6.03: Rozkład jazdy

Środa, 6 marca 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W środę o 18:30 w hali na Bemowie koszykarze Legii zagrają pierwsze spotkanie 1/4 finału FIBA Europe Cup z hiszpańskim Bilbao Basket. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny. Bilety do kupienia TUTAJ, transmisja w TVP Sport (na antenie i w aplikacji). Futsaliści Legii zagrają w Bielsku-Białej mecz 1/4 finału Pucharu Polski z miejscowym Rekordem - transmisja na kanale Youtube Rekordu.



W Kairze w pierwszych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym startować będzie troje legionistów - Małgorzata Karbownik, Łukasz Gutkowski i Daniel Ławrynowicz.



Bartłomiej Rośkowicz z KB Legia walczyć będzie w kat. -63,5kg we włoskim Busto Arsizio w turnieju kwalifikacyjnym na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.



Rozkład jazdy:

6.03 g. 12:00 Jagiellonia Białystok 09 - Legia Warszawa U15 [CLJ U15][Białystok, ul. Elewatorska 4]

6.03 g. 18:30 Legia Warszawa - Bilbao Basket [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

6.03 g. 18:30 Rekord Bielsko-Biała - Legia Warszawa [futsal]