Punkty po meczu z Koroną Kielce

Wtorek, 27 lutego 2024 r. 08:10 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Frajerstwo; gwiazdkowe prezenty; jak ten człowiek może grać?!; to da się prostopadle?; zarządzanie - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii Warszawa z Koroną Kielce.









1. Frajerstwo

Długo można zastanawiać się, jak nazwać postawę Legii w spotkaniu z Koroną Kielce. Jedyne i chyba najłatwiejsze co przychodzi do głowy, to słowo frajerstwo. Nadal nie mogę pojąć, jak po kontrolowanych prawie 45 minutach, w drugiej połowie praktycznie Legii na boisku nie było. Nie rozumiem, jak ze stanu 3-1 można doprowadzić do remisu 3-3. Znaczy przepraszam, rozumiem, skoro w obronie są parodyści, którzy jak piłka do nich leci, to grają w gorącego kartofla i boją się ją wybić albo dotknąć. Dyrektor sportowy nie robi transferów, zespół osłabiony z roku na rok, a trener przeprowadza irracjonalne zmiany. Zamiast doskoczyć do czołówki rywali, po raz kolejny w frajerski sposób tracimy punkty. Jeśli dzieje się to z takimi zespołami, to nie jesteśmy nawet w 1% gotowi na to, by zdobyć mistrzostwo Polski. Mam wrażenie, że w Legii obecnie kluczowe słowo na korytarzach klubowych to minimalizm. Sukcesem jest remis z Puszczą, bo odrobiliśmy punkt, sukcesem są cztery „10” w zastępstwie za Muciego, sukcesem jest również obecna gra legionistów.