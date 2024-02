Legia zainteresowana portugalskim pomocnikiem

Gonçalves występuje w Łudogorcu już od trzech sezonów i od początku jest w nim podstawowym zawodnikiem. Łącznie zagrał w 108 spotkaniach, w których zdobył 2 bramki i 9 asyst. W obecnym sezonie zagrał w 36 meczach, zaliczył jednego gola i 3 asysty. Wystąpił w podstawowym składzie we wszystkich meczach Łudogorca w europejskich pucharach, który, podobnie jak Legia, odpadł w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, przegrywając w dwumeczu ze szwajcarskim Servette 0-1. Wcześniej występował w francuskich AC Ajaccio oraz Troyes i portugalskich Gil Vicente oraz Tondeli.

Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, Legia Warszawa prowadzi negocjacje dotyczące sprowadzenia do klubu pomocnika Łudogorca Razgrad - Claude Gonçalvesa . 29-latek gra na pozycji defensywnego pomocnika i jest podstawowym zawodnikiem mistrza Bułgarii, jednak jego kontrakt z klubem wygasa w czerwcu. - Legia Warszawa szuka następcy Bartosza Slisza. Według naszych informacji, jest zainteresowana środkowym pomocnikiem Łudogorca Razgrad - Claude Goncalvesem. Wątpliwe jednak, aby do transakcji doszło już zimą (...) Słyszymy, że transfer jest bardziej prawdopodobny latem, gdy Portugalczyk (ma też francuskie obywatelstwo) będzie wolnym zawodnikiem - informują meczyki.pl.

Kamuflaż - 18 minut temu, *.tpnet.pl I jest on, bąk medialny, mający złagodzić nastroje wśród tłumu. Czyta się ich jak książkę dla dzieci. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 19 minut temu, *.102.172 Burgera Gonzaleza to ja mogę zjeść w Pasibusie odpowiedz

