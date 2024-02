Blisko kompletu na niedzielnym meczu w Kielcach

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.autocom.pl

@Alan: dokladnie, przychodza na mecz nie dla swojej druzyny tylko zeby zobaczyc Legie. I wydaje mi sie, ze ma to miesjce co roku a raczej w 2016 nikt nie chcial ogladac jak druzyna z wyzszym budzetem przegrywa a tez zapelniali stadiony tylko na nas. Ile razy jeszcze bedziesz to wmawial sobie w koentarzach? Boli cie, ze u nas bez wzgledu na rywala jest stala frekwencja powyzej 20 tys, ktora srubujemy i caly poprzedni rok rozegralismy przy stalej publicznosci powyzej 20k na kazdym meczu? Bo zawsze pisales, ze u nas jest tak samo, a jak sie okazuje u nas przychodzi sie na Legie bez wzgledu na rywala, a na innych stadionach... tez sie przychodzi na Legie, bo na reszcie meczow frekwencja 2 razy mniejsza. Zrozum to w koncu i zaakceptuj. W tym sezonie masz to widoczne tak jak nigdy a dalej pieprzysz swoje kocopoły.



Ps. Mysle, ze jestes debilem, nie pisz o Legii, ze to twoja druzyna bo po tym co tu wypisujesz, to wstyd. Sklad nie gra, jak powinienes juz dawno zauwazyc. Np wczoraj.

odpowiedz