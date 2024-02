Ostatni dzień okienka transferowego [LIVE!]

09:45 - To dobry moment, by przypomnieć filozoficzną sentencję, która definiuje funkcjonowanie Legii Warszawa w ostatnich latach: "Tanio kupić, drogo sprzedać". Taki napis powinien być wyklejony w strefie ustawiania przy wejściu zawodników na murawę. Kto jest za? 09:38 - "Wszyscy wiedzą, jakie mamy oczekiwania, a jakie realia finansowe. Każdy agent powtarza, że oczekujemy cudów" - mówił niedawno szef skautingu Legii Warszawa, Radosław Mozyrko w rozmowie z TVP Sport. Nie od dziś wiadomo, że wszyscy agenci to pazerne hieny, a najlepiej jakby w ogóle nie istnieli. Wtedy dopiero dział sportowy mógłby funkcjonować bez kłód rzucanych pod nogi. 09:07 - Obecna zima pod względem przychodów z transferów wychodzących jest znakomita! 10 mln euro za Muciego, 3 mln za Slisza, a do tego letnia sprzedaż Maika Nawrockiego za 5 mln euro daje w sumie 18 mln euro czyli jakieś 80 MLN ZŁ ! Wyciekło najnowsze zdjęcie z działu księgowego stołecznego klubu:

13:50 - Eurosport: Morientes na testach w Legii . Kiedyś to były newsy... nie to co dziś... 13:30 - Pora zbadać wasze nastroje na ostatnie godziny okienka:

We wtorek o godzinie 23:59 zamyka się zimowe okienko transferowe w Polsce. Czy Legia Warszawa dokona jakiś wzmocnień "last minute"? W tym miejscu będziemy publikowali plotki i doniesienia transferowe. Będzie się działo! ;)

Cyniek - 1 minutę temu, *.heldenvannu.net Szydera fajna redakcjo tylko mi kibicowi który jeździ na Legię od 30 lat a mam 45 i to jeżdżę 150 km to naprawdę mi nie do śmiechu co się wyprawia w tym.klubie za pol mit u była bieda i wogole ale zawsze jakiś fajny transfer był nawed jak odchodzil czołowy zawodnik to zawsze pan Olędzki sprowadził kto uzupełnił te braki odpowiedz

transfer - 4 minuty temu, *.orange.pl trzeba Tobiasza sprzedać!!!!!!!! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 33 minuty temu, *.plus.pl To dobry moment, by przypomnieć filozoficzną sentencję, która definiuje funkcjonowanie Legii Warszawa w ostatnich latach: "Tanio kupić, drogo sprzedać"



Muci jest tu wyjątkiem. Na pozostałych zawsze szukano kupców na kolanach.

Dewizą powinna brzmieć: Tanio kupić, cudem sprzedać¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Trampek - 40 minut temu, *.125.33 Taaaa. Zaproszeni na obiad goście przybyli ... a gospodyni wychodząc z mieszkania mówi do gości .... poczekajcie na mnie , bo ... biegnę do sklepu aby coś na ten obiad kupić , następnie ugotować i ...was tym obiadem poczęstować. Pisz -wymaluj to jest "PRZEŚMIEWCZA " analogia działaczy LEGII . Wszyscy "działacze " w LEGII wiedzą na kilka miesięcy / kilka - minimum dwa / wcześniej,że czołowy zawodnik klubu odchodzi, a oni / działacze / zamiast już wcześniej poszukiwać na jego miejsce zmiennika , to zachowują się jak ... przysłowiowy przemoczony wróbelek. Potrząsają piórkami - co tam. Jakoś tam będzie. Wróbelek przemoczony, też potrząsa piórkami, ...jakoś tam wyschnę. Tylko ,że wróbelek nie ma innego wyjścia , musi czekać aż piórka wyschną. A działacze ...........??? odpowiedz

Hiszpan - 45 minut temu, *.play-internet.pl Mozyrek na tym zdjęciu kebsy ogarnia a Jay-Z zły bo znowu nie wziął na ostro . odpowiedz

darektemuwinny - 47 minut temu, *.play-internet.pl Czemu te samoloty stoją w miejscu?!

odpowiedz

Że za mŁody ...,. - 1 godzinę temu, *.02.net Szukać?!trudno było w czasie AFrica cup albo Asia cup?!cała czołòqka kuoców handkarzy menagers była i podpatrywał lub ofrazu zamòwiła towar a unas? Kulesza i inni conserwatywne myskenie działanie a zachodnia piłka ucieka many tak zdolnych i nie chcianych młode pokolenie ake polska mysk sxkoleniowa za młody musi czekać kub zmienić ukochany klub StoLicy na Mielec lub inne miejsce ...to kara za co? Że za młody odpowiedz

Legia Fan - 1 godzinę temu, *.orange.pl Redakcjo, jedźcie z tym zarządem, z Mioduskim codziennie !!! Won z Legii amatorzy od Mioduskiego odpowiedz

Polski Lwów - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale emocje! Wszystko dzięki panu darkowi! odpowiedz

Paco - 1 godzinę temu, *.190.43 A dlaczego to zdziwienie? Kasa jest ale dla kudłatego za rzekome długi klubu u niego. Transfery jakie transfery prezes mówił ze mamy świetnie funkcjonująca akademie. Jak będzie jakiś bez klubu albo ktoś będzie chciał się pozbyć typa to do nas przyjdzie. Kibice wiedzieli Slisz to mówił ze odejdzie , czy było przygotowanych kilku kandydatów do zastąpienia go? Ciągła partyzantka. Dziwicie się słabym wynikom , te grajki po LK są wyjechani i kilka miesięcy będą dochodzili do siebie. Tutaj dzięki za miłe chwile w LK . odpowiedz

Ajajaj ITI - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przyjdzie Zdrawko Wypijić z FC Alkomaster Rakija oraz płynie do nas Aluut Uor z Grenlandii niestety dopłynie dopiero na wiosnę bo teraz kajakiem dość ciężko , Eskimos obecnie jest do wzięcia za darmo więc zostanie zakontraktowany non profit wystarczy mu że zamieszka w chłodni Makro Cash &Carry odpowiedz

qemp - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Można się kłócić o to jaki Legia ma dług i, że nas stać lub nie stać. Można się kłócić o to na co mamy potencjał. Nikt mnie jednak nie przekona, że nie było czasu i choć małej cząstki pieniędzy z transferów i pucharów na to, żeby wyszukać konkretne zastępstwo za Slisza i Muciego przed rewanżem z Molde. Przede wszystkim jeśli nie byli gotowi, to na co komu w klubie osobie odpowiedzialne za transfery?



Dla mnie to jest dziadostwo. Najgorsze w tym wszystkim jest mydlenie oczu kibicom, że celem jest Mistrzostwo Polski. No chyba, że oni już tak odlecieli w tym całym zarządzie, że na serio myślą, że bez defensywnego pomocnika, bramkarza i napastnika da się zdobyć Mistrzostwo. A gdybym miał być jeszcze bardziej szczegółowy to straciliśmy środkowego obrońcę bo Augstyniak nie dość, że sobie nie radzi w środku pola, to jeszcze nie ma go tam, gdzie dawał najwięcej, czyli na stoperze. odpowiedz

Dareknicnieumie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Od 15 minut cisza. Nikogo nie kupiliśmy?! Woytek dejże znać, bo ja tu cały w stresie... odpowiedz

KKK - 1 godzinę temu, *.plus.pl Piękna szydera, trzeba się śmiać, bo nic więcej nie zostało. Mioduski szkodniku, przestań mi Legię prześladować. odpowiedz

Mariol - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Czekam na transfer na pozycji ,,właściciel klubu,, odpowiedz

X - 2 godziny temu, *.aster.pl Nie będzie nic. Będzie 5/6 miejsce w tabeli. Rok stracony. odpowiedz

Kill illuminati - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak Dudenko razem z ryżym ujem wyslą żołnierzy na wUkaine to dajcie taką mapkę z lecącymi rakietami z Rosji odpowiedz

Szantosz - 2 godziny temu, *.chello.pl Pomysł kolejny to niech Muci da namiary do swoich ziomków i krewnych. Jakby Mozyrko z Zielem polecieli tam na 10-14 dni ale taki intensywny scouting to 3-4 perspektywicznych za pensję nie większą niż rosołkowa można przywieźć. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl To się dyrektory i prezesy narobiły w tym okienku transferowym aż im pot zalewa oczy. Urobiły się chłopy po pachy. Szacun i respekt.

Cały ten artykuł to sarkazm w stronę dyrektora sportowego. Każdy wie, że i tak nikogo nie kupią.

Może Jacek Zieliński udzieli wywiadu w niedługim czasie i znowu się dowiemy, że parametry obecnych piłkarzy są dobre lub bardzo dobre. Usłyszymy kilka korpo pustych frazesów a jak trybuny zrobią protest to żeby zamknąć im buzie zwolni się trenera.

Problem u nas jest taki, że trenerzy przychodzą a takie Rosołki, Pichy czy inne Pankovy dzieki swojej nieudolności ich zwalniają.

Pozbywamy się gamoni typu Charatin czy Valencia a drugich takich samych sprowadzamy. odpowiedz

eld - 2 godziny temu, *.174.207 Dziś po obiedzie wylany zostanie rosołek. Augustyniak ma wylecieć w sierpniu - zgodnie z kalendarzem. Wszołek jest na celowniku Millwall, kóre z nowym managerem broni się przed spadkiem - tam panuje rodzinna atmosfera a widzieli filmik z familiady. Kramer natomiast mimo ofert zamierza zagrać vabanq bo przeczuwa że w Legii kasa jest pełna po postatnich transferach - dlatego zawiesozny ma ciągle nos na Kwintę. Pekhart już spakowane walizki - ma juz dość topornego futbolu który mamy na murawie ekstraklasy - i rozgloda się za transferem z murawy do Morawy. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zieliński kupił w Empiku Poczet Królów i Książąt Polskich trop jest czytelny Mieszko Lorenc !!!!! odpowiedz

LesnyDziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Cezary Polak w Legii i okienko można uznać za udane odpowiedz

Urban - 2 godziny temu, *.140.18 Zielinski kup paru obroncow, znasz sie na tym jak nikt inny odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Panowie, złota zasada redagowania "dni na żywo": jeśli nic się nie dzieje, to nic nie piszemy. Nie kleimy nic na siłę. odpowiedz

Student_L - 2 godziny temu, *.. @Ding: nie zgodzę się. Przynajmniej redkcja troche ubarwiła ten dzień :P odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 2 godziny temu, *.legionisci.com @Ding: Dziękujemy za radę. Oczywiście z niej nie skorzystamy! :-) odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dziś koło 15 do Warszawy ma przylecieć prywatny samolot z Barcelony. Jeśli to zawodnik to można się spodziewać że będzie to ofensywny pomocnik Nico Melamed któremu kontrakt kończy się już za pół roku. Gdyby okazało się to prawdą w co wątpię to promyczek nadziei o mistrzostwie jeszcze nie zginął. odpowiedz

Student_L - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brać tego, ma papiery na granie: https://youtu.be/OZWe4QI-9Fk?si=2f1yM-t_8MKPL2UD

Ps. Chłopak spełnił marzenie z dzieciństwa. Sam się w składzie nie wystawia... odpowiedz

Keski - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wolał bym by nasza drużyna oczyściła się z zawodników którzy nie mają umiejętności potencjału i są już nie młodzi. Jeżeli i tak gramy kiepsko to chociaż niech zainwestują w młodość. odpowiedz

Obcy - 9 minut temu, *.t-mobile.pl @Keski: Niewielu by zostało. odpowiedz

Szantosz - 3 godziny temu, *.chello.pl Super pomysł z tą mapką lotów z Flightradar. :) Myślę, że transfer nadejdzie z Białorusi. Brać od razu tego, który zwinnie poradzi sobie z tym drutem kolczastym i przez zasieki czmychnie pogranicznikom. Irańczyk, Pakistańczyk, czy Syryjczyk nie ważne. Ważne żeby tak samo sprytnie umykał uwadze obrońców. odpowiedz

Żorżyk - 3 godziny temu, *.. Dodajmy do tego 5,5 milion euro za LKE, zluzowanie niektórych wysokich kontraktów, przychody z dni meczowych (prawie same soldouty) i okaże się, że realnie przychody z tego tytułu to ponad 100 milionów. Ale jak rozumiem, priorytetem jest zbilansowanie budżetu, żeby można było zaraz zaciągać nowe kredyty, kupować za nie szrot, liczyć na to, że fartem sprzeda się jakiegoś ogóra za bimbaliony euro. Zapomnijcie o Mistrzostwie, zapomnijcie po pucharach - to tylko wybryki i to wybryki ponad stan. W Ekstraklasie Legia to dziś poziom Górnika, w pucharach więcej szczęścia niż rozumu. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Żorżyk: nie no, przestan sie kompromitowac. Bylismy 1 z 2 druzyn w calych rozgrywkach, ktore doszly tak daleko w pucharach z eliminacji (dano zaden polskich klub nie awansowal do pucharow ze swojej sciezki, w ktorej nie mozesz odpasc i spasc do rozgrywek nizej), wyszlismy z jednej z trudniejszych grup ogrywajac jedna z lepszych druzyn w calej Europie, zdobywajac 12 punktow a ty napisales, ze to fart? Ty jestes powazny? Poziom Gornika? Punktow tez nie umiesz liczyc? Czy moze to tez jakis fart? Ja rozumiem rozgoryczenie ale zeby pieprzyc takie glupoty, ze wszystko fart, niczego nie bedzie, to trzeba byc jakims nied$%^%$^$%^. Przed chwila sie podniecales pucharem Polski, ogrywaniem Aston Villi i AZ, a teraz poziom Gornika bo 2 mecze zremisowali :DDDDDDDDDDDDD Przypominam, z epunktowo jestesmy na poziomie mistrza Polski i tuz za Lechem, ktory cala wiosne gral co tydzien. To w Poznaniu powinni byc wsciekli, ze nie ptoraifli odjechac Legii, ktora grala pol roku co 3 dni. odpowiedz

Ju(L)ius - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @L: No w końcu jakiś normalny głos zamiast tego ciągłego polaczkowego marudzenia!! odpowiedz

PrzemoL - 3 godziny temu, *.net.pl Niestety, najwyższy budżet w lidze, a oni dziadostwo uprawiają. To jest po prostu nieudolność. odpowiedz

Pensja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Sporo pensji odeszło odpowiedz

Realista - 4 godziny temu, *.106.65 Musimy zrozumieć, że nie ma pieniędzy na transfery.

W lecie też ich nie będzie, ale dział sportowy obserwuje młodych i perspektywicznych zawodników o nazwiskach Pich i Charatin! Będzie się działo, cierpliwości! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Realista: o, kolejny idiota. Oczywiscie, ze beda transfery i to konkretnych pilkarzy, bo na pensje mamy bardzo duzy budzet. Czy nie potraficie zrozumeic, ze jest zima? Nawet jakbysmy mieli kase na gotowkowe transfery to zaden klub ci nei sprzeda swoich kluczowych graczy bo jest już, UWAGA, ZAMKNIETE OKNO W KAZDEJ LIDZE. Wystarczy myslec. Chesz byle jakiego transferu, ktore dostawales w porpzednich latach i klaskales uszami, ze idziemy na mistrza ze srednia punktowa 1,9 bo rywale spali? odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @L: Jest tylko jeden klub który sprzedaje kluczowych w zimie. Kojarzysz Darek? odpowiedz

Szantosz - 4 godziny temu, *.chello.pl Świetne memy Redakcjo. Właśnie tak to wygląda. Dobra rada co cofnięcie lidera defensywy Augustyniaka na swoją nominalną pozycję. Rada numer 2 Kajetan Szmyt i Wdowik. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Zmiana opcji na 9. Kramer idzie do Turków , podpiszą Zdzisława Machlojke z Izolatora Boguchwała. 170 cm ale za to 159 kg. Przepchnie każdego obrońcę. odpowiedz

Ajajaj ITI - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Hiszpan: Izo Izo Izo tu ... Izolator huhu ! odpowiedz

Boberrr - 4 godziny temu, *.83.234 Zieliński podobno obserwuje jakiegoś 31 latka z Mazura Karczew. Rumuński obrońca środkowy 164 cm odpowiedz

Miozdzio - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Hiragani z Sagan Tosu

Ueda z Urawy

Siwy z Mokotowa

Nie ma sianka nie ma granka. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Zieliński przechodzi do Podbeskidzia a Mozyrek do Łęcznej. Transfery definitywne za darmo. odpowiedz

shai - 4 godziny temu, *.chello.pl Za Mioduskiego nigdy nie będzie całkiem dobrze, czy normalnie. odpowiedz

meter - 4 godziny temu, *.tpnet.pl "Rolka" definująca kwotę przeznaczoną na transfery to mistrzostwo świata.Obrazkowa groteska znakomicie oddaje sytuację.Moim zdaniem,VOO,który tak znakomicie się u nas odbudował,niestety wskazał trend,który do dziś funkcjonuje:za darmo a nóż odpali.I aż mi sie wierzyć nie chce,że włodarze,mogą całą politykę transferową ,opierać na metodzie chybił-trafił.. odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @meter: czemu się Dziwisz że taka metoda jest jak właściciel raz nie zna się na piłce dwa kupił klub za kase klubu i jeszcze niby klub jest mu winien pieniądze więc jednym słowem właściciel to jeden wielki walkasz odpowiedz

Żosułe - 5 godzin temu, *.play-internet.pl DZIESIECIU odeszło DWÓCH przyszło ... Te słowa mówią wszystko ... odpowiedz

Szaranowicz - 5 godzin temu, *.orange.pl Prośba,sprzedajcie Rosołka,nawet jako drewno do tartaku,lidzie patrzeć już na te pokrake nie mogą. odpowiedz

Leśnik - 5 godzin temu, *.orange.pl @Szaranowicz: Do tartaku sprzedaje się drzewo to z tartaku wychodzi drewno w tym przypadku to by musiał być taki odpad na płyty wiórowe albo na opał innego zastosowania nie widzę. odpowiedz

Johny - 5 godzin temu, *.orange.pl I to nas różni..... Lech, Raków nie mają problemu wydać 1-1.5mln euro na piłkarzy. My zbieramy takich Kapuadi spuszczających Wisłę Płock do 1 ligi i inne wynalazki i dziwimy się że nie idzie, że trener zły, itd. Niech Mioduski przestanie oczekiwać zbyt grubej kasy za ten klub i w końcu odda w lepsze ręce, bo tak to będziemy mieli sukces raz na kilka lat. odpowiedz

Marcin - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Po cholerne halo strzałka oddawać i ściągać jakiegoś zybe.... ? odpowiedz

13 - 5 godzin temu, *.inetia.pl Jak na razie to Morishita is good. Zyba who is that? Where is a STOPPER? Where is ATTACKER? odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @13 : Po stopper to goń do apteki… odpowiedz

Serek - 5 godzin temu, *.orange.pl Ciekawe czy coś pójdzie z tych 80mln na akademię czy dalej będą tam uczyć gry w piłkę nauczyciele wfu z pobliskich podstawówek po taniości a później się wszyscy dziwią dlaczego Miodek akademy to jedna z najgorszych akademii w kraju... odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Serek: Nie tylko w kraju ale i "w tej czesci Europy" :-) odpowiedz

Roma - 5 godzin temu, *.103.27 Niech jadą na trening Wisły Płock, może kolejnego asa uda się zwerbować. odpowiedz

Lopez - 6 godzin temu, *.orange.pl Miodek to biznesmen, podobno dalej nie rozumie zasady spalonego i ledwo ogarnia zasady gry w piłkę ale jemu chodzi głównie o pieniądze czyli cel osiągnął ale patrząc na ten element ktory do nas przychodzi to żaden nie jest wart więcej niż ze 200 tyś zł teraz... odpowiedz

OLaf - 6 godzin temu, *.centertel.pl Raczej nie ma co liczyć na puchary w przyszłym sezonie bo mamy dwa ręczniki w bramce które przepuszczają 70 procent strzałów odpowiedz

Obcy - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Godzina 23.55 trwają ostatnie negocjacje. I wreszcie stało się!!! Michał Kucharczyk zmienia drugi zespół Legii na pierwszą drużynę. Kontrakt podpisany na dwa lata z kolejnych przedłużeń. Godzina 23.58 poszukiwany cały czas jest Jakub Rzezniczak w celu nakłonienia go do powrotu do Legii. Ale chłop się gdzieś zapodział. Prezes Dariusz wraca do domu. odpowiedz

WoLa - 6 godzin temu, *.orange.pl Fatalnie to wygląda i jeszcze jeden z najgorszych zawodników w Europie przyszedł do rezerw... odpowiedz

