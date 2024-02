Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Krzysztof Nejman

Techniczny: Tomasz Marciniak



Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl Akcja pusty stadion może w końcu otrzeźwi tych zadufanych w sobie piłkarzyków pajacyków, trenera oraz właściciela. Na pewno w pierwszej połowie z Pogonią zero dopingu! odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.33 Jednym słowem "SABOTAŻ" !!!! Grając w 11 zawodników, zmienia skład na 10 zawodników plus ...statystę , przez którego nie wygraliśmy meczu !!! BEZMYŚLNIE został na pozycji SPALONEJ, przez co zdobyta bramka przez Kapustkę NIE zostaje uznana. A pokazana twarz Zielińskiego tuż przed gwizdkiem sędziego jest bezcenna !!! odpowiedz

c(L)od - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ja chciałbym zobaczyć Leszka Ojrzyńskiego na ławce. odpowiedz

Paź Króla Woli - 1 godzinę temu, *.aster.pl Nie dowieźli...bylo ich dokładnie dwóch.jeden mistrz techniki i kolejny co chyba nawet piłki nie dotknął a wchodzili na boisko jak bylo 3:1.. z drugiej strony ktoś ich tam wpuścił.. odpowiedz

docent - 1 godzinę temu, *.net.pl Nie wiem co się stało z "najlepszym" trenerem bramkarzy p. Dowhaniem, że oddaje lepszych bramkarzy, zwłaszcza Kochalskiego, a zostawia słabszych i nie może ich niczego nauczyć? Hładun prawie nie gra, więc trudno wymagać żeby był pewny w bramce. Tak samo jak kiedyś Miszta. Druga rzecz to obrona. Jędrzejczyk już nie daje rady, ale Kapuadi jeszcze słabszy. Inni też bardzo słabi. Pozytywem jest Kapustka. Od niego powinno się zaczynać skład, Josue na zmianę, bo nic ostatnio nie daje. Na tyle kornerów żadnego gola to mówi samo za siebie. Jest hamulcowym, ale piłki nikomu nie odda. odpowiedz

Stary cap ,co jeszcze się łudził i miał nadzieję - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten mecz pozbawił mnie wszelką nadzieję, że Legia coś może w tym sezonie osiągnąć, ale po tym co się działo w ll połowie, nie mam złudzeń. Hładun to jednak jeszcze większy parodysta niż Tobiasz (3 mecze ,6 strzałów ,5 goli ) trzy liczę też ten z Z .M.w PLK

Przecież Legia w 6 ostatnich meczach ( wliczając to 3 mecze z u.b r ) grając z najszłabszymi drużynami (2x z Cracovią , ŁKS , z Ruchem , z Puszczą i z Koroną ) zdobyła tylko 9 punktów (2z , 3r, i 1p) a co będzie jak teraz się zaczną z potecjalnie silniejszymi od wyżej wymienionych

PS . Hło odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Panie Zieliński jak tam wypadł po raz kolejny Pana gwiazdor Rosołek?

Czy nikt mu nie powiedział że jak nie umie pomagać drużynie to chociaż żeby nie przeszkadzał?

Może jakiś cyrk go kupi będzie miał kto rozbawiać publikę....

odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl Każdy chce zmiany trenera ale co to da? Przyjdzie nowy i nauczy ich grać? Z Rosołka stanie sie Messi? Tu trzeba zmienić piłkarzy bo nie którzy sa tu przez pomyłke odpowiedz

Okęciak - 2 godziny temu, *.orange.pl Pankov i Kapuadi to są sobotażyści jacyś...nie pamiętam w Legii tak marnych obrońców. Bramkarza wogóle nie ma bo dziś było widać ze Hładun specjalnie od Tobiasza lepszy nie jest... te zmiany Runjaicia to też jest jakiś kabaret, ściąga Guala który miał asystę, strzelił fajną bramke i był bardzo aktywny, ściągnął Kapustkę który miał asystę i dobrze kreował grę a wprowadził Rejczyka który kompletnie nie ogarniał i Rosołka który kopie się po czole... mam wrażenie ze Runjaic nie ogarnia sytuacji od pewnego czasu, Molde było do ogrania jakby mieć na nich dobra taktykę i dobrze operować zmianami, mam o ostatnie mecze dużo pretensji do Kosty... odpowiedz

Lider - 2 godziny temu, *.160.61 Ja sie tylko obawiam, ze po takim spektaklu pilkarskim, PSG albo Real nam Rosolka wykupi. City na szczescie odpuscilo, bo narazie ich nie stac. odpowiedz

Zenk - 2 godziny temu, *.160.82 Przeanalizujcie sobie grę Rosołka. Nie potrafił przyjąć piłki, nie potrafił celnie podać, nie potrafił przykryć i jeszcze spalił nam akcję bramkową. Rejczyk też niepotrzebnie został wpuszczony w takim meczu i w takim momencie. Nic nie pomógł. Ale i tak lepiej niż Rosołek, bo przynajmniej nie przeszkadzał. odpowiedz

Elo mortadelo - 2 godziny temu, *.autocom.pl Jakim cudem był spalony po golu Kapustki??? odpowiedz

Kwas70 - 2 godziny temu, *.telia.com Rosolek wchodzi i zalicza same straty, pies z wami tancowal pajace. odpowiedz

Asa - 2 godziny temu, *.autocom.pl Spalony Rosłka pozbawił gola Kapustki, kuźwa!!!!! odpowiedz

Bombardini - 3 godziny temu, *.228.91 Obrona po raz kolejny na trójkę z tyłu, widać regularność, W zasadzie formacja defensywna Legii jest największym atutem każdego rywala w starciu z tą drużyną, niezależnie od dyspozycji ich napastników.

Mówi się, że drużynę buduje się od tyłu, więc zacznijmy się w końcu do tego stosować. odpowiedz

Kowal - 3 godziny temu, *.orange.pl Po co ten dureń Runjaić zmienił Guala i Kapustkę.. odpowiedz

Amadeusz - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kowal: W punkt odpowiedz

WSL - 3 godziny temu, *.orange.pl Za to ze zremisowalismy wine ponosi P.Trener odnosnie dokonanych zmian ! odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie szukać za granicami na południ czy 3 lidze angielskiej tylko brać najlepszych zawodników z ekstraklasy, Trejo wyjąć z Korony po sezonie jeśli uda nas się załapać na puchary napewno będzie chciał do Legii przyjść. Pululu z Jagi a nie jakieś wynalazki Zuby czy Diasy.. którzy są sprowadzani bo gdzieś tam się kręcili koło bundesligi ale z ławki tam się nie podnosili. odpowiedz

NB - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Dedi: Na środek obrony Ghitę z Cracovii odpowiedz

Adrenalina - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tak jak pisałem całą trójca zagrożona spadkiem a właściwie cztery ostatnie dzięki nam grają mecz na przełamanie to jak będzie jak zagramy z Pyrami czy Medalikami!?! Pewnie powtórka z Wrocławia.

Mam nadzieję że czara się przelała i jutro będzie decyzja że trener podał się do dymisji. Ostatnia szansa by uratować sezon. A co do dzisiejszego meczu jest Rosołek są plecy bo tak odbieram ten remis. pokażcie jaja że jesteście warci nasienia L na sercu Sorry za ton wypowiedzi ale wymiekam patrząc na ten cyrk... odpowiedz

marco polo - 3 godziny temu, *.chello.pl Co mecz to widać błędy trenera . te zmiany piłkarzy które on robi to sabotaż. Dobrych piłkarzy nie ma, dobrego trenera nie ma , a co jest nic nie ma odpowiedz

Kobo(L)t - 3 godziny temu, *.vectranet.pl 2-0 niebezpieczny wynik. Demony chyba wracają:/ odpowiedz

Duarte - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Trener Runjaic nic więcej juz tu nie osiągnie. Powinien odejść. odpowiedz

the saint - 3 godziny temu, *.vectranet.pl na tobiasza i jędrzejczyka zawsze można liczyć... odpowiedz

Markus Merk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @the saint: Grał Hładun, deklu. No i zagrał jeszcze gorzej niż Tobiasz. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Abstrahując od wyniku, jak Jędza obrywa w twarz aż krew leci to zawodnik musiał gdzieś stopę postawić. Jak Jędza gdzieś stopę musi postawić, przeciwnik trzyma jego stopę to czerwo…

Resztę pominę milczeniem, choć czy aby napewno Rosołek brał udział w akcji gdy Kapustka strzelił gola?(i w ogóle w jakiejkolwiek). odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl @Farme(L): No brawo jestem za odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.chello.pl @Farme(L): Czy Rosołek, to nie wiem. Ale Wszołek na pewno. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Wolfik: niestety brał, bo to on podał do Wszołka odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.inetia.pl Ten remis to jak porażka ! odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl Powinna Legia przegrać 4-3,nie ma Tobiasza,to najgorszy u nas Rosołek,ten nigdy nie zawodzi,bramka Kapustki,także nie uznana przez niego,,a jędza gra za zasługi,od dłuższego czasu powinien,być co najwyżej rezerwowym,a nie wychodzić w podstawowym składzie i się ośmieszać.no ale to wspaniały trener,z prezesem i dyrektorem sportowym decydują o tym. odpowiedz

Wet wet - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Kasa się zgadza odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.centertel.pl A co myślicie na temat naszych trenerzy od bramkarzy,bo taki pan Malaż to chyba powinien być już wywalony.Skonczyla się epoka dobrych bramkarzy w LEGII odpowiedz

Konrad - 4 godziny temu, *.. Niewypały transferowe Legii teraz w innych klubach strzelają bramki, a ci co strzelali i przyszli i do Legii nie potrafią celnie podać odpowiedz

WALE NIEMCA W LEB - 4 godziny temu, *.191.200 Kosta Runjaić WON odpowiedz

On - 3 godziny temu, *.versanet.de @WALE NIEMCA W LEB: 4 mecze 10 bramek straconych!!! Runjaic WON odpowiedz

gruby - 4 godziny temu, *.orange.pl Trener przegrał mecz zmianami!!! Prowadzimy 3-1.... Gual i Kapustka grają dobrze, są zagrożeniem dla przeciwnika... Korona przeważa, a trener wpuszcza Rosołka i Rejczyka...czy to są zawodnicy co w takim momencie mogą podnieść poziom gry? Czy oni swoim mizernym doświadczeniem są w stanie sprostać takim wymaganiom? Kosta nie nadaje się na trenera Legii, nie potrafi zarządzać meczem....niestety....przegraliśmy zmianami!!! odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.inetia.pl Kolejny mecz przegrany-zremisowany przez...TRENERA !!!

Wynik 3:2 dla NAS i nagle dziwne zmiany osłabiające zespół...

Bo co może wnieśc do zespołu cinki Kapuadi ??? Co może wnieśc do zespołu młody Rejczyk ??? Co może wnieść do zespołu drewniany Rosołek ???

Trener do zwolnienia - dodatkowo zwolnić Malarza bo to co on wyprawia z bramkarzami to zgroza... odpowiedz

Konrad - 4 godziny temu, *.. Panu trenerowi chyba czas jiuz podziękować odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Cały sztab do wypie..... z Legii

drużyna jest w rozsypce, nieprzygotowana i bez charakteru!

Już słyszę hihot tobiasza po jak Chładun puścił babola

I co do k... nędzy robi w Legii jeszcze ta niemota rosołek????????????????? odpowiedz

Wito - 4 godziny temu, *.7.26 Legia sprzedaje Włodarczyka. Oddaje za bezcen młodych napastników z perspektywami a .... zostawia Rosołka. To obrazuje dramat jaki się dzieje w klubie. W meczu z Koroną trener Gual schodzi z boiska ( chociaż gra dobrze ) i wchodzi Rosołek. Trenerze... dramat i raz jeszcze dramat. Oddajemy do stali bramkarza a zostajemy z dwójką obecnie słabych bramkarzy- co widać. Gramy słabo a każda wygrana to męczarnia i przypadek. odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Wito: Akurat Gual to grał taki piach że szkoda słów. Jedna decyzja prawidłowa i gol, nie licząc asysty. Ma potencjał ale nie może się odnaleźć. Abstrahując, to drugi ostatnio król strzelców który nie wypalił w Legii. odpowiedz

Warszawiak1234 - 4 godziny temu, *.waw.pl Ludzie opamiętajcie się. Zweryfikujcie oczekiwania do możliwości kadrowych Legii. Bez bramkarza i porządnych stoperów gra z przodu traci sens. Stracone kolejne glupie szkolne szmacianki w którymś meczu z rzędu. Z czym do ludzi? Mistrzostwo? Forget. Miejsce poza podium? Wielce prawdopodobne. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.chello.pl @Warszawiak1234: Cała prawda. odpowiedz

On - 3 godziny temu, *.versanet.de @Warszawiak1234: Taktyka i pomysł na grę trenera jest porażką!!! odpowiedz

Tommy - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Warszawiak1234: dziś wystarczyło Guala i Kapustkę troszkę dłużej potrzymać. Ale teraz to sobie można gdybac odpowiedz

Kobo(L)t - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Warszawiak1234: Trochę trener nie pomaga. Dzisiaj by była wygrana jakby lepiej reagował. Jak przewali mistrza to ja bym wracał do Magiera/Vuko. Inna sprawa, że pudel się na Rutkowskich zapatrzył... odpowiedz

Kiki - 4 godziny temu, *.103.90 Le cabaret czyli gra defensywna Legii. odpowiedz

Ross - 4 godziny temu, *.. Niespodzianka … a nie czekaj, tego w zasadzie można się było spodziewać. No cóż ustawiać się w kolejeczkę po bilety i karnety bez żadnych fochów :-) Ciekawe ile jeszcze zniewag zniesie przeciętny kibic zanim da głos portfelem??? Gratulacje dla Kudłatego wyszkolił tak kibiców, że każde gunwo przełkną i polecą po jeszcze. TYLKO PUSTY STADION COKOLWIEK ZMIENI odpowiedz

Wacha - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Same przegrywy...sezon spartolony po całości. Pięknie qrwa pięknie... odpowiedz

Kiepski Komentator - 4 godziny temu, *.168.134 Cóz, zastanawiają posunięcia Trenera . Wydaje się, że już w wielu przepadkach nie czuje istoty przeprowadzanych zmian. Dzisiejszy mecz to potwierdził. Zdjęcie z boiska Kapustki - zawodnika kreatywnego, potrafiącego znaleźć partnera przytrzymać piłkę, to oczywiste osłabienie zespołu. Co więcej zagrożenie wystąpienia chaosu w grze. Wprowadzenie Pekharta - a kto miłą mu zagrać piłkę? To niestety kolejny nieprzemyślany krok. Gual - chyba kolejny niedobra zmiana, powinien zostać , bo absorbował obrońców i pomocników. Zmiany bezbarwne. przestaliśmy grać na kilku frontach, po co więc te rotacje. Mozna zmienić jednego, ale nie trzech kluczowych zawodników. W czwartek naszego trenera ograł Trener Molde, dziś nasz Trener ograł chyba sam siebie. Niewiele z tego rozumiem odpowiedz

Kamuflaż - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Kiedy wy ludzie przejrzycie na oczy? Nie sponsorujcie Mioduskiego, on ma was w du...ie! odpowiedz

Ototo - 3 godziny temu, *.. @Kamuflaż: trafione w punkt

Teraz to chyba jakaś moda jest to chodzenie na Legie

Kiedyś przy takiej polityce klubu i wynikach był pusty stadion odpowiedz

Zoooooo - 4 godziny temu, *.plus.pl Takie zmiany to sabotaż odpowiedz

Antek - 4 godziny temu, *.. Zostawcie rosolka kto go wpuszcza do gry Trener fachura odpowiedz

PARODIA - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Stara dobra Żyleta z najlepszych lat . Dała by tym parodystom dobrze znać jak w tym klubie przystało grać . A te obecne panienki tańczą jak im Miodek zatańczy. odpowiedz

Zielu - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nie daj Panie Boże Legii szans na walkę o mistrza, przecież z takimi przebierańcami jak oni zajmą 8 miejsce to żal będzie tych którym to 8 miejsce będzie się należało. Takiego frajerstwa to ja nie widział jak żyje, liczyłem że sz.p. J. Zieliński poukłada ten zespół, to się okazuje że bUrdel tam większy niż w archeo mają. Obrony brak, pomocy nie ma ,w napadzie kije od szczotki. Na ławce parodyści i cebula, w bramce bidony, a w akademii przedszkole. Trener przegryw, a ze sztabu wyciągają nam ludzi drużyny z piłkarskiego 4go świata. Zielu opowiadał że na jesieni testują najlepsze zestawienie na wiosnę i będzie stabilizacja, a jest h.. du...I kamieni kupa. Tam znów jest bida, dojenie, i oczu mydlenie odpowiedz

Kosta out - 4 godziny temu, *.. Wszyscy cisną po Rosołku i dobrze!

Ale zobaczcie drugą i trzecią bramkę Korony, gdzie był Kapuadi!? odpowiedz

Joker - 3 godziny temu, *.chello.pl @Kosta out: Kapuadi zawalił kilka bramek z Molde. teraz to odpowiedz

Antykosta - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ja to tego nie rozumiem, idzie im w miarę dobrze to trzeba wzyzstkie zmiany przeprowadzać? Przecież bez tych zmian spokojnie byśmy dowieźli ten wynik. I tak na siłę zawsze musi być rosołek na palcu nie wiadomo po co. Kramer może by coś jeszcze wcisnął. odpowiedz

fan1956 - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Powiem krótko - dno, pr0wadzić 3:1 z taką koroną i zremisować, na wuj te zmiany przeprowadzał ten tzw. trenerzyna, jeszcze wpuszcza taką miernotę rosołka. W pi.du ostatni raz dołożyłem kasę, jacuś parametry się zgadzają, jacuś king i całe te towarzystwo zarządzające tym klubem odpowiedz

KostaToNapoleon - 4 godziny temu, *.. Gual asysta + bramka. Zmiana.

Kramer 2 bramki . Zmiana

Kapustka asysta. Zmiana xD

Geniusz taktyczny kostka odpowiedz

Po(L)lubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl @KostaToNapoleon: Tego nie rozumie nikt. A Rosołka, to można wpuścić w 88 minucie, przy prowadzeniu 5:0. Tego też Rujnajec nie ogarnął. odpowiedz

Miki - 3 godziny temu, *.jmdi.pl @KostaToNapoleon: Kramer w drugiej połowie faktycznie zgasł, jestem w stanie zrozumieć. Inna rzecz że wprowadzanie Pekharta gdy mamy bronić przewagi i kontrować,… odpowiedz

mietowy - 4 godziny temu, *.aster.pl wystarczylo wygrac z Puszcza i Korona dzis i strata bylaby odrobiona a tak to trzeba czekac do nastepnej jesieni bo teraz to juz wakacje sa odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Stokowiec jest wolny, dawać go za germańca! odpowiedz

Mariol - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr @Pusia: No co ty.Żadnej polskiej mysli szkoleniowej. odpowiedz

krasnal - 3 godziny temu, *.orange.pl @Pusia: Poj...ło cię to najgorszy trener w Polsce wszędzie go zwalniają

odpowiedz

Prawdziwy kibic - 4 godziny temu, *.plus.pl Natychmiast z zespołu trzeba wywalić trenera i Tobiasza. Trenera za to że stracił pomysł na zespół

Tobiasza za to że jest skończonym debilem i z nim pewno byśmy dziś przegrali mimo że hladun też się popisał. Trener OUT - natychmiast odpowiedz

Bardzo stary kibic - 4 godziny temu, *.chello.pl Ten mecz dowiódł, że aktualnie Legia nie ma bramkarza...Kilku niezłych młodych ogrywa się na wypożyczeniu w innych klubach, nie dla Legii!

Obrońców też nie mamy ale to wiemy od roku. Teraz Wszołek bez formy,Japończyk to raczej typ szybkobiegacza-już tacy w Legii byli(Agra,Kastrati ) Jakoś mnie trener też nie zachwyca swoimi koncepcjami.

Ale jest wielki pozytyw -KAPUSTKA !!! odpowiedz

Miasto d.piarza Rafałka - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl 2:0 to niebezpieczny wynik, Czesław 711 Michniewicz odpowiedz

Lao - 4 godziny temu, *.netfala.pl Ale o co chodzi, wszystkie sparingi były powygrywane, to nie wiem czego się czepiacie....

Wyszło po raz kolejny na jaw, że ci piłkarze to jest paździerz, do tego obecnie bez formy. Trener pięknie przypieczętował zmianami fakt, że już też przestał panować nad wszystkim. Największym paździerzem w tym sypie jest obrona, która zrujnowała cały urobek, nie po raz pierwszy zresztą. Mam nadzieję, że trener okaże się chociaż honorowy i da jeszcze jedną szansę Hładunowi a nie odstawi go od razu, ten gość też musi złapać jakiś rytm meczowy, bo do tej pory nie grał w zasadzie w ogóle. Niestety znając naszego prezesa szans na zmianę trenera nie ma i w najbliższej przyszłości nie będzie. Trzeba się modlić o pomyślność dla niego. Jeśli ktoś łudził się, że po transferach z klubu będziemy mieć godne zastępstwa, to właśnie się wyjaśniło o co chodzi zarządowi.... odpowiedz

Heheje - 4 godziny temu, *.. Pan Kosta to jednak fachowiec jest. Gual strzela bramkę i ma asystę, zmiana. Kramer dwie bramki, zmiana xD. Kapustka asysta. ZMIANA xDxDxD odpowiedz

Wolf - 4 godziny temu, *.virginm.net Obrona Legii to dno dna. W tej formacji nie mamy zawodników o odpowiednim poziomie. Tak to jest jak się bierze piłkarzy ze spadkowicza i inne odrzuty. Hładun też się nie popisał. Z przodu jakoś to wyglądało. Bez bramkarza i obrony nie da się wygrywać meczów. Występ Rosołka bez komentarza. Trzeba szukać trenera i piłkarzy na przyszły sezon bo ten już jest stracony. Ale z drugiej strony czy dobry zawodnik będzie chciał przyjść do drużyny która nie będzie grała w pucharach? Raczej w to wątpie. odpowiedz

MiszaPaga - 4 godziny temu, *.plus.pl WTF!!!!!!!!!!!!!Co to było?? odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.inetia.pl Muci strzelił dzisiaj gola. Rosołek ten gamoń nawet nie potrafi podać celnie piłki. odpowiedz

Zapomnieli jaki klub reprezentują - przynosząc tylko WSTYD - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Słynne Powitania na Łazienkowskiej dawały efekty . Po tych czułościach gwiazdeczki jakoś przypominali sobie jaki klub reprezentują. Może czas znów wstrząsnąć bo innej drogi i sposobu na te gwiazdy nie widzę . odpowiedz

Kosta Gónajić - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Chcieliście Hładuna, to mieliście.

A mówiłem że to jeszcze większy ręcznik i patałach ,niż Tobiasz.

Legia nie ma : trenera, bramkarza ,obrony i drużyny , jest tylko zlepek biegających koszulek

To co zrobił Jędrzejczyk, pod koniec I połowie to kryminał i kompromitacja tego psełdo grajka

Zieliński , Możejko , Rujnajić wont z Legii !!!! odpowiedz

PETRO - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Podziękowania dla Jędzy, za nudno Mu było, bo mecz pod totalną kontrolą, więc dał impuls dla scyzorów...

Kosta też kozak, w takim momencie wchodzi Rejczyk....? Po prostu idealny moment na taką zmianę...

Zyba sprowadzony na sztukę by zamknąć pysk kibicom i medią, bo jeśli dziś się nie nadawał jako przecinak na 10 minut to kiedy?

Banda amatorów. odpowiedz

Moczymorda - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Frajerstwa ciąg dalszy, można zwolnić trenera, można sprzedać paru nieudaczników i w ich miejsce kupić nowych nieudaczników, ale pana Loczka nie da się wyj... z Legii więc jak ktoś liczy że będzie lepiej to gratuluje optymizmu. odpowiedz

SNS - 4 godziny temu, *.. #ZielińskiOut, po tym jaką ekipę zmontował. Co jeden jego transfer to lepszy... odpowiedz

Prawdziwy kibic - 4 godziny temu, *.plus.pl Kiedy wywalimy trenera. Tak jak pisałem wcześniej jak dla mnie trener nie ma pomysłu na zespół. Trzeba ZWOLNiC !!!!!!!!!! Niech zabierze ze sobą Tobiasza i będzie GIT odpowiedz

Ibor - 4 godziny temu, *.centertel.pl Dziękujemy trenerze za super trafione zmiany po prostu klasyka pt. Jak osłabić zespół odpowiedz

Dno - 4 godziny temu, *.. Skąd Zieliński bierze tych pajaców!

Co na boisku robił Kapuadi, obok Ribeiro i Rosolka to sabotażysta!



Co przy pierwszej straconej bramce zrobił Jedza i Hładun! Z takimi patałachami możemy zostać na 6 miejscu w tabeli.



Wszołek w ostatnich meczach i dzisiaj nie dał nic!

Kun z dwóch metrów nie trafia do pustej bramki, dośrodkować też z resztą nie potrafi.

Augustyniak nie nadaje się na 6, on jest zwrotny jak Batory w porcie

Po co kosta wpuścił na boisko Pekharta? Żeby stał? Żeby dostał wyjściówkę? Przecież on od dawna nic nie wnosi. odpowiedz

F(L)ippy - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Śmiech na sali ! odpowiedz

LucGar - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Rosołek Ty paralito piłki przyjąć nie umiesz, podać nie umiesz, strzelić nie umiesz i udowodniłeś to w przeciągu kilku minut jak tylko żeś na boisko wrzedł. Szkoda remisu, mogliśmy wygrać, ale jakoś nasz "wychowanek" najlbardziej utkwił mi pamięci swoim uczuleniem na piłke odpowiedz

Matek - 4 godziny temu, *.proneteus.pl Dna ciąg dalszy !!! Żal to oglądać !!! odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.com.pl Frajerzy, gdyby wygrali z Puszczą i dzisiaj byliby liderem ekstraklapy tak to du...a zimna.

Gdybyśmy tak mieli w składzie prawdziwych piłkarzy a nie parodystów… odpowiedz

Raf - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com Dlaczego w Legii na środku pomocy gra środkowy obrońca? przecież to nie a klasa że ktoś nie przyjdzie na mecz gra byle kto. Po co wypożyczyli tego z Kosowa żeby siedział na ławce? odpowiedz

jim - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Nie ma trenera, nie ma zawodników, nie ma drużyny. odpowiedz

Tomek - 4 godziny temu, *.protonet.pl co mecz 3 bramki zero wniosków tylko zmiana raz Pankow do środka raz na bok raz burch raz ribeiro raz kapuadi raz jedzą,

Dramat trener się pogubił tu się już chyba wszystko wypaliło wrócić do grania 4 w obronie trzeba

Głębi składu brak

Rosołek dziś co zagrał to sabotaż

Trener sabotaż

Dyrektor i prezes sabotaż

Narzekaliśmy na slisza a ten chłopak swoje wybiegał wywalczył i nie pozwalał się tak rozwijać

Dziś tą koronę to by ŁKS ograł a oni nas a 2 połowie zmietli odpowiedz

Krzysztof - 4 godziny temu, *.centertel.pl Chciałbym coś napisać ale nie chcę...

odpowiedz

grev - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Krzysztof : dokładnie tak jak ja odpowiedz

ŁYSY - 4 godziny temu, *.nortis.pl Ręcznik w bramce, obrona dziurawa jak ser szwajcarski. Rosołek katastrofa. Dno dno dno i tona mułu odpowiedz

M 1987 - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Ale padaka odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Pierwsza połowa do czasu głupiego błędu Jędrzejczyka i Hładuna była pod kontrolą. Mieliśmy okazję na 3:0 i było by po meczu. Tak samo przy prowadzeniu 3:1 była szansa na 4:1. Zrobiło się 3:3. Hładun też nie obronił nic ponad minimum. Szkoda tych zmian na Rosołka i Pekharta. Zupełnie nic nie wnieśli do gry. Kwintesencją Rosołka były dwie akcje jedna po drugiej. Najpierw Elitim minął trzech piłkarzy Korony podał do Rosołka a ten do Morishity tylko 5 metrów obok niego i zbyt mocno. Druga akcja Rosołka to podanie do niego piłki od Wszołka a piłka odbiła się od niego jak od drewna i wyszła na aut.

Tylko 4 celne strzały.

Dobrze grał Kapustka, Kramer był zagrożeniem więc zdjęcie ich z boiska tylko osłabiło drużynę.

Na szczęście niektórzy nasi piłkarze są zapewne zadowoleni z tego punktu bo już kolejkę temu o tym słyszeliśmy. I najważniejsze jest to, że wyciągniemy wnioski z tego meczu.

Zieliński gdzie są transfery? odpowiedz

wo(L)a - 4 godziny temu, *.net.pl co by tu powiedzieć i nie przeklinać?

NIC !!! ... szkoda tylko słów!

Wypożyczyli młodego bramkarza .. a dzidostwo zostawili.

odpowiedz

mackiki - 4 godziny temu, *.centertel.pl Hahahahha odpowiedz

mietowy - 4 godziny temu, *.aster.pl k..... to jakis paradia to sie w glowie nie miesci tak konczy sie sen o mistrzostwie odpowiedz

Brak charakteru do Walki - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Co by nie mówić to Słynne Czułe powitania przy Łazienkowskiej pozytywnie wstrząsały Naszym Zespołem - widać że Gwiazdką trza znów przypomnieć co za Klub reprezentują. odpowiedz

Roger_1916 - 4 godziny temu, *.171.59 I tak już co mecz - KOSTA musi odejść.

Słaba drużyna, a raczej zbieranina miernot, plus jeszcze słabszy trener. odpowiedz

Sektor gości - 4 godziny temu, *.plus.pl Mioduski skończ mi Legię prześladować odpowiedz

Miki - 4 godziny temu, *.plus.pl Pseudo trener OUT, to piąta kolumna ze Szczecina !!! Jakie kwity ma Rosołek na Legię, że gra, gra to za duże słowo. Jędza, Augustyniak dzięki za 3 bramki Korony. TRAGEDIA odpowiedz

Wczytaj - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Rosołek... odpowiedz

robert szenfeld - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl To mamy już chociaż jasność. Bramkarza w legii po prostu nie ma, więc dlatego bronił najmłodszy, bo i tak umiejętności podobne. Rosołek po raz kolejny poniżej szamba - nie dość że nie pomaga, to jeszcze przeszkadza i nie umie nawet uciekać ze spalonego ... inna sprawa, to gwizdanie spalonego na zawodniku nie biorącym kompletnie udziału w akcji ...patologia VARowa odpowiedz

Tager11 - 4 godziny temu, *.chello.pl Tragedia, kompromitacja,nie którzy zawodnicy nie powini wogóle grać w Legii.Trener też nie pomaga A rozgrywanie piłki od bramki woła o pomstę do nieba, ile straconych bramek w ten sposób Promowanie Rosołka skończy się tym samym co Tobiasza Nic na Siłę .Brak pucharów nieuchronie się zbliża odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.orange.pl Rosołek i wszystko jasne... odpowiedz

Matek - 4 godziny temu, *.proneteus.pl Mistrzostwa nie będzie !!!!! No z taką grą !!! odpowiedz

koczi - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Mistrzostwo? z czym do ludzi patałachy. Strzelic Legii gola to tak jak zabrac dziecku lizaka. Każdy to może zrobić. Dajcie im po 100 tys tygodniowo bo zasługują. odpowiedz

Runjaić- trener z okręgówki - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Runjaić dziękujemy...jeszcze trochę i I-sza liga! odpowiedz

XX - 4 godziny temu, *.mm.pl Przynajmniej nie przegrali. odpowiedz

Dedi - 4 godziny temu, *.plus.pl Będzie problem będzie ciężko wyjąć Vuko aby ratował sezon. odpowiedz

Pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Siwrota rosołek to już nie to że nic nie wnosi. On już nawet Nam przeszkadza w zdobyciu bramki.

Znowu trenerzyna zmianami dał du...y. Kończ już Niemcu i won z Legii. odpowiedz

AA - 4 godziny temu, *.virginm.net Powinno być nie dojechali,albo wszystko odjeżdża.Stado nieudaczników,każda formacja razem ze sztabem trenerskim totalny szrot,tu już nic nie pomoże.Akademia to jakaś mżonka nie dającą żadnych perspektywicznych zawodników.Rozdajemy lub wypożyczamy na lewo i prawo co trwa już od paru lat.Jestem i będę kibicem Legii,ale tak słabego klubu(bo każda,struktura jest do du...y) to nie było nawet za czasów prezesa nie jakiego Miklasa.zabolał ten dzisiejszy remis .

Brawo dla,Riberio za dwie asysty odpowiedz

Bp - 4 godziny temu, *.139.17 Kolejny slaby mecz Pankova. Gosc gra, bo ma cos na trenera. Rosolek gra na poziomie 4 ligi.im sie nie chce grac. Graja za kare. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.chello.pl Każdy mecz w wykonaniu Legii to rozdawane prezenty przez obronę i bramkarza. Tak się nie da niczego wygrać, tak się zajmuje miejsce w środku tabeli.



Hładuna pozyskano, kiedy był wiodącą postacią w Lubinie. Ale ponieważ siedzi na ławie jak swojego czasu Cierzniak, to i wyczucia nie ma. I skończy jak Cierzniak. A bramkarz wyrózniający się grą w lidze ratuje punkty dla Mielca. Obrona to kabaret albo armia zbawienia. Nie do pomyślenia jest fakt, że kadra aspirująca do najwyższych lokat w lidze nie ma ani jednego prawdziwego obrońcy.



Jak pisałem nie raz - pora przywyknąć. A latem kadrę się odchudzi, wszak będziemy grać tylko na ligowych klepiskach. Pełny sukces ekonomiczny. odpowiedz

Kosta nieomylny - 4 godziny temu, *.play-internet.pl To jest wina runjaica. Zdjal Guala, Kapustke i Kramera i siadła gra ofensywna. Bo oczywiscie rosolek przyjac pilki nie umie nawet i biega jak panienka oraz pekhard ktory nawet nie wiem czy pilke kopnął.

I na deser Kapuadi, ktory robi babole co mecz, a na ławce siedzi Burch odpowiedz

Gazownik - 4 godziny temu, *.aster.pl Wywalic tego lichwiarza mioduskiego natychmiast !!!!!!!!!!!! odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.132.209 Piękne zmiany Kosta zawaliłeś kolejny mecz odpowiedz

Dimas - 4 godziny temu, *.info.pl Żenada tylko punkt ze słabą koroną...



Brawo Rosołek, odebrał gola Kapustce, nie potrafił rozegrać, celnie podać a nawet przyjąć piłki ale ponoć na treningach szaleje - szacuneczek oby tak dalej to europejskie puchary w TV będzie piłkarzyki oglądać. odpowiedz

Antek - 4 godziny temu, *.. Komentator Rosolek nie kontrolowal swojego biegu komedia odpowiedz

Wwa - 4 godziny temu, *.orange.pl Kosta pakuj sie zdejmuje Guala wprowadza Rosolka gralismy w 10 odpowiedz

Czarny76 - 4 godziny temu, *.. Ile jeszcze trzeba żeby trener odszedł?Lanie z Pogonią?Czy może już jutro dowiemy się że sezon należy ratować kimś innym? odpowiedz

Sobal 74 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Tragedia niema bramkarza i obrony po mistrzostwie i obawiam się że też po pu harach odpowiedz

abcd - 4 godziny temu, *.185.137 Brawo Rosół, świetny mecz, brawo "drużyna".. ha tfu! odpowiedz

Arecki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Rosołek.... już nie wiem czy się śmiać czy płakać..... Chociaż jak odejdzie to płakać za nim nie będę. odpowiedz

Rocki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Legia pisze poradnik. Jak nie wygrać wygranego meczu ? odpowiedz

Zawieja - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo dla trenera wprowadzenie Rosołka to strzał w dziesiątkę. odpowiedz

Martinez76 - 4 godziny temu, *.aster.pl To są ku@ kpiny...

W ostatnich 4 meczach 2 porażki i 2 remisy...

Bramki 4:10 średnio 2,5 gola na mecz w plecy...

Zamiast 1 punktu straty do liderów jest nadal 5...

I trzeba dodać, że grali generalnie z przeciętniakami lub nawet gorzej.

Ile jeszcze "Rujnaicz" będzie rozwalał Legię? Papszun wciąż jest wolny, jest jakaś kasa na transfery, Mioduski POBUDKA! odpowiedz

Benn - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr @Martinez76: przestań z tym Papszunem.Gość zrezygnował z trenowania. odpowiedz

ZenekL3 - 4 godziny temu, *.chello.pl Teraz do końca sezonu można odpocząć od emocji. odpowiedz

Adson 78 - 4 godziny temu, *.plus.pl Won z Legii : Jędrzejczyk , Kapuadi , Pankov , Rosołek !!! Drewna trzeba się pozbyć !!! odpowiedz

Legionista - 4 godziny temu, *.net.pl Kiedy te niemoty zarządzający klubem zrozumieją źe co niektórzy nie mają prawa grać w tym klubie bramkarz i obrona to totalna panika zresztą miałem się rozpisywać a rzygać się chce tym wszystkim. odpowiedz

Karamba - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Skomentuje to jednym słowem dziady!!! odpowiedz

Januszek - 4 godziny temu, *.chello.pl Rosolka winilbym najmniej xd odpowiedz

KraJan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl K**** tego nie da się oglądać. Z całej drużyny może 3-5 graczy nadaje się do gry. Resztę można oddać za darmo. W przyszłym roku meczów w Europie nie będzie więc cały dorobek punktowy z tego roku idzie się j****ć. Jak tak dalej pójdzie to będzie to drugi najgorszy sezon w tym wieku. odpowiedz

Ziggy - 4 godziny temu, *.aster.pl z taką to nie ma co szukać odpowiedz

As - 4 godziny temu, *.autocom.pl Ale dno, prowadzić 0-2 żeby zremisować 3:3 porażka taka Legia to wstyd:( odpowiedz

lubelskie - 4 godziny temu, *.18.65 Rosołek!!!!! Co????? Rezerwy!!!! odpowiedz

jax38 - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Tym razem trener przeprowadził kiepskie zmiany...osłabił cała drużynę...graliśmy w 10-ciu...Rosołka się nie liczy odpowiedz

Pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Zobaczcie kapuadiego przy drugiej bramie - krycie i przy trzeciej atak na piłkę. Kto to "coś" ściągnął do Legii.

Rosołek wstyd na to patrzeć, co za kaleka.

Serce boli jak parodyści, nieudacznicy i najemnicy niszczą Nasz Kochany Klub. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.chello.pl @Pawel: Ktoś, kto w zeszłym sezonie w ogóle nie oglądał ligi. odpowiedz

WITO - 4 godziny temu, *.7.26 Trenerze... po co zmieniać Guala i wpuszczać na boisko Rosołka, który jest tragiczny. Czy Gual nie może grać z Kramerem od początku do końca? Po co te zmiany. Trener ma kilka schematów gry i tyle... Zero strategii . Każda Naszą wygrana to przypadek lub wymęczony na maksa wynik. Na koniec: obrona to kpina, bramkarze no cóż. Na własne życzenie tracimy szansę na mistrza... odpowiedz

Docent - 4 godziny temu, *.antik.sk To jest dramat ta gra nikt niewraca w srodku pola same straty obrona zle ustawiona bramjarz sobie strzela 2 gole odpowiedz

miro - 4 godziny temu, *.com.pl Nie mamy obrony i tyle w temacie. Po sezonie wyciągnąć obrońców takiej Stali włącznie z bramkarzem Kochalskim. Rosołek bez komentarza odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.jmdi.pl @miro: doklafnie kupić komplet od kogoś. odpowiedz

Matek - 4 godziny temu, *.proneteus.pl Czas na zmianę trenera !!!! odpowiedz

WolaGóralska - 4 godziny temu, *.net.pl Rosołek ani jednego dobrego podania. Piękna zmiana odpowiedz

Wola - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @WolaGóralska:

Nie jestem zwolennikiem krytykowania, ale dzisiaj Rosołek przeszedł samego siebie. Nie ma siły żeby Legia coś na nim zarobiła, więc czas go odpalić odpowiedz

Kostja - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Cenny remis na trudnym terenie hahahahaha odpowiedz

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jacy oni w tej obronie są słabi ....oni są na poziomie średniaka ekstraklasy jeśli chodzi o obronę i taktykę ... gdzie jest trener ? Przy 3 do 1 powinni spokojnie grać i dowieźć to do końca .. odpowiedz

Walec - 4 godziny temu, *.net.pl Rosołek pan piłkarz odpowiedz

Franek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Wy...ac go co za trener odpowiedz

Guny - 4 godziny temu, *.229.8 WSZYSCY obrońcy dyscyplinarnie do wywalenia! Po sezonie kupić jednego solidnego bramkarza! Reszta łapaczy niech podzieli losy tych łamag z obrony. odpowiedz

Pjoter - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Przed meczem dużo osób pisało,że czołówka potraciła punktu,to my też stracimy. I pieprzona tradycja stała się faktem,tylko pytam dlaczego????? Dlaczego po dobrym jak na ligę polską meczu prowadzimy dwoma golami i nie wygrywamy???? Takimi meczami traci się mistrza! A mogły być trzy punkty straty do lidera,ale po co:( odpowiedz

Bb8 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Augustyniak , Jędrzejczyk, Hładun, Kun KRYMINAŁ… odpowiedz

Tymon - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Obrona Legii to nie jest dramat, to jest qwa kryminał. Jak długo jeszcze Mioduski jak długo jeszcze??? odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.inetia.pl Rosołek ta piłkarska niemota załatwiła nam remis. On nawet podać nie potrafi. On nie powinien grać nawet w 2 drużynie. Won z tym amatorem! odpowiedz

(L)eon - 4 godziny temu, *.wawtel.pl Frajerstwo pierwsza klasa

Runiaić wypad razem z pankowem ribeiro rosolkiem i Tobiasza zabierzcie ze sobą

A Hladun ma chyba syndrom tobiasza odpowiedz

Misiek75 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Tu nic nie da się napisać o tych pseudograjkach .Trenerek do zwolnienia ,niech już odejdzie i wstydu oszczędzi ,niestety sezon stracony .!!!!!!Jestem tak wku....ony po tym meczu ,że nie chce gorszych epitetów na nich używać .Pogoń ich zleje sromotnie . odpowiedz

Piter - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl masz racje , obrona dno . każda wrzutka za obrońców w każdym meczu to okazja bramkowa DRAMAT . Kosta nic nie zdziała 3 do 5 miejsce niestety to fakt odpowiedz

in - 4 godziny temu, *.centertel.pl nie dowieźli -bo furmanki nawaliły odpowiedz

Mariol - 4 godziny temu, *.wanadoo.fr Dramat.Brak słów. odpowiedz

Piropiro - 4 godziny temu, *.167.166 Klub ciamajdów. Trener ciamajda (super zmiany). Większość graczy ciamajdy. odpowiedz

Runjaic out - 4 godziny temu, *.centertel.pl Runjaic przegrał ten mecz zmianami. Im dłużej będzie trenerem tym będzie coraz gorzej. Frajerski remis wszyscy won! odpowiedz

Gl - 4 godziny temu, *.24.99 Wszyscy WON!!!!!!! odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl Kiedy wreszcie ten parodysta runjaic będzie zwolniony? ile jeszcze musi być kompromitacji w tej lidze? odpowiedz

L fan - 4 godziny temu, *.chello.pl Frajerzy!!!

Nie ma drużyny są wkłady do koszulek odpowiedz

kolaborant - 4 godziny temu, *.comcast.net cieniutka ta Legia odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.chello.pl To już jest koniec....Panika w obronie, brak rozegrania, bramkarze sparaliżowani...Runjaić out!!!!!! odpowiedz

Dosyć tego - 4 godziny temu, *.orange.pl Napisze jedno trener potrzebny od zaraz bo to co ten pajac wyprawia to woła o pomstę do nieba Kosta Runjaić w...alaj odpowiedz

Tomas - 4 godziny temu, *.160.95 Przegrany mecz przez Runjaica. Miesza co mecz w obronie. Wpuszcza Rosołka za Guala ktory rozgrywa jeden z lepszych meczy. Legia grała w 10 bo jak prześledzić gre Rosołka to same nieudane zagrania i zero pressingu. Zmiany dziś to kryminał. odpowiedz

Arczi - 4 godziny temu, *.chello.pl Wszyscy do rezerw odpowiedz

stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl A teraz chórem: "Nie poddawaj się..." i do kas kupować bilety i karnety, aby nabijać kabzę korpoludkom i całej tej propagandowej PijaRowni od Miodka. odpowiedz

Strogow - 4 godziny temu, *.chello.pl @stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie: 100% racja jak słyszę te nie podawaj się nie wiem czy płakać czy się śmiać kiedyś krótka piłka była by z tymi pajacami wkłady do koszulek to pseudo piłkarze !!! odpowiedz

Pomidorowa - 4 godziny temu, *.18.225 Runiajic dymisja, zdjąć wszystkich którzy coś grali i wprowadzić min rosołka. Rosołek wypieqqdalaj z tego klubu drewniaku, nic nie pomagasz to piłka ci się od każdego sęka odbija. Oni nie chcą zdobyć mistrza, innego wytłumaczenia nie ma. odpowiedz

Tadek - 4 godziny temu, *.160.82 Rosołek i Rejczyk totalne 0. Po co ich wpuszczać?! odpowiedz

KrystekLegia - 4 godziny temu, *.chello.pl I tym sposobem grajki załatwili trenera bo chyba nie ma innej opcji jak zmiana. odpowiedz

Urs72 - 4 godziny temu, *.chello.pl Brak słów się wyrabia w tym Klubie .......pozdro odpowiedz

Tym - 4 godziny temu, *.236.59 Boże co taki rosołek robi w Legii po jego marnym powrocie nie uznał bramki piłka odbija się od niego nie może przyjąć podaje tak że masakra won z Legii odpowiedz

Won - 4 godziny temu, *.virginm.net @Tym : patałach wracał ze spalonego fakt, ale czy to była podstawa do odgwizdania,przecież nie brał udziału w akcji i był w innym sektorze boiska odpowiedz

Butinio - 4 godziny temu, *.orange.pl Z tym Rosołkiem to jest jakiś sabotaż...... odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Gdyby Legia wygrała przemilczałbym tę kwestię, ale z racji remisu za porażkę należy obarczyć trenera. Zmiana Guala, który rozgrywał jeden ze swoich najlepszych meczy w Legii i rwał się do dalszej gry po godzinie gry przy wyniku 3-1 na Macieja Rosołka, który skompromitował się w każdym swoim istotnym kontakcie z futbolówką to czynnik, który być może zaważył na wyniku. Pożegnajmy się już z tym trenerem, serio. Runjacić robi w kółko te same ruchy. Ruchy, którymi strzela sobie w kolano. Dzisiejszy remis będący porażką idzie na jego konto. odpowiedz

Ewelina - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Nigdy nie zrozumiem co w Legii robi tak słaby zawodnik jak Rosołek. odpowiedz

MiszaPaga - 4 godziny temu, *.plus.pl @Ewelina: Dla mnie to jest nie do ogarnięcia tylko w Legii takie jaja mogą być odpowiedz

matti 177 - 4 godziny temu, *.plus.pl Chyba już pora podziękować Panu trenerowi jeśli chcemy cos ugrać jeszcze. Analizując poprzednie sezony w pogoni zawsze końcówka sezonu była beznadziejna odpowiedz

paw_pawela - 4 godziny temu, *.telkab.pl taaaa... odpowiedz

Legionista - 4 godziny temu, *.orange.pl Banda patałachów!!! odpowiedz

zaba285 - 4 godziny temu, *.grupaping.pl może i Gual grał kiepsko, ale wpuszczenie za niego Rosołka to jest kryminał... myślałem, że mamy dobrego trenera w końcu, a jednak Runjaić won!

Rosołek do rezerw! odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.. @zaba285: faktycznie asysta i bramka to słabo. odpowiedz

zaba285 - 2 godziny temu, *.grupaping.pl @Ja: do momentu zdobycia bramki grał kiepsko, mimo asysty.

Możliwe że po bramce by się rozkręcił, ale tego już się nie dowiemy bo został zmieniony na giganta futbolu odpowiedz

Trener Bramkarzy - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Żegnam cię Trenerze.....i dyrektorze sportowy co mając taki budżet nie możesz 3 graczy ściągnąć...masakra.... odpowiedz

Wolf - 4 godziny temu, *.virginm.net @Trener Bramkarzy: A jaki on ma budżet? Chyba jesteś naiwny myśląc że ta kasa za Ślisza czy Muciego będzie przeznaczona na transfery. Jak zawsze będą do nas przychodzić marni piłkarze którzy są za darmo. Cytując klasyków pieniędzy nima i nie będzie oraz uj du...a i kamieni kupa. odpowiedz

Aimar - 4 godziny temu, *.inetia.pl Nie da się na to patrzyć odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Wyp..... Rosolka.... Natychmiast....na razie do 2 drużyny... odpowiedz

Lelek - 4 godziny temu, *.137.74 Niezły wynik , jak na zespół bez obrony i trenera. odpowiedz

Redi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Gole oczekiwane się zgadzają i parametry na treningach to najważniejsze. odpowiedz

Wstyd tylko przynoszą barwą Legii - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Błazenada . Nasze gwiazdy zasłużyły na gorące powitanie przy Łazienkowskiej jak za najlepszych lat . odpowiedz

Czarny76 - 4 godziny temu, *.. Zieliński bierz tego niemca ze soba i wypie...aj z Legii odpowiedz

Ale my wywiezieni ich na taczkach - 4 godziny temu, *.net.do Tylko taczki! odpowiedz

Legia sk-ce - 4 godziny temu, *.vectranet.pl W y.p...legia to my nara odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.25.51 @Legia sk-ce: jak Legia to 'wy' to zapindalaj na boisko i pokaz co potrafisz... odpowiedz

Diego - 4 godziny temu, *.160.40 Ch.j z wami piłkarzyki odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.chello.pl Szkoda gadać odpowiedz

Sarcastico - 4 godziny temu, *.inetia.pl Szacun Korona. odpowiedz

Xyz - 4 godziny temu, *.mm.pl DNO,DNO I WODOROSTY odpowiedz

