Runjaić: Musimy sobie poradzić z frustracją

Niedziela, 25 lutego 2024 r. 20:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Przystąpiliśmy do tego meczu po odpadnięciu z Ligi Konferencji Europy. Mieliśmy mało czasu na przygotowania. Kontrowaliśmy mecz w pierwszej połowie, prowadziliśmy 2-0 i potem popełniliśmy głupią i bezsensowną decyzję boiskową, przez co Korona zdobyła bramkę kontaktową i to pozwoliło jej na powrót do gry. Potem prowadziliśmy 3-1 i dalej już chyba nie ma co tłumaczyć. Legia to miejsce, gdzie trzeba być gotowym w każdym momencie. Towarzyszy nam frustracja, z którą musimy sobie poradzić. Nie jest to łatwa sytuacja dla zawodników, klubu, kibiców i sztabu szkoleniowego. Pracujemy dalej. Mamy 12 spotkań do rozegrania i to tyle.









Co stało się przy stanie 3-1? Straciliśmy głupie bramki. Przed meczem już nastawialiśmy się, że będzie to ciężkie spotkanie. Wiedzieliśmy, że oczekiwania gospodarzy są bardzo duże. W pewnym momencie ten mecz stał się trudny i w takich sytuacjach potrzeba zawodników, którzy będą liderami - tego nam zabrakło. Jest jak jest, musimy się z tym pogodzić.



Recepta na te sytuację jest taka, że musimy skupić się na rzeczach, które mają znaczenie, wierzyć i pracować. Wiem, że teraz jest wiele presji i frustracji na zewnątrz. Legia nie wygrała tu od 5 lat, dziś byliśmy blisko, ale... nie zagraliśmy wystarczająco dobrze. Potrzebujemy zawodników, którzy potrafią znieść tę presję. Będziemy analizować ten mecz i przygotowywać się do kolejnego najlepiej jak możemy.



Nie ma wymówek, musimy trzymać się razem bardziej niż zwykle. Przed nami ważny mecz u siebie z Pogonią Szczecin.



Co dalej z bramkarzem? Kilka minut temu skończyliśmy mecz i to nie jest moment, by rozważać różne scenariusze w tym temacie.