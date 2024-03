Koszykówka

Twarde Pierniki Toruń 70-83 Legia Warszawa

Sobota, 2 marca 2024 r. 21:09 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 22. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Twardymi Piernikami Toruń. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 6 marca w ramach FIBA Europe Cup z Bilbao Basket. Z kolei 9 marca zmierzą się z Treflem Sopot.









Spotkanie rozpoczęło się od efektownego wsadu Arica Holmana, później jednak torunianie zdobyli 5 punktów z rzędu. Dzięki „trójce” Holmana Legia doprowadziła do wyrównania, a w kolejnych minutach Zieloni Kanonierzy wypracowali sobie kilkupunktową przewagę. Po wejściu na parkiet i celnym rzucie „zza łuku” Raya Cowelsa przewaga Legii wynosiła 8 punktów. Ostatecznie zdobywcy Pucharu Polski mieli po pierwszej kwarcie bilans +7, po jednym rzucie wolnym wykorzystanym przez Dariusza Wykę.



W drugiej kwarcie gospodarze zaczęli odrabiać straty i po 2,5 minuty gry doskoczyli do Legii na zaledwie punkt. Po dwóch skutecznych rzutach osobistych i efektownym przechwycie zakończonym celnym rzutem przez Christiana Vitala to legioniści znów delikatnie „odjechali”, ale w odpowiedzi celnie za trzy rzucił Aaron Cel. Mecz był bardzo wyrównany, oba zespoły nieźle radziły sobie w ofensywie. Przez kilka kolejnych minut wynik niewiele się zmienił, ale to Twarde Pierniki wyszły na jednopunktowe prowadzenie po skutecznym rzucie Mate Vucicia. Ten sam zawodnik chwilę później podwyższył wynik. Legioniści stanęli w miejscu, a na 3,5 minuty przed końcem pierwszej połowy trener Popiołek poprosił o czas przy prowadzeniu rywali 35:30. Ta decyzja okazała się słuszna - dwa celne rzuty wolne Vitala i akcja 2+1 Michała Kolendy pozwoliły Legii doprowadzić do remisu. Ostatecznie obie drużyny schodziły na przerwę przy stanie 37:37.



Trzecia kwarta rozpoczęła się od celnych rzutów spod kosza Josipa Sobina i Lorena Jacksona. Gospodarze nie zamierzali jednak odpuszczać i dzięki celnym rzutom za trzy punkty utrzymywali dystans. Grę Legii w tej fazie nakręcał dobrze dysponowany Kolenda, jednak koledzy w bardzo małym stopniu wspomagali skrzydłowego, dlatego to Twarde Pierniki odzyskały prowadzenie na nieco ponad 3 minuty przed końcem tej części gry. Do końca kwarty trwała wymiana „punkt za punkt”, a ostatnia akcja należała do Legii. Rzut Cowelsa był jednak niecelny, ale Zieloni Kanonierzy przed decydującymi 10 minutami prowadzili 55:54.



Wymiana ciosów trwała również od początku czwartej kwarty. Oba zespoły szczególnie w ataku grały dosyć nerwowo, a wynik krążył wokół remisu. Po celnym rzucie za trzy Marcela Ponitki trener gospodarzy Srdjan Subotić poprosił o czas przy wyniku 65:62 dla Legii - do końca gry pozostawało wówczas 6 minut. Po powrocie na parkiet Zieloni Kanonierzy podkręcili tempo - trójka Jacksona i dwie dobre akcje pod koszem Sobina spowodowały powiększenie przewagi do 8. punktów. Szkoleniowiec Twardych Pierników poprosił o kolejną przerwę na 3 minuty przed końcową syreną. Kapitalna akcja 2+1 Ponitki dała legionistom bezpieczną, dwucyfrową przewagę. Gospodarze nieco zmniejszyli straty, ale tylko na moment. Ostatecznie Zieloni Kanonierzy pewnie zwyciężyli w Toruniu.



Teraz przed legionistami pierwszy mecz ćwierćfinałowy FIBA Europe Cup z hiszpańskim Bilbao Basket (środa, godz. 18.30, transmisja w TVP Sport). Kolejnym ligowym rywalem Zielonych Kanonierów będzie Trefl Sopot (sobota, godz. 17.30, Polsat Sport News). Bilety na obydwa spotkania przy Obrońców Tobruku dostępne są na stronie eBilet.pl.



PLK: Twarde Pierniki Toruń 70-83 Legia Warszawa

kwarty: 15-22, 22-15, 17-18, 16-28



Twarde Pierniki: [punkty, (celne za trzy)]

0. A. Smith 19 (1)

10. M. Vuvić 15

12. A. Kunc 11 (1)

2. W. Tomaszewski 5 (1)

11. T. Diggs 4 (1)

---

5. A. Cel 14 (2)

21. B. Diduszko 2

6. P. Sowiński 0

8. W. Szymański -

88. J. Jagodziński -



Legia: [punkty, (celne za trzy)]

23. M. Kolenda 18 (3)

1. C. Vital 16 (2)

8. J. Sobin 10

35. A. Holman 9 (1)

3. L. Jackson 7 (1)

---

42. M. Ponitka 17 (1)

18. R. Cowels III 3 (1)

14. G. Kulka 2

91. D. Wyka 1

4. M. Wieluński -





Komisarz: K. Antoniak

Sędziowie: P. Pastusiak, T. Szczurewski, T. Trybalski



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz