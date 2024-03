Runjaić: Musimy pokazać, że zasługujemy na grę w tym klubie

- Również dla mojej osoby jest to sytuacja, której muszę sprostać. Nie mogę się za nikim kryć. Muszę pokazać, że jestem w stanie poradzić sobie z taką kłopotliwą sytuacją. Mnie cechuje to, że w takich nerwowych momentach potrafię zachować spokój i wyprowadzić z tego wszystkiego drużynę, którą zarządzam. Muszę nie przestawać wierzyć w nasz plan, drużynę, zawodników. Podejmować decyzje skalkulowane, przemyślane analizy, które będą tworzyć całość. - Zdaję sobie sprawę, jakie mechanizmy działają w piłce nożnej, jak wyniki działają na tematy artykułów. Ja jednak nie czytam tego i przyjmuję wszystko na chłodno. Mimo że dziennikarze będą łamali pióra, krytykowali nas, to nie sprawi, że będę podejmował pochopne decyzje. Musimy wydostać się z tego impasu jako jedność, cały klub. Jedność jest właśnie kluczowa, nie tylko na szczeblu sportowym, ale również w zarządzie. Zawodnicy będą musieli pokazać jutro na boisku, że tworzą kolektyw. - Na tę sytuację nie ma jakiegoś cudownego eliksiru, liczy się tylko ciężka praca. Wszyscy musimy spojrzeć sobie głęboko w oczy. W takich meczach jak jutrzejszy, przy dobrym wyniku, będziemy w stanie odwrócić naszą sytuację. Oczekiwana frekwencja pokazuje, że jeszcze nie wszyscy nas skreślili. Sytuacja więc nie jest aż taka czarna. Mamy wszystko w swoich rękach, wspólnie jesteśmy w stanie wiele osiągnąć. Stawka jutro będzie bardzo wysoka, ale wszystko jest możliwe. - W środku tygodnia wybrałem się na mecz ćwierćfinału Pucharu Polski Lech - Pogoń. W Pogoni pracowałem 4,5 roku. W październiku 2019 roku udzieliłem wywiadu, w którym stwierdziłem, że Pogoń ma szansę stać się ważną marką w polskiej piłce, pod warunkiem, że będą mieli ukończoną budowę stadionu. Dziś to faktycznie tak wygląda, Pogoń liczy się w walce o mistrzostwo. My z odpowiednim nastawieniem musimy pokazać, że jesteśmy w stanie mierzyć się z takimi firmami i liczyć się w tej walce. Jutrzejsze spotkanie nie będzie może decydujące, ale bardzo ważne. Nie mogę się doczekać tego wyzwania i pokazania, na co nas faktycznie stać. - Obsada pozycji bramkarza w ostatnich tygodniach była przedmiotem burzliwych dyskusji i analiz w sztabie. Zdecydowaliśmy się uczciwie potraktować zasadę walki o miejsce w składzie. Dominik Hładun był ostatnio na treningach w lepszej dyspozycji i na niego się decydowaliśmy. Nie jest naszą intencją, by co kolejkę zmieniać bramkarza. Dominik ma moje pełne zaufanie. Spodziewaliśmy się, że nie mając rytmu meczowego, może zaprezentować się różnie. Przydarzyły mu się nieciekawe interwencje i błędy. Po czasie, gdy złapie ten rytm, może stać się jednak naszą podporą. To nie oznacza, że Kacper Tobiasz jest już skreślony. Cały czas będzie obowiązywała zasada, że kto jest w lepszej dyspozycji, ten będzie grał. - Jesteśmy szczęśliwi, że proces rehabilitacyjny Jurgena Celhaki przebiegł szybciej, niż się spodziewaliśmy. Odbył już z drużyną 2-3 treningi. Jutro nie będzie jednak do naszej dyspozycji, najwcześniej może być dostępny na następny mecz z Widzewem Łódź.

Polski dziedzic pruski - 1 godzinę temu, *.inetia.pl DYMISJA - Czy wygrasz z Pogonią czy NIE !!! Dymisja ! odpowiedz

Wola - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tylko Jacek Magiera na trenera odpowiedz

Moty(L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czyżby jednak ktoś był na wylocie?

Panie Trenerze, niech Pan wstrząśnie szatnią i zj****ie te nasze gwiazdy.

Albo gramy, albo bawimy się w piaskownicę. Nie można wiecznie narzekać na wszystko w około.

Oczywiście zmiany w Kielcach zrobił Pan fatalne, ale „trener nie gra na boisku”, więc zasranym obowiązkiem zmienników było grać do końca na poziomie lepszym niż ten, którego zmieniłem.

Będzie dobrze. Mistrz do Stolicy wróci ;) odpowiedz

L fan - 4 godziny temu, *.chello.pl Wuefista i 11 wkładów tyle serce pęka niestety odpowiedz

Krzysztof - 6 godzin temu, *.centertel.pl ...z takimi firmami... odpowiedz

Jurek - 7 godzin temu, *.inetia.pl To ja podpowiem trenerowi. Większość zawodników nie nadaje się do reprezentowania Legii. Po prostu nie mają umiejętności piłkarskich. odpowiedz

Dzida - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Jak jeszcze raz wpuścisz Rosołka nawet na 5 minut, to znaczy, że czas na zmiany... Gość w Legii II miałby pewnie problem z załapaniem się do 1 - 11stki. Ehhh odpowiedz

olo21 - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Wygląda na to, że Costa dostał ultimatum- albo dobry wynik w meczu z Pogonią albo...szczęśliwej drogi już czas.. odpowiedz

pol - 11 godzin temu, *.chello.pl ty niedojdo na pewno nie zasłużyłeś ,aby tu być odpowiedz

mojo jojo - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl jak wygrywali w pucharach to było dobrze! tu tez piszą prowokatorzy z innych klubów ! jest zle ale bedzie lepiej! Jutro Wygrana! TYLKO LEGIA !!! odpowiedz

AAA - 14 godzin temu, *.chello.pl Trenerska miernoto,jak jeszcze raz do końca sezonu nawet na 5 min wystawiasz tego kalekę Rosołka to jesteś Pan dooopa nie trener.

Do Trener: święta racja kogo powinien odsunąć od składu ale to musiałby być trenerem a nie popierdôłką...zobaczymy wieczorem na co typa stać .... odpowiedz

wawiak - 19 godzin temu, *.chello.pl z takimi FIRMAMI......to o pogoni. Dziamdziak, puknij się w czółko.....kopytem odpowiedz

Darek - 19 godzin temu, *.chello.pl Przed meczem.

Musimy pokazać na boisku, że zasługujemy na granie w tym klubie, noszenie koszulki z jego herbem.

Po meczu.

Będziemy analizować to spotkanie. odpowiedz

Koko - 19 godzin temu, *.net.pl Tylko Legia, dajmy Koście jeszcze popracować ciagle zmiany trenerów sprawiły że jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. odpowiedz

Trener - 21 godzin temu, *.chello.pl Podstawa to odsunięcie od składu:

Pankova - absolutny obowiązek - ten człowiek to jest dramat

Tobiasza

Rosołka

Josue - z nim Legia gra jednowymiarowo i wszyscy już to rozczytali. odpowiedz

geds - 22 godziny temu, *.chello.pl no piękna wypowiedź: musimy pokazać że jesteśmy w stanie mierzyć się z Pogonią... wrrrr..... co jeszcze? następnym razem powie że musimy pokazać że zasługujemy na grę w tej lidze? odpowiedz

Kibic LEGII od 53 lat - 01.03.2024 / 18:42, *.chello.pl dawaj rosołka mistrzu i wypad z LEGII nareszcie . Czy możesz trenerze odnieśc się w jakimś wywiadzie dlaczego wpuszczasz tego paralityka na boisko - no ale ty nawet nie czytasz komentarzy bo przez 7 lat nie nauczyłas się słowa po polsku - geniuszu odpowiedz

Sarcastico - 01.03.2024 / 19:05, *.inetia.pl @Kibic LEGII od 53 lat: Do niedawna myślałem, że mają tam jakiś układ. Stąd ten nieszczęsny Rosołek co mecz, nawet jeśli tylko na końcówki. Teraz zaczynam myśleć, że Cośtam Trenować po prostu nienawidzi tego chłopaka i z zemsty go wystawia. odpowiedz

Arek - 19 godzin temu, *.tpnet.pl @Kibic LEGII od 53 lat: ja tych komentarzy też już zbyt wiele nie czytam, bo żadna przyemność taplać się w szambie. Ja rozumiem krytykę, ale to co się ostatnio dzieje np. z Tobiaszem ludzkie pojęcie przechodzi. I nie ma żadnego wytłumaczenia, na wypisywanie farmazonów w kierunku rodziny, czy dziewczyny. Zwykłe kur...szony i tyle. Na takich nasrać nawet nie warto. Dlatego nie bardzo wiem, po co trener miałby to czytać. odpowiedz

Maik83 - 01.03.2024 / 17:44, *.centertel.pl Jak trener do wyje.... kto za niego papszun dostanie 4 lata na budowanie czy jakiś młody łeb co będzie się uczył gry w lidze potem może w pucharach a potem łączenia ligi i pucharów i tak w kółko.Nie mamy drużyny na ligę i puchary i tyle odpowiedz

bum - 23 godziny temu, *.co.uk @Maik83:

Tylko Papszun!!

Ale on tu nie przyjdzie...

A to dlatego że u nas trener nie ma władzy.

U nas jest markiet którego menadżerem jest sam p mioduski.

Otwórzcie oczy.... Legia trafiła w ręce paralityka który zgrabnie okrada klub z jego możliwości oraz wykorzystuje jego możliwości do robienia hajsu!

Nas okrada z marzeń.... Słodko pierdząc o tym jak mu zależy tylko no... Jest jak jest i nie wiadomo czemu hahaha.

Legia jest w złych rękach i dopóty to się nie zmieni tak nie będzie wielkiej Legii.

A wy słuchajcie dalej farmazonów o wielkich planach i rozwoju kiedy to nic nie znaczy...

Tu się doi hajs a nie tworzy cokolwiek....

Dziękuję za uwagę odpowiedz

Trener Bramkarzy - 20 godzin temu, *.netfala.pl @bum: 10000% racji... Papszun musił by miec slabode w budowaniu składu i jego ustalaniu, a tu rzadzi... Zieliński Herra i Mioduski... odpowiedz

Wolf - 15 godzin temu, *.co.uk @bum: Daj już spokój z tym Papszunem. Jak by był taki dobry to już dawno by pracował w jakimś klubie. To jest taki drugi Fornalik. Z polskich trenerów to jedynie bym tu Skorże. Nam jest potrzebny trener zagraniczny o w miarę znanym nazwisku i mający już bagaż doświadczenia w trenowaniu. No ale taki trener raczej do naszej ligi nie przyjdzie. Tak samo do dobrego trenera są potrzebni dobrzy a nawet bardzo dobrzy wykonawcy jego myśli trenerskiej. Ale tacy piłkarze do naszej ligi na pewno nie przyjdą. odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.co.uk @Wolf:

Nie stać nikogo w tej lidze na takiego trenera o jakim mówisz... Zgadzam się że taki byłby najlepszy.

Nasze możliwości w tym momencie finansowe oraz te marketingowe są słabe jak chyba nigdy heh.

Więc polskim najlepszym trenerem jest Papszun.

Innego kandydata po prostu nie ma...

On by zbudował tu coś zapewne kiedy by mu pozwolono. odpowiedz

Mariol - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @bum: daj sobie spokój z tym całym Papszunem.To jest trener jednego klubu,który ze strachu uciekł przed pucharami.On wie że w innych klubach sobie nie poradzi i dlatego wystraszony odrzuca wszystkie oferty. odpowiedz

Ju(L)ius - 01.03.2024 / 17:30, *.t-mobile.pl Przestancie kuźwa jeczec!!!!! odpowiedz

bronek49 - 01.03.2024 / 16:52, *.vectranet.pl trenerze trzeba było drużynę odpowiednio przygotować to nie było by takich problemów jakie są teraz odpowiedz

Mar - 23 godziny temu, *.chello.pl @bronek49: No właśnie, narzuca się takie pytanie. Do czego służyła przerwa zimowa??? Zwłaszcza jeżeli chodzi o grę obronną. odpowiedz

Kamuflaż - 01.03.2024 / 16:48, *.tpnet.pl Du...a się pali, więc wraca Hładun do bramki, sęk tylko w tym, że nie jest w rytmie meczowym, i brak mu ogrania. "Musimy" brzmi tak naiwnie, że czerwona lampka powinna się każdemu zapalić, bo coś tu nie gra. Na moje oko, szatnia nie jest za trenerem, a ten próbuje tylko zatuszować cały smród. Coś czuję, że Pogoń wyjedzie z Ł3 z punktami, a nasz trener będzie "musiał" się rozglądać za nową robotą. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 01.03.2024 / 16:24, *.101.5 Kolejne wysrywy słodkopierdzącego Dyzmy



Musimy, powinniśmy, weźmiemy na klatę, musimy przeanalizować, na gorąco nie ma co mówić, nie będzie zmiany bramkarza, walczymy o mistrzostwo. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 01.03.2024 / 16:01, *.plus.pl Mam już dość pieprzenia o tym kto wygląda najlepiej na treningach. Liczy się tylko to jak grają i ile wnoszą w oficjalnych meczach.

Dochodzi do meczu to jeden pajacuje, inny nie może sprostać presji jeszcze inny nie dał rady fizycznie itp. itp. itp. odpowiedz

Mateusz z Gór - 01.03.2024 / 15:53, *.orange.pl Ta wypowiedź wygląda dość optymistycznie, bo nie jest nacechowana bzdurami, jakby Kosta w końcu zszedł na ziemię. Najwyższy czas. odpowiedz

L fan - 01.03.2024 / 15:52, *.chello.pl Rzygac sie chce od tych słodkich bąków Niemca Dyzmy odpowiedz

Szantosz - 01.03.2024 / 15:44, *.chello.pl "Runjaić: Musimy pokazać, że zasługujemy na grę w tym klubie" Szanowny Panie Trenerze, każdy zawodnik ale też Pan musiał udowodnić przed przyjściem do naszego KLUBU, że na to zasługuje. Każdy z Was był wcześniej weryfikowany, że podniesie poziom. Pana przemyślenia to zdecydowanie nie konkluzja na teraz!



Aktualnie przez każde 90 minut w naszej lidze czy pucharze Polski reprezentując Legię Warszawa powinniście okazywać innym, że ich adekwatnie sportowo miejsce jest właśnie w Niepołomicach, Kielcach czy Mielcu. Jedynym powodem sukcesu ich odwiedzin Łazienkowskiej powinien być przy odrobinie szczęścia dwubramkowy bagaż, możliwość zagrania na tak pięknej arenie czy nawet posadzenie d...pska na podgrzewanej ławce rezerwowych gdzie nie wieje i nie kapie na głowę! odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 01.03.2024 / 15:09, *.chello.pl Trenerze nie pie..... tylko wygrajcie,ma być gra godna Legii,z polotem i detreminacją! odpowiedz

gazza - 01.03.2024 / 15:02, *.centertel.pl Dla mnie jestes zerem i nic juz tego nie zmieni !! odpowiedz

(L)uki - 01.03.2024 / 14:44, *.25.60 że możemy się mierzyć z TAKIMI FIRMAMI .... ?

jedna jest Firma w Polsce , największa - LEGIA

odpowiedz

Wyrwikufel - 01.03.2024 / 14:31, *.netfala.pl A ty musisz udowodnić, że zasługujesz na prowadzenie takiego klubu jak Legia Warszawa. odpowiedz

L fan - 01.03.2024 / 15:52, *.chello.pl @Wyrwikufel: Nie zasługuje to miernota udowodnił to w Szczecinie odpowiedz

Ryj - 01.03.2024 / 14:29, *.t-mobile.pl "My z odpowiednim nastawieniem musimy pokazać, że jesteśmy w stanie mierzyć się z takimi firmami i liczyć się w tej walce."

- co to za tekst, nie jesteśmy Zagłębiem Lubin tylko Legią Warszawa. Ten trener to delikatnie mówiąc jakiś ciepły klusek. Jakie są firmy w tej zdegradowanej lidze jak nie Legia? W tym momencie przestałem wierzyć, że ten gość bez charyzmy jest w stanie pozytywnie wpłynąć na zespół. odpowiedz

Piotrek Ochota - 01.03.2024 / 15:15, *.t-mobile.pl @Ryj: Ryju, 200% racji i jutro ile fabryka dała. A tego się czytać nie da. Dokąd on trafił, pierdziszewa gdzie dostanie rentę? odpowiedz

Fartem daleko nie zajdziemy - 01.03.2024 / 14:28, *.centertel.pl Korpogadka paplanina farmazoniarza który nie ma pojęcia co zrobić w sytuacji w której się znakazł zespół Legii ... odpowiedz

Rafał - 01.03.2024 / 14:27, *.play-internet.pl Idź do rezerw tylko tam najlepszych w meczu nie zdejmuj. odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 01.03.2024 / 14:22, *.centertel.pl Biegać walczyć i się starać w Legii trzeba zapier...lać! Pokażcie jaja i zagrajcie w końcu dobry mecz i wygrajcie dla kibiców dość upokorzeń! Tylko zwycięstwo! Rosołek i Tobiasz na trybuny. odpowiedz

Misio - 01.03.2024 / 14:18, *.t-mobile.pl Kupcie poprostu ten mecz???? odpowiedz

Legiak83 - 01.03.2024 / 16:06, *.supermedia.pl @Misio: Tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić ;-) odpowiedz

Alan - 01.03.2024 / 14:17, *.t-mobile.pl Panie Trenerze ale to przecież Pan decyduje kto nosi koszulkę tego klubu to raz a dwa niestety ale mecz w Kielcach był wygrany przegraliśmy go przez Pana błędne decyzje dotyczące zmia w trakcie spotkania..... odpowiedz

Jano - 01.03.2024 / 13:45, *.orange.pl ty na pewno nie zasługujesz! Wyp.... pseudotrenerze! odpowiedz

Ju(L)ius - 01.03.2024 / 15:24, *.t-mobile.pl @Jano: Chyba ty!! odpowiedz

