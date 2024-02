Gual: Musimy w końcu ustalić, co robimy źle

- Dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie, zdobyliśmy dwa szybkie gole. Powinniśmy później lepiej kontrolować mecz. Nie możemy tak łatwo tracić trzech goli. Znowu. Musimy ustalić w końcu, co robimy źle i to zmienić. - Nie powinniśmy w tak łatwy sposób stracić tego ostatniego gola. Gdy strzelasz trzy bramki, nie możesz przegrać meczu. Musimy nauczyć się, jak zamykać spotkania i nie popełniać takich błędów. Będziemy w tym tygodniu nad tym się skupiać i pracować nad zmianą. - Uważam, że osobiście w Legii jest to mój dobry moment, może do tego czasu najlepszy. Pracuje przez cały sezon, by tak grać. Kibice oczekiwali, że od początku będę zdobywał bramki i asysty, ale to nie jest takie łatwe. Nie mam takiego przycisku, by wszystko układało się tak, jak bym chciał, ale czekam na swój moment i czuję, że ten nadchodzi. - Czy wolę grać z Josue, czy bez? To bardzo trudne pytanie. Josue jest świetnym zawodnikiem, wyjątkowym. Ciężko powiedzieć, czy wolę grać z nim, czy bez niego. Skupiamy się na całej drużynie, a nie konkretnych zawodnikach. Chodzi o cały zespół, od bramkarza po napastnika. Musimy coś zmienić w naszej grze.

Zielu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ja najchętniej usłyszę że ty plażowiczu robisz coś dobrze odpowiedz

Ejtykolo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mistrz mistrz Ro so łek odpowiedz

Eddie - 3 godziny temu, *.aster.pl on teraz będzie ustalał co robią źle- dobre

numer sezonu odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Gual miał sporo strat. Ale zaliczył asystę w pierwszej połowie. W drugiej połowie dołożył gola więc jego występ na plus. Brakuje zmienników. Ci co weszli osłabili drużynę. Cóż trzeba czekać aż kontrakty Pekharta i Rosołka się skończą. I modlić się by tu więcej nie wrócili. odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl To jeszcze nie ustaliście ? Na treningach co robićie. A nawet jakbyście ustalili to nikt nie zrobi z Kapuadiego obrońcy dobrego ani też nie odmłodzi Jędzy czy z Naszych Bramkarzy zrobi fachowców... odpowiedz

Jot - 3 godziny temu, *.orange.pl Obrońcy może by sobie w okręgówce poradzili... Amatorzy z chorymi kontraktami. odpowiedz

Roma - 3 godziny temu, *.lunet.eu Bramka nie była ładna tylko fartowna. Po 143 próbach, wreszcie nikomu nie udało się zablokować strzału. odpowiedz

Barti - 3 godziny temu, *.inetia.pl Lepiej zobaczcie co wyprawia augustyniak. Ten człowiek się nie nadaje do pomocy, nie przy tym ustawieniu. odpowiedz

exsa - 3 godziny temu, *.orange.pl P.Gual bylo widac przy zmianie ze chce Pan dalej grac a P.Trener dokonal zmiany niekorzystnej a potem zdjal P.Kramera dopelniajac formalnosci odnosnie strzelania goli bo zmiennicy nie stworzyli sytuacji bramkowych a pozostale zmiany wplynely na gre taka jaka widzielismy co wykorzystala Korona dlatego zwyciestwo wymknelo sie z rak bo jak zespol gra dobrze i strzela gole zmiany w ataku powinny byc blizej konca meczu a majac zwyciestwo w trakcie meczu ktore mozna bylo dowiezc do konca wiec znow nie wykorzystalismy szansy by zmniejszyc punktowo strate !!!! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl Jak juz co drugi pilkarz wprost sugeruje ze woli grac bez Josue to na ch...j my mu proponujemy nowy kontrakt? Zeby dalej caly zespol byl uzalezniony od 1 pilkarza? Dzisiaj bylo widac, ze bez neigo gramy rownorodnie i nawet Gual potrafi grac niezle. Idealnie sie zgralo, bo tych co koncza sie kontrakty, nie potrzebujemy. odpowiedz

marco polo - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie lubię Hajty , ale wszystko co powiedział o Josue to prawda . Oby tylko nie przedłużał kontraktu , to hamulcowy Legii. Bez niego do drużyny powróci radość w grze . odpowiedz

Lep - 3 godziny temu, *.185.188 CHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHCHAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Sobal 74 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kolejne błędy trenera a rosołek obrona na czele z bramkarzami to profanacja futbolu wstyd I żenada odpowiedz

Odwalcie się od Rosołka - 3 godziny temu, *.chello.pl @Sobal 74: Rosołek MISTRZ odpowiedz

Tagi - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Zmieńcie tylko dwie rzeczy : tempo gry i dokładność. Wystarczy obejrzeć początek meczu i porównać do np. końcówki. odpowiedz

NO W KONCU - 4 godziny temu, *.191.200 w koncu sobie musza ustalic :) jaja jak berety odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @NO W KONCU: to nei sa jaja jak berety tylko moim zdaniem zarzut w kierunku trenera, ktory najwidoczniej nie potrafi im nic przekazac, skoro co mecz jest to samo. Te same zj...y w obronie, te same bledy w obronie, te same zmiany. odpowiedz

Bb8 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Wy lepiej nie zmieniajcie gry tylko kluby… odpowiedz

Maras - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Co tu ustalać? Wszystko robicie źle i dlatego tak to wygląda odpowiedz

Kruku - 4 godziny temu, *.. Wszystko robicie źle, mam nadzieję że pomogłem. odpowiedz

zaba285 - 4 godziny temu, *.grupaping.pl musimy coś zmienić w naszej grze - pomyślał najlepszy treneiro pod słońcem. I zmienił Guala - który przed chwilą zdobył bramkę - na Rosołka... odpowiedz

Guny - 4 godziny temu, *.229.8 Przecież wy co chwila analizujecie i wyciągacie wnioski XD i nadal biedacy nie wiecie co jest problemem?XD odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Guny: oni analizują? Od tego sa trenerzy. A trenerzy jak widac ch...a robia skoro w kazdym meczu sa te same zmiany obojetnie od tego jak kto gra. Szacun dla Guala, ze jeszcz emu sie chce bo nie jeden by sie wku...l, ze jest napastnikiem a kaze mu sie biegac na 10 i schodzi w kazdym meczu obojetnie jak gra. odpowiedz

