Doping na meczu Legia - Molde [VIDEO]

Piątek, 23 lutego 2024 r. 12:25 Kamil Marciniak, źródło: Legionisci.com

Ponad 27 tysięcy kibiców w czwartkowy wieczór wierzyło w to, że Legia będzie w stanie awansować do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Niestety marzenia prysły bardzo szybko, ale na trybunach doping trwał do ostatniej minuty. Nie zabrakło jednak gorzkich okrzyków w stronę piłkarzy i władz Legii.