimy jedną, drugą. Teraz to siadło. Może to kwestia głowy. - Mam nadzieję, że jak najszybciej wyciągniemy wnioski i zapomnimy o tym. Już w niedzielę czeka nas bardzo ważny mecz. Puchar Polski jest już dla nas zamknięty, europejskie puchary też, została nam tylko liga. Musimy odbudować morale, wyczyścić głowy. Chcemy zrobić jakąś dobrą serię w lidze i zacząć punktować.

- Jeszcze w to nie wierzę. Rozmawialiśmy w szatni o tym, żeby dobrze zacząć mecz, żeby zagrać tak, jak w drugiej połowie w Molde, a już w 2. minucie straciliśmy bramkę i to podcięło nam skrzydła - powiedział po meczu z Molde FK Rafał Augustyniak.

ADI - 30 minut temu, *.centertel.pl MY TEŻ PIŁKARZYKI PAJACYKI HAŃBICIE TE BARWY KLUB I TRADYCJE GWIAZDECZKI JESTEŚCIE ZEREM odpowiedz

ADI - 1 godzinę temu, *.centertel.pl MY TEŻ PIŁKARZYKI PAJACYKI CHAŃBICIE TE BARWY KLUB I TRADYCJE GWIAZDECZKI JESTSTEŚCIE ZEREM odpowiedz

Twoje ego - 1 godzinę temu, *.chello.pl @ADI : ty jesteś najlepszy jesteś w podstawowej 11 Barcelony odpowiedz

Artur - 54 minuty temu, *.aster.pl @ADI : a hańba to przez jakie H? matole? to najemnicy co Ty oczekujesz odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.99.117 Kuzwa przestańcie wszyscy analizować i wyciągać wnioski, Kun przed chwila to samo gada, od sierpnia wyciągacie wnioski i albo idioci z was ze nic z tych wnioskow nie wynika albo sabotaz odpowiedz

PLK - 2 godziny temu, *.156.70 JA TEŻ!!!!

DNO!!! odpowiedz

Malkontent - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Na ten moment nie ma drużyny z którą wygracie, całą liga poza zasięgiem się wydaje. Ogórki odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl To na pewno wina snu. No bo przecież nie umiejętności piłkarskich. odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.chello.pl mamy w obronie trzech pajaców, nie kryją, wracają za późno. Np. jak przy trzeciej bramce ten Norweg doszedł wogóle do piłki pomimo 2 stoperow... to te tępe pały nigdy sobie nie wytłumaczą, bo w Molde było to samo. Kapuadi powinien zostać w Płocku który razem z kolegami spóścił z ligi bo tam jego miejsce a nie ratem w pucharach europejskich odpowiedz

