Gienek - 27 minut temu, *.. Jprdl Hladun wcale nie jest lepszy od Tobiasza. Tak słabych bramkarzy Legia nie miała od dawna. Malarz i spółką powinni beknąć za to. odpowiedz

Pawel - 33 minuty temu, *.vectranet.pl Wyszły wkłady na drugą połowę? odpowiedz

Mariol - 34 minuty temu, *.wanadoo.fr Co się dzieje? Legia zawsze miała dobrych bramkarzy,a od kilku lat jest kiepsko na bramce.Ostatnim wybitnym bramkarzem to był chyba Mucha,a w miarę dobrzy to Kuciak no i niech będzie Malarz.O obronie to nie ma co już wspominać. odpowiedz

Jano - 34 minuty temu, *.orange.pl zaczyna się szmaciana gra! odpowiedz

Wolfik - 36 minut temu, *.chello.pl Kapuadi na boisku. To teraz będą emocje... odpowiedz

koczi - 43 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl Jak bramkarz wpuszcza takiego gola to wstyd dla trenerów bramkarzy Legii. Trzeba jasno powiedzieć że Legia dawno nie miała tak słabych bramkarzy. Z takimi ręcznikami mistrzostwa nie da się wygrać. Takie bramki to wpuszczają bramkarze w "A" klasie. Wstyd!!! odpowiedz

robal - 45 minut temu, *.vectranet.pl Bramkarz jest nieograny i to było widać przy tym strzale. Ciężko oczekiwać nieomylności od człowieka ,który z nieuczciwych przyczyn od roku siedzi na ławie. Myślę, że on teraz dostanie takie zaufanie od trenera i tyle czasu jak dotychczas grający golkiper odpowiedz

kapsel135 - 24 minuty temu, *.as13285.net @robal: Co to znaczy ,że bramkarz jest nieograny. Człowieku strzał był na wprost bramki zza pola karnego, po ziemi ,nikt go nie atakował i co pewnie winien......Tobiasz odpowiedz

Szpic - 46 minut temu, *.chello.pl Mamy chyba za to napastnika (nie möwię tu o Gualu). Ale to zrobił Jędrzejczyk to kryminał, a Hładun był już myślami w szatni. odpowiedz

Antek - 46 minut temu, *.. W pogoni podobny orzeł bronił odpowiedz

xxc - 48 minut temu, *.vectranet.pl oj, Jędza, Ty zgrywusie... żarty się Ciebie trzymają... tyle, że to nie szatnia ;-p odpowiedz

gazza - 49 minut temu, *.centertel.pl Wywalic Malarza !!! Co on zrobil z tymi bramkarzami !!! odpowiedz

NZW - 40 minut temu, *.t-mobile.pl @gazza: tak odpowiedz

Mariol - 27 minut temu, *.wanadoo.fr @gazza: malarz sam nie był wcale wybitnym bramkarzem.To był taki raczej solidny średniak. odpowiedz

Jim - 49 minut temu, *.tpnet.pl Jędrzejczyk 40 lat a zachowanie jak trampkarz , Hladun zapatrzył się na Tobiasza i nie chce być gorszy odpowiedz

jedrek675 - 51 minut temu, *.orange.pl Jędza dramat , Hładun jeszcze gorszy odpowiedz

Zielu - 52 minuty temu, *.centertel.pl Zachowanie Jędrzejczyka to kryminał, hladun się dopasował. Gual to przebieraniec , a reszta to średniaki na koronę odpowiedz

Cyniek - 52 minuty temu, *.heldenvannu.net Jednak bramkarzy. To my nie mamy i nic nie usprawiedliwia Haduna odpowiedz

Antek - 52 minuty temu, *.. Postawmy bramkarza z sekci hokeja odpowiedz

Pit - 52 minuty temu, *.play-internet.pl Zaczyna się! Te barany nie nauczą się,że przerwa jest gdy sędzia gwizdnie.....niczego się nie nauczyli po Molde! odpowiedz

artic - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Kur... jak ten Malarz trenuje tych bramkarzy?? Co jeden to lepszy. odpowiedz

Tymon - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl W obronie mamy samych wirtuozów. Jędza nędza, a w bramce zamiast ręcznika powiesili ścierkę. odpowiedz

Darek - 54 minuty temu, *.tpnet.pl Do straty gola wyglądało to nawet dobrze. Głupia strata Jędrzejczyka i przepuszczony gol w sam środek bramki przez Hładuna.

Gual do zmiany. Tylko kto za niego? odpowiedz

Pusia - 54 minuty temu, *.vectranet.pl W Legii nie ma bramkarzy, gra w 9, bo Kun i Gual to sabotażyści odpowiedz

lucho_83 - 55 minut temu, *.chello.pl Aaaaaaa gdzie są bramkarze...?!?! odpowiedz

Marianek - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Hładun też mistrz odpowiedz

Urs72 - 58 minut temu, *.chello.pl Jak pier.....bramkarze to pomyłka w tym zespole .......następna jałopa nie potrafi sparować strzału....... odpowiedz

Wolfik - 58 minut temu, *.chello.pl Przed chwilą powiedziałem "żeby tylko nie stracili bramki przed przerwą". No i proszę....



Reakcja Arka Malarza dosadna. Znowu bramka stracona po szkolnym błędzie, tym razem Jędrzejczyka. I tak sami nakręcamy rywali. Nie pierwszy raz. Tragedia... odpowiedz

Hg - 58 minut temu, *.24.99 Aha czyli nie mamy bramkarzy! odpowiedz

Urs72 - 43 minuty temu, *.chello.pl @Hg: a kogo mamy ? Zmęczonych grajków po 1 połowie ....ledwo oddychają Kun Gual nie widzą co się dzieje mgła przed nimi cały mecz ..... odpowiedz

Kristof - 58 minut temu, *.84.196 Hladun dramat. Znowu recznik trzeba bylo powiesic na bramke za niego. odpowiedz

Pawel - 58 minut temu, *.vectranet.pl No wraca stara dobra Legia. 0:2 to trzeba dać prezencik. Ja prd. Poziom głupoty tej drużyny sięga zenitu. odpowiedz

Kaktus - 59 minut temu, *.orange.pl Tęsknicie za Tobiaszem??? ???? odpowiedz

xxc - 54 minuty temu, *.vectranet.pl @Kaktus : za kochalskim, ktorego oddano bez zalu, a wychodzi z tego, ze to byl jedynym, ktory cos potrafil wybronic ;-p odpowiedz

Wolfik - 53 minuty temu, *.chello.pl @Kaktus : Ja nie tęsknię. Tęsknię za Maikiem Nawrockim. odpowiedz

Jot - 1 godzinę temu, *.orange.pl Obrona to kabaret. Mamy w obronie amatorów. odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Co ten Artur zrobił:-/ odpowiedz

e(L){ - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl bez Kacperka i od razu lepiej odpowiedz

Gl - 1 godzinę temu, *.24.99 Ten Gual to jakies gowno odpowiedz

NIEOMYLNY ,,NIEMIEC" - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Można - można.

Dlaczego takiego składu nie bylo z norwegami? Jakos Kapustka moze od 1 minuty, Kramer to samo. Nie ma Pekharda, Kapuadiego i tego miszcza bramkarskiego i odrazu gra lepiej wyglada.

I przede wszystkim spokoj w bramce. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @NIEOMYLNY ,,NIEMIEC: kolego brak tez hamulcowego nr1 małego portugalca z wąsem odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Puchar za lige??? He he nie ma Kielc na boisku super dla nas. odpowiedz

in - 1 godzinę temu, *.centertel.pl jaka ta korona to dno ,żeby taki wóz z węglem strzelił 2 pchane gole odpowiedz

Legiunia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Super dziś gra Hładun tak spokojnie pewnie odpowiedz

LK1916 - 57 minut temu, *.chello.pl @Legiunia: Taaa... bardzo pewnie odpowiedz

Kaktus - 48 minut temu, *.orange.pl @Legiunia:

Jednak nie... odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl Nie ma hamulcowego jest gol odpowiedz

WojtasBB - 1 godzinę temu, *.lupro.net Na tę chwilę optymalną jedenastka. Lubię oglądać Legię bez Josue. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @WojtasBB:

Za Kuna Japończyk odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @WojtasBB: Josue jak jest w dobrej formie to napędza drużynę ale niestety to działa w dwie strony bo jak jest w kiepskiej formie to cała ekipa gra piach a po drugie on i tak bedzie w Legi tylko do końca sezonu więc Legia powinna juz zacząć bez niego grac odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl brawo Gual,podanie miodzio odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @WdW: Niestety reszta jego decyzji, wbieganie w czterech, wymuszone strzał są strasznie irytujące odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brawo wkład Kun. Z metra do pustej w poprzeczke. STOP pseudo grajkom w Legii odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.aster.pl ostatni raz jak grali bez Josue to przegrali we Wrocławiu 4-0 odpowiedz

Gl - 1 godzinę temu, *.24.99 Nie jestem w stanie zrozumieć toku myślenia Trenera?! odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niestety,ale kolejna porażka wkalkulowana w ten mecz.Korona się zepnie i będzie walczyć jak w PP.Zwycięstwa niema co się spodziewać.Zmiany w składzie nic nie dadzą.

Będzie typowa kopanina juz do końca sezonu odpowiedz

Bonet - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Maverick : ty sie znasz na piłce nożnej jak świnia na gwiazdach. Wystarczylo zobaczyc wyjsciowa 11 i wiadomo bylo ze gra bedzie lepsza odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Kun w pierwszym składzie to sabotaż. odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl okej,dobry skład gdyby nie Jędza bo tak jak już gdzieś napisałem ,Jędrzejczyk nie ma juz szybkości i zwrotności a co za tym idzie inni piłkarze muszą go cały czas ubezpieczać,przez co zaniedbują swoje pozycje ,mamy ogromny problem z obroną i tu potrzeba wzmocnień na wczoraj ,cieszy to ze miodek w końcu pozwolił trenerowi zmienić bramkarza tylko ze zdecydowanie za późno odpowiedz

Pomylony - 2 godziny temu, *.centertel.pl Legia ma słabą obrobę. Alessandro Bastoni jest do kupienia. Tylko 100mln euro. odpowiedz

Piter - 2 godziny temu, *.centertel.pl Hehe , nie walczycie o żadne mistrzostwo, Korona szybko sprowadzi na ziemię. odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.info.pl @Piter: Chyba samą siebie;) odpowiedz

FSO to byŁy Legii czasy, .... - 2 godziny temu, *.02.net Mamy kieoskiego trenera i słaby sztab antysxkoleniowy a kierownik drużny jest tak długi że sue zestarzał i nic nie wnosi za to pyskaty i nerwowy Czas na zmiany Mr Mioduski bo myszy u ciebie sue ponoszâ brak kocura co igarnie wszystko odpowiedz

Zielarski - 1 godzinę temu, *.co.uk @FSO to byŁy Legii czasy, ....: co kolwiek to jest bierz połowę odpowiedz

Patryczek - 2 godziny temu, *.plus.pl hejka ludzie zapytaj się Jackowi zieliskom i Dariusz miodulsiego po co wyciaga dwóch ludzi zy podstawowych zawodników ze składu a zmianana w prace nic nie pomoże teraz zapuzno . Nara odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak ktoś u Kosty dobrze zagra to wiadomo, że usuadzie na ławce...

Gdzie jest Japończyk?.? odpowiedz

DamianChicago - 1 godzinę temu, *.myvzw.com @Kaktus : u Kosty bardziej jak ktoś zepsuje to gra w kolejnym meczu… aż wszyscy będą mu to wytykać i go odsunie (np. Baku i Tobiasz) , a Japończyk robi tylko dużo wiatru… dzisiaj trzeba się cofnąć, przeczekać koronę i szybkie wyjścia… oby 3 punkty a później już będzie z górki.

odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Upór trenera kosty zaczyna przypominać "konsekwencje" michniewicza. Znów wychodzimy oslabieni - 10 na 11 , gdzie w koronie wyjdzie 11 drwali wyposażonych w scyzoryki i siekiery. Czy gual ma jakiegoś haka na trenera?? Kosta -litości człowieku. Nie kompromituj Klubu !!!! odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 .

......................... Hładun ..........................

Burch .... Jędrzejczyk ... Ribeiro ... Kun

................ Augustyniak ... Elitim ............

Gual .......... Kapustka .............. Morishita

.................. Kramer ..............................

LEGIA Mistrz ! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Na ławce nadzieja na dobrą zmianę to Morishita i Rejczyk. Reszta to odpady. odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.99.117 Jeszcze trzeba cofnąć Agustyniaka na stopera, do środka Rejczyka lub Kapustke, a Morishita na 10 odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.. W koncu cienias na lawce a na bramce bedzie bramkarz.Oby Tobiasz juz sie z lawki nie podniosl a najlepiej jakby go sprzedali,nawet w przerwie meczu.Niech idzie i nigdy nie wraca odpowiedz

Chris - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dominik Hładun na bramce !!!!, Panie TRENERZE co się stało, czy w końcu poszedł Pan po rozum do głowy,od 4 spotkań za późno, DOMINIK pokaż klasę i posadź Tobiasza na pół roku na ławę odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.co.uk @Chris :

Nie poszedł po rozum do głowy tylko milduski już pozwolił żeby grał lepszy...

Koniec europy i koniec promowania Kacperka ot tyle odpowiedz

Jjj - 3 godziny temu, *.net.pl W końcu zmiana bramkarza odpowiedz

SŁAWEK(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Jjj: O 3 dni za późno, w czwartek Tobiasz nie miał prawa bronić po występie w Molde.

Kosta zrobił duży błąd i tak naprawdę krzywdę Kacprowi. odpowiedz

Legiunia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Super . Będzie dziś wygrana odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.heldenvannu.net Czekam na skład. I ciekawy jestem będzie nasza gwiazda czy nie odpowiedz

Eddie - 3 godziny temu, *.aster.pl @Cyniek:

Hładun dzisiaj (in goal) odpowiedz

Staszek Wiertara - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Cyniek: chyba w końcu ktoś zauważył że gwiazda zgasła ;-) odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.heldenvannu.net @Staszek Wiertara: albo trenerowi urosły jaja i postanowił posadzić Kacperka na ławce odpowiedz

