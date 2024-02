Tenis

Wyniki Urbańskiego oraz Berkiety na Litwie i w Egipcie

Sobota, 24 lutego 2024 r. 07:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnik tenisowej Legii, Jan Urbański w ostatni weekend z powodzeniem rywalizował w Siauliai na Litwie w turnieju Tennis Europe U16 kategorii 2. Nasz zawodnik w singlu dotarł do półfinału, a w grze podwójnej, w parze z Hugo Rytylewskim, zajął drugie miejsce. Z kolei Tomasz Berkieta rywalizaował w turnieju ITF M15 w Szarm el-Szejk w Egipcie, gdzie dotarł do 1/4 finału i zdobył dwa punkty do rankingu ATP.



Wyniki Jana Urbańskiego:

I runda: Jan Urbański - Artem Karavan (Ukraina) 6-4, 6-1

II runda: Jan Urbański - Lukas Smailys (Litwa) 6-3, 6-4

1/4 finału: Jan Urbański - Jorge Vanine (Portugalia) 7-5, 6-1

1/2 finału: Jan Urbański - Mykola Hrabarow (Ukraina) 4-6, 4-6



I runda: Jan Urbański/Hugo Rytelewski - Bandzevicius/Smailys (Litwa) 6-2, 6-4

1/4 finału: Urbański/Rytelewski - Bernovskyi/Filima (Ukraina) 6-4, 6-4

1/2 finału: Urbański/Rytelewski - Białowolski (Polska)/Mehta (Indie) 6-1, 7-6(6)

Finał: Urbański/Rytelewski - Laurentiu Albert Cristian Badea (Rumunia)/Jorge Vanine (Portugalia) 4-6, 2-6



Wyniki Berkiety:

I runda: Tomasz Berkieta - Jasper Lai (USA) 6-1, 6-1

II runda: Tomasz Berkieta - Zura Tkemaladze (Gruzja) 6-2, 6-3

1/4 finału: Tomasz Berkieta - Philip Henning (RPA) 3-6, 1-6