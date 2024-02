W jednej z ostatnich akcji wyjazdowego spotkania z Koroną Radovan Pankov został ukarany żółtą kartką za faul w ofensywie. Dla defensora było to juz czwarte takie napomnienie w tym sezonie. Oznacza to, że nie będzie on mógł wystąpić w następnym ligowym spotkaniu, przy Łazienkowskiej przeciwko Pogoni Szczecin.

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czyli będzie grał Saker z "Warszawskiego Koksa" - Kapuadi odpowiedz

Cch - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Z Pankovem czy bez i tak w plecy odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.orange.pl I to jest plus tego meczu odpowiedz

Mrok - 4 godziny temu, *.chello.pl To nie pomoże, będzie jeszcze na boisku Kapunędza i Bulionik, żeby spier... wszystko co się tylko da. odpowiedz

MarioL - 4 godziny temu, *.wanadoo.fr Strach się bać tym meczem że sladziami. odpowiedz

Lelo - 4 godziny temu, *.pljtelecom.pl Nareszcie jakieś wzmocnienie odpowiedz

Janusz Goleń - 4 godziny temu, *.. Pierwsze wzmocnienie w tej rundzie, brawo odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Całe szczęście odpowiedz

Czarny76 - 4 godziny temu, *.. To przecież będzie wzmocnienie???? odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.chello.pl Co za strata.... odpowiedz

Lechu Brd - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl A to akurat wzmocnienie. Takie drewno, on w III lidze nie powinien grać. odpowiedz

Dimas - 4 godziny temu, *.info.pl Żadna strata odpowiedz

Guny - 4 godziny temu, *.229.8 Żadna strata. Żadna różnica który leszcz gra w tej obronie i tak ta formacja woła o pomstę do nieba. odpowiedz

Tymon - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Elegancko, ruda wrona Legii nie pokona. To co zaprezentował z Molde powinno go wykluczyć z pierwszego składu na dłuższy czas. odpowiedz

Bb8 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl No czyli jedno wzmocnienie już jest odpowiedz

