Konferencja pomeczowa

Kuzera: Odwaga dała nam remis

Niedziela, 25 lutego 2024 r. 20:11 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kamil Kuzera (trener Korony): To były dwie bardzo różne połowy. Spodziewaliśmy się, że Legia odrobi lekcję i to zrobiła. Byliśmy przygotowani na to, że da nam piłkę. W pierwszej połowie pogubiliśmy się, Legia perfekcyjnie skorzystała z faz przejściowych i musieliśmy gonić. W przerwie to korygowaliśmy, mówiliśmy że potrzebna jest nam bardziej gra bezpośrednia. Trzymaliśmy się tego, co sobie założyliśmy. Mieliśmy dużo pozytywnej energii i odwagi. Ta odwaga dała nam remis, który trzeba szanować.













Legia w pierwszej połowie korzystała z prostoty i to jej dało gole. My to samo zrobiliśmy w drugiej połowie. Piłka nożna idzie w tym kierunku, by grać szybko, atakować, nękać i wcinać się rywalowi. Ten punkt to nasze mentalne zwycięstwo. Dla takich meczów się żyje, było to fantastyczne święto. Pełni nadziej i wiary jedziemy do Białegostoku po nasze marzenia pucharowe.