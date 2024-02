KSW: Walka Wrzoska ze Szpilką 11 maja w Trójmieście

KSW dziś oficjalnie ogłosiła, że walką wieczoru, XTB KSW 94, która odbędzie się 11 maja w trójmiejskiej Ergo Arenie będzie rywalizacja Arkadiusza Wrzoska z Arturem Szpilką. Do walki Wrzoska ze Szpilką miało już dojść w styczniu 2023 roku podczas gali nr 78 w Szczecinie, ale wówczas walka została odwołana z powodu kontuzji kręgosłupa, której doznał Szpilka. Arek Wrzosek ma na swoim koncie 4 walki MMA, wszystkie zwycięskie. Ostatnią wygrał na Torwarze z Chorwatem, Ivanem Vitasoviciem, którego znokautował w 55 sekund. Wcześniej legionista wygrał walki z Tomaszem Sararą, Tomasem Moznym i Bogdanem Stoicą. Dla Szpilki będzie to czwarta walka w MMA, jak dotąd również nie doznał porażki. W debiucie zwyciężył w II rundzie z Siergiejem Radchenką, później na High League 4 pokonał Denisa Załębkiego (przez kontuzję przeciwnika), a w czerwcu zeszłego roku podczas gali KSW 83 pokonał Mariusza Pudzianowskiego. Bilety na galę, która odbędzie się 11 maja są dostępne w sprzedaży TUTAJ .

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

L - 31 minut temu, *.chello.pl Będzie specjal? odpowiedz

Jihad - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Czyli dokładnie wtedy co mecz z Lechem Poznań odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl Oho, to bedzie sie dzialo z lechią wokol hali... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.