Koszykówka

Zapowiedź meczu z Twardymi Piernikami

Piątek, 1 marca 2024 r. 13:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po przerwie spowodowanej meczami reprezentacji Polski, koszykarze Legii wracają na parkiet, by walczyć o ligowe punkty, które zagwarantują nam udział w fazie play-off. W sobotę czeka nas rywalizacja z Twardymi Piernikami w Toruniu - rywale również walczą o awans do najlepszej ósemki, a obecnie mają o jedną wygraną mniej od legionistów.



Obie drużyny pokazały się z bardzo dobrej strony podczas turnieju finałowego Pucharu Polski, który miał miejsce przed dwoma tygodniami w Sosnowcu. Legia wywalczyła tam trofeum po trzech bardzo dobrych meczach. Torunianie z kolei byli bardzo blisko wyeliminowania Anwilu, ale niejako na własne życzenie w ich ćwierćfinałowym spotkaniu doszło w ogóle do dogrywki, a w niej lepsi okazali się gracze z Włocławka. Ekipa z grodu Kopernika w Sosnowcu pokazała się z bardzo dobrej strony, ale po turnieju z klubem pożegnał się bardzo ważny dla toruńskiej rotacji chorwacki rozgrywający - najlepszy strzelec zespołu. Goran Filipović w dotychczasowych występach notował średnio 15.5 pkt. i 5.6 as., ale jako, że miał w umowie możliwość wykupu - skorzystał z tego zapisu bośniacki zespół Igokea Aleksandrovac. Torunianie od razu rozpoczęli poszukiwania jego następcy, licząc, że uda się go zakontraktować przed meczem z Legią. Wszystko jednak wskazuje na to, że do sobotniego meczu gospodarze przystąpią bez wzmocnień. Podobnie zresztą jak nasz zespół - choć od paru tygodni trwają poszukiwania gracza, który poprawi naszą grę w strefie podkoszowej.



Trzy występy legionistów w Sosnowcu dały kibicom nadzieję na lepsze jutro. "Zieloni Kanonierzy" grali bardzo zespołowo, walczyli o każdą piłkę i na parkiecie jeden pomagał drugiemu. Chociaż patrząc na wyniki meczów, można uznać, że Legia grała głównie koncentrując się na ofensywie, to trzeba podkreślić, że i gra obronna była na zdecydowanie wyższym poziomie i intensywności względem niedawnych spotkań naszej drużyny. Cieszy, że tak szybko wkomponował się do zespołu Loren Jackson, który daje wiele swobody Christianowi Vitalowi, ustawia, a często przyspiesza grę, nie mówiąc o pozytywnej energii, którą wręcz tryska każdego dnia.







Zespół z Torunia zdecydowanie lepiej spisywał się w pierwszym etapie rozgrywek ligowych. W ostatnich tygodniach, od meczu z Dzikami, wydawało się, że torunianie wpadli w dołek. Przegrali cztery kolejne ligowe spotkania (z Dzikami, Czarnymi, Spójnią i Stalą) - każde z nich dość wyraźnie, różnicą kilkunastu punktów. I potem przyszedł niezły występ z Anwilem w Pucharze Polski, tyle że... znów przegrany. Oprócz wspomnianego Filipovicia, przed paroma miesiącami zespół z Torunia opuścił środkowy z Czarnogóry, Gligorije Rakocević, który przeniósł się do Zastalu.



Dziś na pozycji centra pewne miejsce w toruńskim zespole ma pochodzący z Chorwacji, Mate Vucić, który trafił do klubu w drugiej połowie października. Zawodnik nie rzuca z dystansu, zdobywa 8,1 pkt. na mecz, słabo wykonując rzuty wolne (43,2%), ale jest bardzo dobrym obrońcą, a wiele piłek na obu tablicach pada jego łupem (śr. 8,5 zb. i 1,3 bloku).



Wobec braku Filipovicia, w wyjściowej piątce torunian możemy spodziewać się występu Arika Smitha, który notuje śr. 12.5 pkt. oraz 4.2 as. na mecz. Ważna rolę odgrywa także drugi amerykański obwodowy, częściej występujący na "dwójce" - Trey Diggs, który zdobywa 11.9 pkt. i trafia bardzo dobre 39,9% za 3 pkt. Trener Srdjan Subotić może ewentualnie narzekać na głębię składu, na pewno jednak nie na jakość graczy, których ma do dyspozycji. Dość powiedzieć, że na silnego skrzydłowego ma w rotacji doświadczonego Aarona Cela (śr. 9.4 pkt.), jak również Słoweńca, Aljaza Kunca (śr. 10.3 pkt.). Na trójce z kolei grają dwaj Polacy, których kibicom z pewnością przedstawiać nie trzeba - Bartosz Diduszko (obecnie tylko 13,5 min., 4.8 pkt. i 42.4% za 3 pkt.) oraz Wojciech Tomaszewski (śr. 6.7 pkt. w ciągu 23,5 min.).







Jesienne spotkanie Legii z Twardymi Piernikami było niezwykle zacięte, a zakończyło się naszą wygraną dopiero po dogrywce (91:84). Do dodatkowego czasu gry doprowadził na trzy sekundy przed końcem Aric Holman. W minionym sezonie legioniści wygrali oba mecze z ekipą z Torunia. Zresztą bilans ostatnich spotkań obu ekip jest dla nas bardzo korzystny - aż 8 ostatnich spotkań obu zespołów kończyło się zwycięstwami Legii. Mamy nadzieję, że dobrą serię przedłużymy w sobotę.



Legia po turnieju w Sosnowcu miała kilka dni wolnego - zawodnicy mogli odpocząć psychicznie, jak również zregenerować się po instensywnym okresie. Trener Popiołek przez ostatni tydzień miał do dyspozycji cały skład gotowy do mocnych treningów. Przed nami decydująca część sezonu, w trakcie której czeka nas 9 meczów sezonu zasadniczego oraz przynajmniej dwa w FIBA Europe Cup. Wobec straty punktów ligowych na wcześniejszym etapie rozgrywek, legioniści zdają sobie sprawę, że nie mają już marginesu błędu.







Sobotnie spotkanie w Arenie Toruń rozpocznie się o godzinie 19:30. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć na platformie Emocje.TV. W hali ze względu na lekkoatletyczną charakterystykę obiektu, odległość z trybun do parkietu jest dość znaczna. Obiekt został oddany do użytku przed dziesięciu laty. Wejściówki na mecz kupować można w systemie abilet.pl w cenie 25 (ulgowe) lub 35 zł (normalne) plus opłata serwisowa.



ARRIVA POLSKI CUKIER TORUŃ

Liczba wygranych/porażek: 10-11

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,1 / 83,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,8%



Skład: Trey Diggs, Arik Smith, Paweł Sowiński (rozgrywający), Wojciech Tomaszewski Jakub Jagodziński, Wit Szymański (rzucający), Bartosz Diduszko, Aaron Cel, Aljaz Kunc, Hubert Lipiński, Hubert Prokopowicz (skrzydłowi), Mate Vucić (środkowi)

trener: Srdjan Subotić, as. Jarosław Zawadka



Przewidywana wyjściowa piątka: Arik Smith, Wojciech Tomaszewski, Bartosz Diduszko, Aljaz Kunc, Mate Vucić.



Najwięcej punktów: Arik Smith 263 (śr. 12,5), Trey Diggs 249 (11,9), Aljaz Kunc 216 (10,3).



Ostatnie wyniki: Start (w, 102:85), Zastal (d, 85:74), Dziki (d, 72:80), Czarni (d, 83:82), Spójnia (w, 73:84), Stal (d, 57:76), Legia (w, 91:84), Arka (w, 83:79), Trefl (d, 69:80), Sokó (d, 81:69), MKS (w, 85:92), GTK (d, 104:83), Śląsk (d, 78:75), King (w, 70:92), Anwil (d, 78:83), Start (d, 98:84), Zastal (w, 89:110), Dziki (w, 78:56), Czarni (w, 90:65), Spójnia (d, 72:97), Stal (w, 98:80), Anwil (w, 90:89).



Ostatnie mecze obu drużyn:

04.11.2023 Legia Warszawa pd. 91:84 Twarde Pierniki Toruń

10.03.2023 Twarde Pierniki Toruń 84:88 Legia Warszawa

05.11.2022 Legia Warszawa 81:68 Twarde Pierniki Toruń

02.01.2022 Twarde Pierniki Toruń 77:87 Legia Warszawa

12.09.2021 Legia Warszawa 105:68 Twarde Pierniki Toruń

23.12.2020 Polski Cukier Toruń 94:102 Legia Warszawa

23.09.2020 Legia Warszawa 84:64 Polski Cukier Toruń

12.01.2020 Legia Warszawa 92:85 Polski Cukier Toruń

02.10.2019 Polski Cukier Toruń 79:70 Legia Warszawa

08.03.2019 Polski Cukier Toruń 94:80 Legia Warszawa

10.11.2018 Legia Warszawa 68:63 Polski Cukier Toruń

09.03.2018 Polski Cukier Toruń 98:59 Legia Warszawa

12.11.2017 Legia Warszawa 67:85 Polski Cukier Toruń



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 24-14

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 10-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,0 / 82,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,8%



Skład: Loren Jackson, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Loren Jackson, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 376 (śr. 19,8), Aric Holman 303 (15,2), Raymond Cowels 242 (śr. 11,5), Michał Kolenda 212 (10,6).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101), Stal Ostrów Wlkp. (d, 88:96), Sporting Lizbona (w, 86:99), Arka Gdynia (w, 104:102), Start Lublin (w, 83:112), Trefl Sopot (w, 81:96), Stal Ostrów (w, 71:94).



Termin meczu: sobota, 2 marca 2024 roku, g. 19:30

Adres hali: Toruń, ul. Gen. J. Bema 73/89 (Arena Toruń)

Pojemność hali: 6248 miejsc

Cena biletów: 27 zł (ulgowe) oraz 37 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV