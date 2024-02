Analiza

Punkty po meczu rewanżowym z Molde FK

Sobota, 24 lutego 2024 r. 10:11 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Nie będzie meczu, będzie chór; Legio, tu jest jakby luksusowo; Dzień świra; Coco jambo i nie do przodu!; Logika - jedno z najważniejszych narzędzi w walce z rzeczywistością - to najważniejsze punkty po czwartkowym spotkaniu Legii Warszawa z Molde FK.









1. Nie będzie meczu, będzie chór

Pierwszy raz bardzo ciężko zebrać myśli po meczu i sensownie ułożyć w punkty, które nie będą brzmiały jak poprzednie. W grze Legii nie zmieniło się nic, a nie lubię kopiować i wklejać tego samego w każdych punktach, to nie miałoby sensu. Dlatego zacznijmy od plusów, a raczej jednego dużego pozytywu. Otóż należy podziękować Legii za przygodę w Lidze Konferencji Europy w tym sezonie. Oprócz dwumeczu z Molde, to naprawdę była przepiękna przygoda, która dostarczyła wielu piłkarskich emocji. Spotkania z Austrią Wiedeń, FC Midtjylland oraz z Aston Villą i AZ Alkmaar pozostaną w pamięci kibiców. Wojskowi pokazali w nich naprawdę dobry futbol. To były mecze, które przejdą do historii klubu. Czwartkowe starcie Molde FK też ma na to duże szanse, ale z zupełnie innych powodów. Legio, podziękowania za emocje w eliminacjach i fazie grupowej. Szkoda, że przygoda nie potrwa dłużej, a zamiast meczu zostanie nam jedynie chór w Ekstraklasie.