Kapustka: Daliśmy ciała

- Ciężko jest powiedzieć teraz cokolwiek pozytywnego. Dla mnie jedynym plusem jest to, że jestem zdrowy i mogę grać w większym wymiarze czasowym. Na pewno nie potrafię się dziś z tego cieszyć. Daliśmy ciała, taka jest prawda. Te trzy punkty były bardzo ważne, a zabrakło paru minut do zwycięstwa. - Czy w Legii dzieje się coś złego? Nie wygrywamy. Tylko i aż tyle.

- Ciężko cokolwiek powiedzieć. Wyszliśmy na to spotkanie dobrze skoncentrowani, zdobyliśmy pierwszą i drugą bramkę. W końcówce pierwszej połowy tracimy głupią bramkę na 2-1, gdy gospodarze do przerwy nie mieli tak naprawdę żadnych okazji. Dobrze broniliśmy się, utrzymywaliśmy przy piłce i wychodziliśmy z kontratakami. Mecz kończy się wynikiem 3-3 i każdy z nas jest bezsilny. Jestem bardzo zdenerwowany, bo to było bardzo ważne spotkanie - powiedział po remisie z Koroną Kielce pomocnik Legii, Bartosz Kapustka .

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl do Legia Ochota:do tego kwartetu dołożyłbym jeszcze Ribeiro. odpowiedz

Legia Ochota - 3 godziny temu, *.orange.pl Kapuadi i Pankov to najwięksi parodyści obok Rosołka i Tobiasza, to wstyd i hańba ze takie miernoty grają w naszej Legii... odpowiedz

M3 - 3 godziny temu, *.. Bartek, Gual, Kramer! Tylko oni coś pokazali. Elitim zatrzymuje akcje, Ribeiro, to nie ta liga. Tak samo jak Kapaudi i Pankov. Jedza sam wyrobił sobie cenzurkę. Augustyniak nie powinien grać na nowej pozycji. Wszołka nie ma. Pekharta po wejściu też. Rosołek nie powinien zakładać koszulki Legii. Hładun niestety zawalił pierwszą bramkę. Nie popisał się też w innej sytuacji przy dośrodkowaniu. Szkoda, bo wierzyłem, że zastąpi Tobiasza. Nie zdobedziemy mistrza z tą mentalnością. Tylko Legia !!! odpowiedz

Roma - 3 godziny temu, *.lunet.eu Ciała to dali : Hładun, Jędza, Kun, Kapuadi, Ribeiro, Gual, Rosołek. I trener zmianami. odpowiedz

Zlb 82 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl I weźcie ludzie dajcie spokój z tą zmianą trenera!!! Najlepiej odrazu trener out!I co to da,nagle cudotwórca się znajdzie!!!Niech robi do końca sezonu a później będzie czas na rozliczenia odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Tylko wnioski wyciągnijcie..... hahahaha odpowiedz

Zlb 82 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dobra koniec czrowania,kocham tą Legie miłością bezwarunkową ale czas sobie szczerze powiedzieć JAK W TAKIM MECZU NIE WYGRYWAMY,TRACIMY GOLA W DOLICZONYM to niestety ale Mistrza nie będzie!!!!Niby nadzieja umiera ostatnia,ale rywale długo potykać się nie będą tylko odjadą.Straszna szkoda, wierzyć sie nie chce!!! odpowiedz

dziad LeopoLd - 3 godziny temu, *.185.188 Kapi - byłeś za dobry dlatego cię Kosta zdjął. Mnie ciekawi coś innego-mianowicie, co stało się podczas przerwy w szatni? Bo po wyjściu na drugą połowę wyglądaliście tak, jakbyście byli drużyną waterpolo, której przez pomyłkę kazano zagrać w ligową gałę. Każą wam coś pić albo wąchać? Bo jak wyszliście to wyglądaliście i zachowywaliście się jak obudzone w dzień sowy płomykówki. Czyli blado i niekumato. odpowiedz

SimonS - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Akurat Bartek zagrał fajny meczyk wiec za kare został zdjęty, jak jak Gual który oczywiście nie tak dobrze ale i asysta i gol to jednak coś na plus. coś dziwnego się dzieje w naszej Legii i nie wróży to za dobrze.

Nie lobię częstych zmian trenera ale ten aktualnie gdzieś odleciał i może warto by sie nad tym wariantem zastanowić - potrzeba nam kogoś z jajem i sercem do tego co robi - a są tacy wolni póki co na rynku ...

Pozdrawiam wszystkich którym dobro klubu lezy na sercu - tym Legijnym oczywiście ;) odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @SimonS:



Trener myślał, że już wygrał. Ale zmienianie Guala w 60 minucie, który w końcu gra dobrze i rwie się do dalszej gry to jest skur....ństwo wobec tego zawodnika. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.chello.pl Ciekawe, co do mieliby do powiedzenia nasi obrońcy. Zawsze komentują mecze zawodnicy, do których akurat trudno się za coś przyczepić. odpowiedz

Arc - 3 godziny temu, *.40.144 Obrona cała w każdym meczu daje doopy. Bramkarze również. Augustyniak spóźniony, gra na ryzyku, każde podanie pachnie stratą. Rosołek wszystko dziś spierniczył jak mógł. Każda piłka to strata. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.chello.pl @Arc: Ano daje. Ale czy to było trudne do przewidzenia?

Zresztą...dopóki grał w Legii to zawsze winny był Bartek Slisz. odpowiedz

Skarga 79 - 3 godziny temu, *.103.10 ...nie po raz pierwszy w tym sezonie Panie Kapustka daliście ciała....! A mogło być tak pięknie...i w Ekstraklasie i w pucharach...no ale musieliście dać ciała.... odpowiedz

Adi - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Won patałachu z Legii. odpowiedz

Staey - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Adi: akurat Bartek najlepszy na boisku a ty do niego patałachy. Ciekawe w czym ty jesteś lepszy od Kapustki. odpowiedz

Tagi - 4 godziny temu, *.vectranet.pl To nie wina trenera tylko człapaków i starych dziadów grających na ryzyku . Wszystko za wolno , statycznie i niedokładnie. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Kapustka dobrze zagrał. Szkoda, że jego gol nie został uznany. Zmiany wyszły na gorsze. Z Rosołkiem i Pekhartem graliśmy w 9.

Połowa drużyny do wymiany. Pankov, Kapładi to ogóry są, statyści.

odpowiedz

Sobal 74 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Trener robi straszne błędy zdejmuje w miarę dobrych zawodników a w puszczą szrot rosołek kapuadi Szok odpowiedz

Perkoz - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Człowieku, byłeś chyba jedynym który grał na poziomie i konkretnie…reszta bez komentarza odpowiedz

zaba285 - 4 godziny temu, *.grupaping.pl akurat Ty Bartek nie dałeś... było w miarę spoko odpowiedz

Uklelele - 4 godziny temu, *.orange.pl rOsołek won z Łęgi w sinadal

odpowiedz

Joker - 4 godziny temu, *.chello.pl Kapustka to i tak grał najlepiej. odpowiedz

Phoenix(L)k - 4 godziny temu, *.aster.pl daliście ciała... a teraz powiedz coś, czego wcześniej nie słyszeliśmy... odpowiedz

lub2003 - 4 godziny temu, *.comcast.net Zmiany w Legi byly beznadziejne: Rosolek, Rajczak, Pekhart, Kapladi tragedia. Nie wiem dlaczego wpusicl tych zawodnikow na boisko. odpowiedz

jarekk - 4 godziny temu, *.metrointernet.pl Wypowiada sie ten do ktorego akurat jest najmniej pretensji. Lepiej by sie pokajali Jedza, Rosolek, Kun. Oni to dopiero spartolili mecz. odpowiedz

Bycza - 4 godziny temu, *.virginm.net Trener dał ! odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.chello.pl Ogarnijcie się! odpowiedz

Piterman - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Czas trenerka się skończył odpowiedz

