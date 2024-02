Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy starsi pokonali 3-2 uzupełnione kilkoma graczami szerokiego składu "jedynki" rezerwy Radomiaka. Juniorzy młodsi pojechali do Czech, gdzie ulegli 2-4 Slavii Praga, a nastęnie wygrali 3-2 ze Spartą Praga. Legia U16 wygrała 9-0 z czeskim FK Teplice. W meczu drużyn młodszych o 2 lata, legioniści wygrali z kolei z Teplicami aż 11-0. Zespół U13 dobrze zaprezentował się w meczu z GKS Katowice.



Drużyna LSS U16 uległa 2-5 starszymi kolegom z KS Wesoła 2007, z kolei zespół Legia Soccer Schools z rocznika 2012 stoczył zacięty pojedynek z Agape Białołęka. Gracze Akademii z tego rocznika dobrze wypadli z meczu z UKS Irzyk, który (podobnie jak Agape) występował będzie w drugiej grupie I ligi U12. Legia U11 i U10 zagrały z Rakowem Częstochowa, a zespół U10 dodatkowo również, na następny dzień z Zagłębiem Sosnowiec 2014, i pokazał się w tych meczach z niezłej strony.



Legia U19 3-2 (3-1) Radomiak II Radom (V liga)

Gole:

1-0 15 min. Maciej Bochniak z wolnego (as. Samuel Šarudi)

2-0 17 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Zbróg)

3-0 35 min. Jakub Zbróg (as. Przemysław Mizera)

3-1 37 min. Jakub Podsiadło

3-2 90 min. Guilherme Zimovski b.a.



Strzały (celne): Legia 24 (14) - Radomiak 5(4)



Legia: Hubert Nowak (46' Franciszek Chojak) – Bartosz Dembek, Jan Leszczyński [07](46' Oskar Melich), Karol Kosiorek – Jakub Jendryka (62' Oliwier Olewiński), Maciej Saletra, Samuel Šarudi, Maciej Bochniak (46' Viktor Karolak) – Antoni Majchrowski (46' Igor Skrobała), Przemysław Mizera (62' Mateusz Konopka), Jakub Zbróg [07]

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



Slavia Praga U17 4-2 (2-0) Legia U17 (2007 i mł.)

Gole:

1-0 14 min.

2-0 24 min.

2-1 65 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Jan Gawarecki)

3-1 77 min.

3-2 79 min. Mikołaj Kotarba (as. Jan Gawarecki)

4-2 87 min.



Legia: Michał Bobier - Mateusz Lauryn [08], Franciszek Pollok, Dawid Korzeniowski [08] - Radosław Czerwiec (60' Jan Gawarecki [08]), Dawid Foks (46' Paweł Ambrożko), Pascal Mozie [08](46' Kacper Morawiec [08]), Filip Przybyłko [08], Eryk Mikanovich (70' Konrad Kraska) - Dawid Nos (60' Maksymilian Sterniczuk [08])



Sparta Praga U17 2-3 (2-1) Legia U17 (2007 i mł.)

Gole:

1-0 6 min.

2-0 15 min.

2-1 24 min. Konrad Kraska (as. Dawid Korzeniowski)

2-2 58 min. Dawid Nos (as. Eryk Mikanovich)

2-3 87 min. Filip Przybyłko (as. Jakub Openchowski)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Maksymilian Dołowy [08], Franciszek Pollok (46' Mateusz Lauryn [08]), Dawid Korzeniowski [08](55' Eryk Mikanovich) - Konrad Kraska (55' Jakub Openchowski), Pascal Mozie [08](70' Dawid Foks), Paweł Ambrożko, Mikołaj Kotarba (46' Aleksander Wyganowski [09]) - Jacob Levy [08](45' Filip Przybyłko [08]), Jan Gawarecki [08](45' Kacper Morawiec [08]) - Maksymilian Sterniczuk [08](55' Dawid Nos)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U16 (2008 i mł.) 9-0 (2-0) FK Teplice 08

Gole:

1-0 27 min. Fabian Mazur głową (as. Ksawery Jeżewski)

2-0 30 min. Szymon Piasta (as. Ksawery Jeżewski)

3-0 47 min. Szymon Piasta (as. Ksawery Jeżewski)

4-0 64 min. Szymon Piasta (as. Bartosz Czarkowski)

5-0 75 min. Kristijan Jovović (as. Fabian Mazur)

7-0 80 min. Kristijan Jovović (as. Szymon Piasta z rzutu rożnego)

8-0 81 min. Daniel Wyrozumski (as. Kristijan Jovović)

9-0 87 min. Kristijan Jovović (as. Fabian Mazur)



Strzały (celne): Legia 28 (19) - Teplice 12 (0)



Legia: Jan Bienduga (46' Antoni Błocki) - Jakub Sito (61' Antoni Sobolewski), Igor Mirowski, Jan Musiałek - Juliusz Rafalski (67' Jakub Oremczuk), Marcel Kiełbasiński (46' gr. testowany), Kacper Borowiec (67' Daniel Wyrozumski), Adam Tołwiński (61' Bartosz Czarkowski) - Szymon Piasta [09](Kpt), Ksawery Jeżewski (67' Kristijan Jovović), Fabian Mazur [09]

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Legia LSS U16 2-5 (1-4) KS Wesoła U17

Gole:

Jakub Drzazga - 2



LSS: Dominik Sawczuk - Fabian Radzinski, Franciszek Żak, Jakub Rzepołuch, Adam Kulicki, Oskar Kurc, Konstanty Brzozowski, Patryk Ciborowski, Jakub Drzazga, Dmytro Litowczenko, Lucjan Napieralski, Maximilian Partyka

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Legia U14 (2010 i mł.) 11-0 (4-0) FK Teplice U14

Gole:

1-0 6 min. Mychajło Posternak

2-0 16 min. Dawid Rodak (as. Mychajło Posternak)

3-0 19 min. Franciszek Stępniewski (as. Mychajło Posternak)

4-0 26 min. Mychajło Posternak (karny na Tymoteuszu Leśniaku)

5-0 55 min. Filip Kwiecień (as. Franciszek Stępniewski)

6-0 59 min. Tymoteusz Leśniak (as. Marcel Laszczyk)

7-0 66 min. Filip Kwiecień (as. Antoni Błoński)

8-0 70 min. Filip Kwiecień (as. Franciszek Stępniewski)

9-0 72 min. Antoni Błoński (as. Aleksander Badowski)

10-0 75 min. Tymon Płoszka (as. Tymoteusz Leśniak)

11-0 83 min. Antoni Błoński



Legia: Franciszek Golański, Błażej Ślazyk - Marcel Laszczyk, Oskar Putrzyński, Igor Lechecki, Xavier Dąbkowski, Dawid Rodak, Kacper Jaczewski, Tymoteusz Leśniak, Franciszek Stępniewski, Aleksander Badowski, Mychajło Posternak, Antoni Błoński, Tymon Płoszka, Filip Kwiecień

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Legia U13 (2001 i mł.) - GKS Katowice U13



Strzały (celne): Legia 44 (24) - GKS 3 (1)



Legia: Antoni Pawłowski, Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Bartosz Ilków [LSS], Wojciech Kuś, Stefan Podgórski, Karol Konieczny, Tomasz Stefański, Fryderyk Paprocki, Filip Wancerz, Bartosz Gawryś, Igor Darkuszewski [12], Konstanty Łysiak

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk



Legia U12 - UKS Irzyk Warszawa 12



Legia: Stanisław Składnik, Oskar Marzec, Jan Włodarski, Oskar Matusaiewicz, Antoni Czuchnowski, gr. testowany, Krzysztof Opanowski, Michał Har, Aleksander Barski, ALeksander Kurowski, Ignacy Silski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Sparing z drużyną która awansowała do równoległej grupy I ligi U12 przebiegał zasadniczo pod dyktando legionistów. Goście bronili dość nisko i starali się nie dopuścić legionistów do stworzenia sobie korzystnych okazji, z różnym skutkiem.



Legia LSS U12 - Agape Białołeka 12



Strzały (celne): LSS 10 (6) - Agape 11 (11)



Legia LSS: Michał Wojcianiec, Wojciech Kołodziej - Marcel Stępniak, Jakub Opieczyński, Karol Frelikowski, Mikołaj Dmitrowicz, Nikodem Strzałkowski, Kamil Kaczkowski, Hugo Tatarnikov, Andrzej Mikheikin, Daniił Jaszczuk, Dzidek Kinasiewicz, Paweł Pacuła, Maciej Dziankowski, Albert Karbowski, Alexander Anglik, Artem Lavrentiev

Trener: Jakub Drzewiecki



Legia U11 - Raków Częstochowa



Legia: Jakub Tkaczyk, Oliwier Siuda, Piotr Nowotka, Adam Rymszo, Leon Kowalczyk, Leon Gańko, Maksymilian Pająk, Tobiasz Paprocki, Szymon Chodkowski, Antoni Adamkiewicz

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski



Legia U10 - Raków Częstochowa 2014



Legia: gr. testowany - Konstantin Yushkavets, Julian Kusak, Stefan Wang, Aleksander Kukla, Jan Golański, Kacper Tryc, Feliks Chaciński, Kacper Saczewski, Charyton Sokal

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Legia U10 - Zagłębie Sosnowiec 2014



Grano równolegle na 2 boiskach.



Strzały (30-75'):

Boisko 1: Legia 23(16) - Zagłębie 23(12)

Boisko 2: Legia 26(19) - Zagłębie 20(14)



Legia: Feliks Chaciński, Aleksander Kukla, Kacper Tryc, gr. testowany, Julian Kusak, Jan Golański, Stefan Wang, Chartyton Sokal, Karol Myszkowski, Maciej Wierzbicki, Sebastian Borowski, Kacper Rainka, Kacper Saczewski, Jakub Sałamacha, Jakub Wielocha, Ali Seitibrahimov

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek