Szykawka: Chcemy znów wygrać z Legią

Piątek, 23 lutego 2024 r. 11:29 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Nie obawiamy się Legii. Wiemy, że możemy z nimi wygrać. Pokazał to mecz Pucharu Polski. Teraz chcemy wygrać jeszcze raz - mówi przed niedzielnym spotkaniem zawodnik Korony Kielce, Jewgienij Szykawka.









- Taka drużyna jak Legia zawsze chce się prezentować na 100%. Mają szeroką kadrę, wielu dobrych zawodników. Do poprzedniego meczu nie podeszli, jakby chcieli wygrać z nami na jednej nodze, ale to my byliśmy lepsi. W ostatnim spotkaniu zremisowali z Puszczą 1-1. Na pewno będą gotowi na mecz z nami na 100%. Musimy się spodziewać, że od pierwszej minuty będzie wysokie tempo i dużo walki. Musimy być przygotowani. Mają zawodników, którzy indywidualnie mogą przesądzić o losach meczu, ale my też mamy swoje atuty, które będziemy chcieli wykorzystać w niedzielę. Na trybunach zasiądzie komplet kibiców, szacunek dla ludzi, którzy przychodzą nas dopingować. Musimy im za to odpłacić swoją grą.



- Ostatnio zdobyłem bramkę, ale przegraliśmy mecz. Zrobiliśmy już analizę i pozytywnie podchodzimy do spotkania z Legią. W ogóle nie patrzę na to, przeciwko komu gra mi się lepiej lub gorzej. Wychodzę na boisko, żeby strzelić bramkę, a murawa wszystko weryfikuje.