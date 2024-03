Filmoteka: Legia. Do końca

Środa, 6 marca 2024 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przez cały poprzedni sezon ekipa filmowa Amazona towarzyszyła załodze piłkarskiej Legii na każdym kroku. Filmowano treningi, rozmowy, odprawy, mecze, zachowanie sztabu podczas spotkań. A wszystko to, by przygotować miniserial o naszym klubie zatytułowany "Legia. Do końca". Jego premiera miała miejsce 2 lutego, a cała produkcja składa się z sześciu odcinków.



Amazon wcześniej przygotował podobne seriale o kilku angielskich klubach - m.in. Tottenhamie (kiedy zespół prowadził Mourinho), Arsenalu, czy Manchesterze City, a także Barcelonie, Juventusie, BVB, czy Bayernie.



W serialu poznajemy drogę, jaką przeszedł nasz klub w ostatnim czasie. Spadek na ostatnie miejsce w tabeli i reakcje fanów, ale również zawodników i osób zarządzających klubem. Jacek Zieliński opowiada przed kamerami nt. tego niechlubnego wyczynu - najgorszego od wielu lat sezonu w wykonaniu legionistów. Widzimy również jak zespół zaczyna robić kolejne kroki, zwieńczone później zdobyciem Pucharu Polski na Stadionie Narodowym, po niezwykle emocjonującym finale z Rakowem. Kamery Amazona towarzyszyły m.in. Ribeiro, który po czerwonej kartce musiał udać się do szatni. Filmowcy pokazują jaki wpływ na graczy ma Josue oraz opinie kolegów z zespołu po tym jak otrzymał kapitańską opaskę. Pokazane jest także wzruszające pożegnanie z klubem Mateusza Wieteski. Twórcy serialu pokazują także rozmowy pracowników w temacie transferów, dyskutują z właścicielem klubu nt. trudnych momentów, gdy kibice na Żylecie prezentowali oprawy poświęcone Dariuszowi Mioduskiemu. Anna Mioduska opowiada o założeniu i działalności legijnej Fundacji, której celem jest pomoc innym.



Poznajemy też niektórych piłkarzy od strony prywatnej. Bartek Kapustka mówi m.in. o żmudnym procesie rehabilitacji, Carlitos z żoną opowiadają o drugiej przygodzie w Legii. Paweł Wszołek opowiada m.in. o tym jak poznał swoją żonę, a także jaką osobą jest na co dzień. Przed kamerami pojawiali się także trener Runjaić, Radosław Możyrko, Jacek Zieliński, Marcin Herra i wiele innych osób na co dzień pracujących przy Łazienkowskiej lub w Legia Training Center.







Cały serial ogląda się doskonale, bowiem dla kibiców naszego klubu to świetna forma przybliżenia tego, jak na co dzień funkcjonuje klub, drużyna i pracownicy. Nie można wykluczyć, że w przyszłości powstaną kolejne sezony serialu.



Tytuł Legia. Do końca

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 6 odcinków po ok. 45 min.

Dystrybucja: Amazon



Produkcja Prime Video: Juergen Depner, Emilia Gabrel-Farrar, Hugo Moura, Sylwia Wilk

Producent: Rinke Rooyens

Producent merytoryczny: Agata Lipnicka-Boszko

Producent nadzorujący: Dobrosław Snarska-Pełka

Producent wykonawczy: Agata Biedrzycka, Alicja Czarnecka-Suls

Reżyseria: Agata Lipnicka-Boszko, Grzegorz Jankowski

II reżyser: Julia Zabojszcz

Scenariusz: Julia Zabojszcz



Lista odcinków:

1. Gdzie ty się wpakowałeś? (46 min.)

2. Rewanżu nie będzie (45 min.)

3. My nie mamy rezerw (44 min.)

4. Dramat czy komedia (44 min.)

5. Nie poddamy się (46 min.)

6. Finały się wygrywa, a nie pięknie gra (46 min.)



