Wypożyczeni: Kisiel z bramką

W miniony weekend swoją postawą wyróżnił się Jakub Kisiel. Zawodnik Podbeskidzia Bielsko-Biała wszedł na boisko po przerwie i doprowadził do remisu w potyczce z Odrą. Jednak ostatecznie to opolanie cieszyli się z wygranej. Cenne zwycięstwo odnieśli gracze GKS Tychy. Maciej Kikolski miał duży wkład w wygraną popisując się udanymi interwencjami i zachowując czyste konto. Natomiast Oskar Lachowicz, Jordan Majchrzak oraz Cezary Miszta znaleźli się poza kadrami swoich drużyn na ligowe spotkania. Wypożyczeni legioniści Makana Baku (OFI Kreta) - 90 minut w zremisowanym 2-2 meczu z Giannina Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - od 58. minuty w wygranym 1-0 meczu z Zagłębiem Sosnowiec Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu z Wisłą Kraków. Ukarany żółtą kartką. Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - od 46. minuty w przegranym 1-2 meczu z Odrą Opole. Strzelił bramkę na 1-1 w 69. minucie spotkania. Kacper Knera (Elana Toruń) - najbliższy mecz 2 marca o godz. 17:00 z Zawiszą Bydgoszcz Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - nie zagra z Wartą Poznań z powodu pauzowania za czerwoną kartkę w spotkaniu z Pogonią Szczecin Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - od 46. minuty w przegranym 0-2 meczu z Lechią Gdańsk Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - nie grał w przegranym 0-2 meczu z Napoli Primavera Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - nie grał w zremisowanym 2-2 meczu z Zagłębiem Lubin Cezary Miszta (Rio Ave) - nie grał w zremisowanym 3-3 meczu ze Sportingiem Lizbona Fryderyk Misztal (Stolem Gniewino) - najbliższy mecz 2 marca o godz. 13:00 z Flotą Świnoujście Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - najbliższy mecz 2 marca o godz. 14:00 z Wiślanie Jaśkowice Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w przegranym 1-5 meczu z KKS 1925 Kalisz Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - najbliższy mecz 2 marca o godz. 14:00 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki Igor Strzałek (Stal Mielec) - od 64. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Rakowem Częstochowa Skrót meczu Wisła Kraków - GKS Tychy Skrót meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała - Odra Opole

Luk - 4 godziny temu, *.centertel.pl Wielki talent Jordan nie łapie się do składu Puszczy odpowiedz

