Na stadionach: Dla nas nadal Niezłomni, dla władzy znów Wyklęci

Środa, 6 marca 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu byliśmy świadkami kilku wyjątkowo dobrych wyjazdów. Najliczniej, w ponad 3 tys., do Krakowa pojechali widzewiacy. Później RTS w ponad 1350 os. zawitał we Wrocławiu. Drugą ekipą, która zaliczyła dwa liczne wyjazdy jest Pogoń, która najpierw w środku tygodnia pojechała do Poznania w 1922 osoby, a następnie zdo stolicy w 1202 osoby. Fani Piasta przyjechali na mecz z Ruchem rozgrywany na Stadionie Śląskim w 1071 osób.









Motorowcy, którzy do Łęcznej mają przysłowiowy rzut beretem, stawili się na meczu z Górnikiem w bardzo dobrej liczbie 2343 osoby. Otrzymali od zaprzyjaźnionej ekipy całą trybunę prostą. Zresztą fani z Łęcznej również wystawili bardzo dobry młyn. Na wielu stadionach zawisły transparenty odnoszące się do Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, a także protestów rolników.



Wiele ekip postanowiło uatrakcyjnić spotkania oprawami. Widzewiacy z ładną sektorówką i transparentem "Wciąż jedna myśl w nas drzemie, gdy zwiedzamy te wody... By nasza Łódź dopłynęła wprost na Narodowy", nawiązującym do walki o finał na Narodowym. Wiślacy z kolei z prezentacją "Jesteś iskrą w sercach, co rozpala wielki ogień", również z wykorzystaniem piro. RTS na kolejnym wyjeździe pokazał konkretny pokaz pirotechniczny, z którego najbardziej efektownie wyszły fajerwerki odbijające się od dachu. Choć można spodziewać się, że te mniej przypadły do gustu Komisji Ligi. Fani Śląska zaprezentowali dwuczęściową oprawę z piro - "Walka na boisku przy wielkim flagowisku/racowisku". Najwięcej piro spalili w ostatni weekend legioniści, którzy odpalili 400 stroboskopów oraz 240 rac.



Patriotyczne oprawy zaprezentowali ultrasi Rakowa (z piro), Cracovii, Chrobrego i Olimpii Grudziądz.



Można żałować, że derbowe spotkanie pomiędzy Elaną i Zawiszą rozegrano bez udziału przyjezdnych. Zawisza przyjechał co prawda pod stadion, ale na trybuny nie zostali wpuszczeni. Elana z oprawą.



Kibice Górnika Zabrze świętowali 25-lecie Torcidy, prezentując na mieście pokaz fajerwerków.







Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - Widzew Łódź (1364)

Widzewiacy z kolejnym z rzędu dobrym wyjazdem, choć nie wykorzystali pełnej puli. W sektorze gości pokazali się z dobrej strony, prezentując konkretny pokaz pirotechniczny, z wyrzutniami fajerwerków, które odbijały się od dachu. Wrocławianie z bardzo dobrym młynem oraz oprawą. Zaprezentowali transparent "Walka na boisku przy wielkim flagowisku" oraz 500 flag na kijach. Później w transparencie ostatnie słowo zmienione zostało na "racowisku" i zapłonęło 180 rac. Na trybunach ponad 24,1 tys. widzów.



Legia Warszawa - Pogoń Szczecin (1202)

Fani Pogoni przyjechali pociągiem specjalnym w 1202 osób i z ośmioma flagami. Zaprezentowali wycinaną sektorówkę z herbem oraz flagowisko. Legioniści zaprezentowali Wielką Flagę, pod którą odpalili 400 stroboskopów, a całość miała miejsce podczas "Snu o Warszawie" w nietypowym wykonaniu (z pokazem świetlnym i melodią odegraną na skrzypcach). Później na Żylecie zaprezentowane zostało flagowisko w asyście 240 rac. Fani Legii wspierani przez FC Den Haag (50), wywiesili transparent "Choć jesteśmy ze stolicy, to wspieramy Was, rolnicy!".



Ruch Chorzów - Piast Gliwice (1071)

Na Stadionie Śląskim niewiele ponad 15 tys. kibiców, w tym ponad tysięczna grupa fanów Piasta. Gliwiczanie wspierani przez GKS Jastrzębie (30), BATE Borysów (2) i gościnnie Sigmę Ołomuniec (2). Wywiesili transparent "Ku waszej pamięci Żołnierze Wyklęci". Obie strony bez oprawy.



Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok (222)

Dzięki uprzejmości zabrzan, fani Jagiellonii mogli pojawić się na trybunach stadionu Górnika, pomimo zamknięcia sektora gości na czas budowy czwartej trybuny. Białostoczanie przyjechali transportem kołowym, w 222 osoby i z dwiema flagami.



Zagłębie Lubin - Korona Kielce (88)

Koroniarze do Lubina przyjechali w 88 osób, w tym Naprzód Jędrzejów (15), z dwiema flagami i transparentem "Murem za prezesem Jabłońskim. Wenta won".



Cracovia - Warta Poznań ()

Gospodarze z niezłym młynem i transparentem "Jan Kot - Żołnierz Wyklęty - mistrz Cracovski" oraz podwieszaną sektorówką z archiwalnymi zdjęciami.



Raków Częstochowa - Lech Poznań (-)

Fani Rakowa z patriotyczną oprawą - malowaną niewielką sektorówką z wilkiem oraz biało-czerwonym transparentem "Dla nas nadal Niezłomni, dla władzy znów Wyklęci". Całość uzupełniło racowisko. Kibiców Lecha brak z powodu zakazu wyjazdowego za mecz ze Śląskiem.



Radomiak Radom - Stal Mielec (-)

Na trybunach 7 tys. kibiców. Gospodarze wywiesili transparent "Cześć Waszej pamięci Żołnierze Wyklęci".



Niższe ligi:



Górnik Łęczna - Motor Lublin (2343)

Derby Lubelszczyzny z bardzo dobrą frekwencją po obu stronach. Motorowcy, wspierani przez Śląsk, zajęli całą trybunę prostą. Górnicy z oprawą.



Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz ()

Niestety, derbowe spotkanie rozegrane zostało ostatecznie bez udziału kibiców gości. Zawisza przyjechał licznie pod stadion w Toruniu, ale niestety nie zostali wpuszczeni do klatki. To doprowadziło do przepychanek z policją. Gospodarze z oprawą - malowaną sektorówką i transparentem "Reprezentujemy Elaną Toruń Rozniecając Ogień" oraz racowisko.



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Motor Lublin (152)

Motorowcy wspierani na środowym wyjeździe przez Śląska (25).



Olimpia Grudziądz - Kotwica Kołobrzeg (143)

Kotwica w dobrej liczbie na wyjeździe w Grudziądzu. Olimpia z patriotyczną oprawą - "Ku Waszej pamięci, cześć i chwała Żołnierze Wyklęci".



Lechia Gdańsk - Resovia (73)

Lechiści z transparentem ku pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wywiesili też transparent "Na jedno skinienie eurourzędnika, rujnujecie życie polskiego rolnika".



Radunia Stężyca - Olimpia Elbląg (60)

Stal Rzeszów - Miedź Legnica (58)



Odra Opole - Wisła Kraków (-)

Liczny młyn gospodarzy. Kibice Wisły nie zostali wpuszczeni na kolejny stadion w tym sezonie.



Puchar Polski:



Wisła Kraków - Widzew Łódź (3000)

Bardzo liczny wyjazd RTS-u na stadion zaprzyjaźnionej Wisły. Gospodarze z dobrą frekwencją i oprawą - sektorówką z nazwą klubu, transparentem "Jesteś iskrą w sercach, co rozpala wielki ogień", a zwieńczeniem prezentacji było racowisko. Widzewiacy zaprezentowali malowaną sektorówkę przedstawiającą kibica płynącego łodzią w stronę stadionu Narodowego, hasło "Wciąż jedna myśl w nas drzemie, gdy zwiedzamy te wody... By nasza Łódź dopłynęła wprost na Narodowy". Odpalili również piro.



Lech Poznań - Pogoń Szczecin (1922)

Bardzo dobry wyjazd Portowców, którzy podróżowali pociągiem specjalnym i solidnie oflagowali klatkę. Lechici wywiesili transparent "Zielony ład ch... wart! Rolnicy jesteśmy z wami!".



Piast Gliwice - Raków Częstochowa (458)

Dobry wtorkowy wyjazd Rakowa do Gliwic, gdzie stawili się w 458 osób, w tym Chemik Kędzierzyn (28).



Jagiellonia Białystok - Korona Kielce (146)

Koroniarze przyjechali do Białegostoku transportem kołowym z jedną, nową flagą ("Kolekcjonerzy Wyjazdów") i transparentem "Murem za prezesem Jabłońskim. Wenta Won".



Wyjazd tygodnia: 3000 kibiców Widzewa w Krakowie

Oprawa tygodnia: Choreo Widzewa na meczu z Wisłą





Legia Warszawa na meczu z Pogonią Szczecin:



















Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Cracovia na meczu z Wartą Poznań:





Raków Częstochowa na meczu z Lechem Poznań:













Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Śląsk Wrocław na meczu z Widzewem Łódź:











Widzew Łódź na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:









Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze:





Lech Poznań na meczu z Pogonią Szczecin:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:









Ruch Chorzów na meczu z Piastem Gliwice:





Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Ruchem Chorzów:





Wisła Kraków na meczu z Widzewem Łódź:







Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Wisłą Kraków:







Jagiellonia Białystok na meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Stal Mielec na meczu z ŁKS-em Łódź:





ŁKS Łódź na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Piast Gliwice na meczu z Rakowem Częstochowa:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Chrobry Głogów na meczu z Górnikiem Łęczna:





Górnik Łęczna na meczu z Motorem Lublin:





Motor Lublin na wyjazdowym meczu z Górnikiem Łęczna:





Elana Toruń na meczu z Zawiszą Bydgoszcz:





Zawisza Bydgoszcz na wyjazdowym meczu z Elaną Toruń:





Radomiak Radom na meczu ze Stalą Mielec:





Lechia Gdańsk na meczu z Resovią:







Resovia na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:





Olimpia Grudziądz na meczu z Kotwicą Kołobrzeg: