Portowcy przyjadą do Warszawy pociągiem specjalnym

Ostatnia wizyta Pogoni na naszym stadionie miała miejsce 22 października 2022 roku. Wówczas szczecinianie stawili się w 1013 osób, w tym delegacja zaprzyjaźnionego z MKS-em Dynama Berlin (17 osób z flagą) oraz Feyenoordu Rotterdam. 800 osób z Pogoni przyjechało "specjalem", pozostali na własną rękę. Rok wcześniej, w październiku 2021 roku, Pogoń przyjechała do Warszawy w 777 osób (również pociągiem specjalnym), prezentując malowany transparent "Kibice na Pogoń jadą".

Kibice Pogoni Szczecin na sobotnie spotkanie przy Łazienkowskiej przyjadą pociągiem specjalnym. Dla "Portowców" będzie to drugi z kolei wyjazd w ciągu kilku dni - cztery dni wcześniej podróżować będą bowiem do Poznania na spotkanie Pucharu Polski.

Adam - 1 godzinę temu, *.warszawa.pl Gryfino&Mokotów :-) odpowiedz

siewca plotek - 1 godzinę temu, *.jjs.pl Podobno ma być również Dynamo Berlin... odpowiedz

BSNT - 1 godzinę temu, *.aster.pl Legia&Pogoń!

Witamy Braci! odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Maków Mazowiecki zawsze za Legią i Pogonią. odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Trzeba odpowiednio przywitać śledzi czy tam innych paprykarzy. Ostatnio w Szczecinie bluzgali na Legię. odpowiedz

Wołomin NR - 2 godziny temu, *.centertel.pl Sentyment do Portowców jest. odpowiedz

Ciekawski - 3 godziny temu, *.media.pl ciekawe czy przyjadą ze swoimi nowymi ziomkami z Łodzi czy jeszcze nie tym razem?? odpowiedz

Jimmy L - 3 godziny temu, *.telefonica.de Szczecin nie raz pokazal ze neutralnie juz nie ma. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Jimmy L: bo to słonecznikowi napinacze. odpowiedz

Wyrwikufel - 5 godzin temu, *.netfala.pl Zapraszamy. Legia & Pogoń. odpowiedz

