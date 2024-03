Futsal

AZS UW Wilanów 2-2 Legia Warszawa

Niedziela, 3 marca 2024 r. 17:30 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 24. kolejki Legia Warszawa zremisowała w derbach Warszawy z AZS UW Wilanów 2-2. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1, a bramkę stracili w ostatniej sekundzie meczu. Kolejne spotkanie rozegrają 6 marca w ramach 1/4 finału PP z Rekordem Bielsko-Biała.



Fotoreportaż z meczu - 107 zdjęć Maćka Gronau









Początek spotkania był bardzo wyrównany. Najlepszą sytuację mieli w 6. minucie gospodarze. W odpowiedzi bardzo niecelnie uderzał Mykyta Storożuk. Tempo meczu było bardzo wysokie, a akcja raz po raz przenosiła się z jednej strony na drugą. Legioniści wielokrotnie próbowali strzałów, ale były one najczęściej blokowane przez zawodników z Wilanowa. W 9. minucie dobrym strzałem z lewej strony piłkę w siatce umieścił Davidson Silva. Po chwili bliski trafienia był Rui Pinto, który sam popędził na bramkę. W 14. minucie dwukrotnie z dystansu uderzał Nuno Chuva i tylko dzięki doskonałym interwencjom bramkarza zawodnicy AZS zawdzięczają, że nie przegrywali 0-2. Niestety, to gospodarze przed przerwą zdobyli wyrównujące trafienie. Ich radość nie trwała jednak długo, bo na 17 sekund przed końcem legioniści przeprowadzili bardzo dobrą akcję, zakończoną bramką Andre Luiza.



fot. Maciek Gronau



W 23. minucie Andre Luiz znalazł się w stuprocentowej sytuacji, ale fatalnie spudłował. Dużo było chaosu, agresji, fauli. W 25. minucie mocnym strzałem popisał się Mykyta Storożyk. Chwilę później ponownie legioniści zmarnowali doskonałą sytuację. W 29. minucie ponownie legioniści mogli zdobyć bramkę, ale i tym razem brakowało skuteczności. Minęła minuta, a goście mieli dwie świetne sytuacje, jedna zakończyła się niecelnym strzałem, a druga trafieniem w słupek. Przez dłuższą chwilę trwał ostrzał bramki Wilanowa. Na niespełna 4 minuty przed końcem Davidson Silva trafił do siatki, sędzia uznał jednak, że piłka nie przekroczyła linii i gola nie uznał. Kilka sekund później strzelał Sergio Monteiro. Trener gospodarzy zdecydował się wycofać bramkarza. W 39. minucie Michał Klaus faulował przeciwnika, sędzia wskazał, że będzie przedłużony rzut karny. Szczęśliwie Tomasz Warszawski obronił, a dobitka trafiła w słupek. Na 30 sekund do końca szanse zmarnowali Storożuk i Rui Pinto. Niestety, legioniści faulowali jeszcze raz. Franklin Diniz wykonywał przedłużony rzut karny tuż przed zakończeniem spotkania i zrobił to skutecznie, dając swojej drużynie remis.



AZS UW Wilanów 2-2 (1-2) Legia Warszawa

0-1 - 08:02 Davidson Silva

1-1 - 18:45 Moustapha Diakite

1-2 - 19:43 Andre Luiz

2-2 - 39:59 Franklin Diniz



AZS: 1. Marcin Mianowicz, 11. Jarosław Żmijewskij, 42. Moustapha Diakite, 13. Franklin Diniz, 70. Jean Carlos Costa

rezerwa: 12. Dawid Wasążnik, 7. Miguel Saramento, 9. Jaklub Wankiewicz, 14. Maksym Panasenko, 15. Radosław Marcinkowski, 21. Grzegorz Och, 29. Sylwester Wielgat



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 34. Nuno Chuva, 9. Michał Klaus, 81. Mariusz Milewski, 50. Mykyta Storożuk



żółte kartki: Diniz, Panasenko - Monteiro, Warszawski, Rui Pinto, Klaus



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal