Futsal

Legia zajęła 4. miejsce w MP U-19

Niedziela, 25 lutego 2024 r. 16:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Mielcu rozegrany został turniej finałowy Mistrzostw Polski do lat 19 w futsalu, w którym wzięła udział drużyna Legii Warszawa, która wcześniej przeszła etapy kwalifikacyjne. Legioniści rywalizację rozpoczęli w piątek i sobotę od fazy grupowej. Niestety, w walce o finał musieli uznać wyższość Rekordu Bielsko-Biała. O trzecie miejsce zagrali z Red Dragons Pniewy. I tym razem okazali się słabsi od przeciwników, chociaż do wyłonienia zwycięzcy konieczna była seria rzutów karnych. Dodatkowo podczas spotkania z Rekordem urazu nabawił się Paweł Gajek. Ostatecznie więc zawodnicy Legii zajęli 4. miejsce.









Kadra Legii na MP: 1. Michał Sobków, 2. Filip Wojtaś, 3. Oskar Szczepański, 4. Jan Zboina, 5. Paweł Gajek, 6. Dawid Domarecki, 7. Jan Pruszyński, 8. Szymon Kaczyński, 9. Kacper Laskus, 10. Stanisław Rak, 11. Dawid Kąkol, 12. Bartłomiej Sobków



Zespół prowadzą Adam Świątkowski oraz Mariusz Milewski.



Już pierwszy mecz z GKS-em Tychy był bardzo zacięty. Legia do przerwy prowadziła 1-0 po golu z przedłużonego rzutu karnego, z kolei w odpowiedzi nasz golkiper, Michał Sobków, który ostatnio zagrał m.in. w meczu PP pierwszego zespołu z Red Dragons Pniewy, obronił przedłużony rzut karny. W drugiej połowie końcówka była bardzo emocjonująca, szczególnie po drugim trafieniu dla gości Krystiana Karpety, w momencie gdy legioniści mieli na swoim koncie 3 przewinienia (a czwarte oznaczało przedłużony rzut karny). W końcówce Karpeta ukarany został czerwoną kartką za błąd przy zmianie, a huraganowe ataki ekipy z Górnego Śląska nie przyniosły efektów i legioniści zasłużenie zwyciężyli na początek rywalizacji.



W kolejnych dwóch meczach fazy grupowej legioniści pokonali kolejno Juniora Łęczyca (2-0) oraz Okocimskiego Brzesko (2-1) i z pierwszego miejsca w grupie awansowali do niedzielnej fazy pucharowej. Najbardziej efektowna bramka to drugie trafienie Jakuba Zboiny ze spotkania z Okocimskim. W ćwierćfinale legioniści zmierzyli się z JKS-em Jarosław i już w pierwszej połowie wypracowali sobie wysoką, 4-bramkową przewagę, którą bez problemów dowieźli do końca. Dwie pierwsze bramki zdobył Paweł Gajek, kolejne dołożyli Dawid Kąkol i Dawid Domarecki.



23.02.2024 g. 13:00, Mielec: Legia Warszawa 3-2 (1-0) GKS SMS Futsal Tychy

1-0 Jan Jan Zboina (przedłużony rzut karny)

2-0 Oskar Szczepański

2-1 Krystian Karpeta

3-1 Kacper Laskus

3-2 Krystian Karpeta



24.02.2024 g. 09:20, Mielec: Legia Warszawa 2-0 (2-0) Junior Hurtap Łęczyca

1-0 Dawid Domarecki

2-0 Oskar Szczepański



24.02.2024 g. 15:10, Mielec: Legia Warszawa 2-1 Okocimski Brzesko

1-0 Jakub Zboina

2-0 Jakub Zboina

2-1 Kacper Sowa



25.02.2024 g. 9:00, Mielec: Legia Warszawa 4-0 (4-0) JKS SMS Jarosław (1/4 finału)

1-0 - 7:13 Paweł Gajek

2-0 - 8:49 Paweł Gajek

3-0 - 11:15 Dawid Kąkol

4-0 - 11:51 Dawid Domarecki



25.02.2024 g. 13:00, Mielec: Legia Warszawa 0-3 Rekord Bielsko-Biała (1/2 finału)

0-1 Mikołaj Mojeszczyk

0-2 Mateusz Tekieli

0-3 Kacper Pawlus



Legia: Dawid Domarecki, Stanisław Rak, Filip Wojtaś, Kacper Laskus, Oskar Szczepański, Jan Pruszyński, Bartłomiej Sobków, Szymon Kaczyński, Jan Zboina, Dawid Kąkol, Michał Sobków



o 3. miejsce

Legia Warszawa 2-2 (0-0) k. 2-3 Red Dragons Pniewy

0-1 - 14:15 Oliwier Berger

0-2 - 15:57 Oliwier Berger

1-2 - 16:56 Jan Zboina

2-2 - 22:30 Jan Zboina



karne: Zboina (-), Laskus (-), Wojtaś (+), Domarecki (+), Szczepański (-), Kaczyński (-)



Legia: Dawid Domarecki, Stanisław Rak, Filip Wojtaś, Kacper Laskus, Paweł Gajek, Oskar Szczepański, Jan Pruszyński, Bartłomiej Sobków, Szymon Kaczyński, Jan Zboina, Dawid Kąkol, Michał Sobków