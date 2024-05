Koszykówka

Zapowiedź 2. meczu play-off z Kingiem

Piątek, 3 maja 2024 r. 21:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W sobotę o godzinie 18:00 w Szczecinie rozegrane zostanie drugie spotkanie ćwierćfinałowej serii play-off pomiędzy Kingiem a Legią Warszawa. W pierwszym zwyciężyli gracze z Pomorza Zachodniego, którzy przegrywali niemal przez całe spotkanie, ale w końcówce czwartej kwarcie wyszli na prowadzenie i nie oddali go już do końca.



King, choć prowadził przez zaledwie 93 sekundy, prowadzi w serii do trzech wygranych 1:0. Legioniści na pewno po pierwszym meczu mieli wiele do przemyślenia. Przebieg meczu bardzo przypominał niedawne spotkanie obu drużyn z sezonu zasadniczego - wówczas wygrane przez Legię, ale w którym szczecinianie byli bardzo bliscy odrobienia strat. W pierwszym meczu play-off, King szybko wyeliminował Raya Cowelsa, który w ciągu sześciu minut złapał cztery przewinienia, w tym sędziowie odgwizdali mu faul techniczny za reakcję gracza po trzecim - rzekomym faulu na Żołnierewiczu. Wierzymy, że Ray w tej serii już więcej nie zaliczy meczów "na zero" i w sobotę będzie ważną postacią w naszej rotacji. Podobnie jak Christian Vital - lider Legii, który w pierwszym spotkaniu z Kingiem trafił tylko 2/12 rzutów z gry, a większość punktów zdobywał z linii rzutów wolnych (8/9). Najlepszy strzelec Legii i jeden z najlepszych strzelców całej ligi (śr. 20 pkt. na mecz) po meczu nie krył zdenerwowania i czym prędzej udał się do szatni... A najlepiej by swoją złość pokazał na parkiecie w meczu numer dwa. Wierzymy, że jak w wielu innych meczach obecnych rozgrywek, CV poprowadzi naszą drużynę do wygranej.







Kapitalną pierwszą połowę w czwartek rozegrał Aric Holman, który był nie do zatrzymania w ataku zarówno z dystansu, jak i w strefie podkoszowej. Nieco przygasł w drugiej części gry, szczególnie w obronie, kiedy parokrotnie nie dochodził do rzucających rywali, za których krycie odpowiadał. Mimo wszystko Holman oraz Tyran De Lattibeaudiere (pomimo dwóch nieudanych akcji w samej końcówce) byli najjaśniejszymi punktami naszego zespołu w meczu numer jeden. Legia w pierwszej połowie była niezwykle skuteczna, ale w drugiej połowie, a szczególnie w IV kwarcie, miała spore problemy z mocniejszą defensywą gospodarzy, w której dominował Zac Cuthbertson. Świetnie dysponowany rzutowo był Meier, a dwie niesamowite trójki z odejścia trafił Darryl Woodson. Trener Miłoszewski więcej szans dawał takze Mattowi Mobleyowi (głównie w I połowie), który jako ostatni dołączył do szczecińskiej drużyny. Na pewno przed drugim meczem serii ćwierćfinałowej obaj szkoleniowcy dokonają drobnych korekt w grze zespołów. Wierzymy przede wszystkim na jeszcze lepszy mecz w wykonaniu naszych graczy, którzy przez zdecydowaną większość spotkania prezentowali się lepiej niż aktualni mistrzowie Polski. "Zacząłem w przerwie od małych zmian taktycznych. Powiedziałem, że za bardzo zajęliśmy się sędziowaniem i rozmowami z zawodnikami przeciwnika, a nie gramy. Najbardziej dotyczyło to Cuthbertsona, bo jest naszym energetycznym graczem, a nerwowość jego udzielała się innym. Powiedziałem, byśmy przerzucili nerwowość na stronę przeciwnika, a będziemy kontrolować mecz. I to się udało. Nawet po meczu tak było, że zawodnicy nie chcieli sobie podać ręki - tak czasami bywa. Mentalem przerzuciliśmy ten mecz" - mówił na pomeczowej konferencji trener Kinga, Arkadiusz Miłoszewski.



"Mamy świadomość, że trzeba grać przez 40 minut. Zaważyły inne rzeczy. Nasz atak nie miał płynności, przetrzymywaliśmy piłkę w określonych miejscach zbyt długo i ona nie wędrowała w z rąk do rąk. Nie mieliśmy takiego polotu jak w I połowie, stąd też gorsza skuteczność i te rzeczy musimy poprawić. To, że mieliśmy serię siedmiu meczów wygranych z rzędu jest ważne dla budowania pewności siebie, ale nic nie znaczy w kontekście serii play-off. Każdy mecz to jest oddzielna historia i każdy dużo waży. Musimy pokazać, że jesteśmy na tym poziomie, by rywalizować z Kingiem i wygrywać" - powiedział po czwartkowej porażce 80:85 trener Popiołek.



Legioniści na czwartkowy mecz przylecieli do Szczecina samolotem. Oczywiście po nim nie wracali do stolicy, a zostali w jednym ze szczecińskich hoteli. Cały piątek przeznaczony został na regenerację i lekki trening. Wszystko po to, aby w sobotni wieczór nasi gracze byli gotowi do walki o pierwszą wygraną w walce o półfinał play-off. Półfinał, do którego chcą się zakwalifikować po raz czwarty z kolei.



Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 w szczecińskiej Netto Arenie. Bezpośrednią transmisję meczu będzie można obejrzeć na platformie Emocje.TV. Na trybunach spodziewana jest większa liczba kibiców niż w czwartek, bowiem wtedy kilkanaście tysięcy szczecińskich kibiców udało się do stolicy, na finał piłkarskiego Pucharu Polski pomiędzy Pogonią i Wisłą.



KING SZCZECIN

Liczba wygranych/porażek: 20-11

Liczba wygranych/porażek u siebie: 7-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 89,9 / 84,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 50,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,9%



Skład: Andrzej Mazurczak, Darryl Woodson (rozgrywający), Matt Mobley, Przemysław Żołnierewicz (rzucający), Kacper Borowski, Zac Cuthbertson, Michale Kyser, Tony Meier, Michał Nowakowski (skrzydłowi), Morris Udeze, Maciej Żmudzki (środkowi)

trener: Arkadiusz Miłoszewski, as. Maciej Majcherek



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Mazurczak, Darryl Woodson, Kacper Borowski, Zac Cuthbertson, Morris Udeze.



Najwięcej punktów: Darryl Woodson 410 (śr. 13,7), Zac Cuthbertson 382 (12,3), Morris Udeze 372 (12,4), Andrzej Mazurczak 383 (12,4).



Ostatnie wyniki: Sokół (d, 85:79), MKS (w, 103:101), GTK (d, 112:86), Śląsk (w, 60:83), Arka (w, 84:103), Anwil (d, 92:93), Start (d, 81:85), Zastal (w, 79:90), Dziki (w, 75:84), Czarni (d, 82:86), Spójnia (w, 69:78), Stal (d, 81:85), Legia (w, 89:96), Twarde Pierniki (d, 70:92), Trefl (d, 79:84), Sokół (w, 74:96), MKS (d, 86:106), GTK (w, 79:105), Śląsk (d, 89:84), Arka (d, 91:73), Anwil (w, 88:90), Start (w, 93:98), Zastal (d, 95:84), Dziki (d, 90:72), Czarni (w, 74:78), Spójnia (d, 101:103), Stal (w, 86:95), Legia (d, 84:85), Twarde Pierniki (w, 92:88), Trefl (w, 92:98), Legia (d, 85:80).

BCL: Dinamo Sassari (d, 93:85), MHP Riesen Ludwidsburg (w, 82:78), AEK Ateny (d, 77:86), AEK Ateny (w, 86:64), MHP Riesen Ludwidsburg (d, 80:60), Dinamo Sassari (w, 97:81).



Ostatnie mecze obu drużyn:

02.05.2024 King Szczecin 85:80 Legia Warszawa (plau-off)

14.04.2024 King Szczecin 84:85 Legia Warszawa

16.12.2023 Legia Warszawa 89:96 King Szczecin

11.02.2023 Legia Warszawa 77:92 King Szczecin

22.10.2022 King Szczecin 69:65 Legia Warszawa

01.04.2022 Legia Warszawa 101:71 King Szczecin

04.12.2021 King Szczecin 99:83 Legia Warszawa

08.04.2021 King Szczecin 72:79 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

06.04.2021 King Szczecin 88:81 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

03.04.2021 Legia Warszawa 90:67 King Szczecin (play-off)

01.04.2021 Legia Warszawa d.99:91 King Szczecin (play-off)

28.03.2021 Legia Warszawa 137:43 King Szczecin

06.12.2020 King Szczecin 60:70 Legia Warszawa (w Stargardzie)

08.03.2020 King Szczecin 111:89 Legia Warszawa

10.11.2019 Legia Warszawa 95:87 King Szczecin

10.02.2019 King Szczecin 80:72 Legia Warszawa

28.10.2018 Legia Warszawa 75:70 King Szczecin

12.03.2018 Legia Warszawa 74:84 King Szczecin

02.10.2017 King Szczecin 86:66 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 33-17

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 16-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,0 / 82,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,4%



Skład: Loren Jackson, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński, Kacper Gordon (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Tyran De Lattibeaudiere, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Jamrozik, Maciej Dudzik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 580 (śr. 20,0), Aric Holman 430 (14,3), Raymond Cowels 298 (9,6), Michał Kolenda 295 (10,2), Loren Jackson 154 (12,8).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101), Stal Ostrów Wlkp. (d, 88:96), Sporting Lizbona (w, 86:99), Arka Gdynia (w, 104:102), Start Lublin (w, 83:112), Trefl Sopot (w, 81:96), Stal Ostrów (w, 71:94), Twarde Pierniki Toruń (w, 70:83), Bilbao Basket (d, 83:64), Trefl Sopot (d, 70:85), Bilbao Basket (w, 81:53), Sokół Łańcut (w, 71:82), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 93:86), GTK Gliwice (w, 100:105), Śląsk Wrocław (w, 68:97), King Szczecin (w, 84:85), Anwil Włocławek (d, 96:87), Start Lublin (w, 92:112), King Szczecin (w, 85:80).



Termin meczu: sobota, 4 maja 2024 roku, g. 18:00

Adres hali: Szczecin, ul. Władysława Szafera 3/5/7 (Netto Arena)

Pojemność hali: 5300 miejsc

Cena biletów: 35. 50 i 65 zł (ulgowe) oraz 40, 55 i 75 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV