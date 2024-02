Futsal

W niedzielę futsalowe derby Warszawy

Wtorek, 27 lutego 2024 r. 12:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę, 3 marca o godzinie 16:00, w hali w Wilanowie przy ulicy Wiertniczej 26a rozegrane zostaną futsalowe derby stolicy. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny, która walczy o udział w fazie play-off. Spotkanie będzie z pewnością emocjonujące, bowiem i ekipa AZS-u UW walczy o miejsce w czołowej ósemce i traci do legionistów zaledwie cztery punkty. Zanim dojdzie do derbowego meczu, w środę Legię czeka jeszcze wyjazdowe spotkanie z przedostatnim w tabeli Ruchem Chorzów.



W jesiennych derbach obu drużyn legioniści pokonali AZS 4-1. Przed rokiem z kolei Legia zremisowała domowe spotkanie 3-3, a w rundzie rewanżowej zwyciężyła w Wilanowie 2-1.



Wstęp do hali jest bezpłatny. W bezpośrednim sąsiedztwie hali jest bardzo ograniczona liczba miejsc parkingowych.



Termin meczu: niedziela, 3 marca 2024 roku, g. 16:00

Adres hali: Warszawa, ul. Wiertnicza 26a

Cena biletów: wstęp bezpłatny