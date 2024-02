W niedzielę I-ligowy debiut Legionistek

W najbliższy weekend swoje premierowe spotkanie w rozgrywkach kobiecej I ligi rozegra zespół Legionistki sp. z o.o., który w Legia Training Center podejmować będzie Lecha/UAM Poznań. Legionistki wykupiły ostatni klub w tabeli I ligi - SWD Wodzisław Śląski, który po rundzie jesiennej ma na swoim koncie 0 punktów i traci aż 11 punktów do miejsca gwarantującego utrzymanie na tym poziomie rozgrywkowym. W ostatnim przedsezonowym sparingu Legionistki przegrały w Świętochłowicach z mistrzyniami Polski, GKS-em Katowice aż 0-11. Legia nadal wystawiać będzie swoje zespoły również w rozgrywkach III ligi gr. I (3. miejsce po rundzie jesiennej z siedmioma punktami straty do lidera, Diamentów Warszawa) oraz IV ligi (ósme miejsce w tabeli grupy mazowieckiej, z dziewięcioma punktami na koncie). Spotkanie I ligi pomiędzy Legionistkami i Lechem/UAM Poznań rozegrane zostanie w niedzielę, 3 marca o godzinie 14:30 w LTC. Wstęp wolny.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.