23. kolejka Ekstraklasy. Porażka Jagiellonii

W weekend rozegrane zostaną mecze 23. kolejki Ekstraklasy. Na początek Cracovia przegrała u siebie z Wartą, natomiast Ruch wysoko wygrał z Piastem. W sobotę Jagiellonia przegrała w Zabrzu. Bardzo ciekawie zapowiada się mecz pomiędzy Legią i Pogonią. Jeśli stołeczny zespół chce myśleć jeszcze o walce o mistrzostwo Polski, musi to spotkanie wygrać. Hitem niedzieli ma być pojedynek Rakowa z Lechem. Obydwa zespoły pożegnały się właśnie z Pucharem Polski. Na zakończenie Radomiak podejmie Stal.

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Fajnie by było jakby stał się cud i by wygrali ze śledziami. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.101.5 Ustawka Górnika. Obie ekipy sponsoruje STS, w stsie wycofali to zdarzenie i kursy na gospodarzy szybowały w dół. Widać po bezpośrednich meczach, że regularnie się dzielą punktami. Kursy na Widzew też poszły w dół, więc też zapunktuje. Wyścig ślimaków, Legia też nie wygra odpowiedz

Panicz - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Że też musiał wygrać ten Biedaszyb Hoszuf… Ma być spadek w tym sezonie!!!!! odpowiedz

Wyrwikufel - 01.03.2024 / 10:28, *.netfala.pl Legia wygrywa z Pogonią, łach remisuje z medalionami, kiełbasiarze remisują ficefem a discopolowcy dostają baty od hanysów. I Legia pnie się w górę w tabeli :-) odpowiedz

Wyrwany kufel - 01.03.2024 / 12:45, *.centertel.pl @Wyrwikufel: obudziłeś się? odpowiedz

Jano - 01.03.2024 / 13:32, *.orange.pl @Wyrwikufel: Toż piątek rano a ty już pijany? odpowiedz

NaSpokojnie - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wyrwikufel:

Myślę że po zimowych transferach nie mamy szansy na mistrza :(

Szkoda bo widać że czołówka tabeli straciła formę z jesieni i naprawdę byłą szansa w tym roku wygrać MP.

Obstawiam Pogoń jako mistrza, a my raczej nie damy rady, chyba że dzisiaj będzie miła niespodzianka i po tym złapiemy wiatr w żagle.. odpowiedz

