Łyżwiarstwo

Legia wicemistrzem Polski w sprincie drużynowym

Środa, 28 lutego 2024 r. 06:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się mistrzostwa Polski w sprincie drużynowym łyżwiarstwa szybkiego. Panczeniści Legii Warszawa, w składzie Marek Kania, Karol Karczewski oraz Mateusz Kania wywalczyli srebrny medal z wynikiem 1:25.86 min. Zwyciężyła załoga Pilicy Tomaszów Maz., która uzyskała wynik o 1,07 sekundy lepszy.



Wśród kobiet, drużyna Legii zajęła miejsce szóste z wynikiem 1:42.00 min., ze stratą 9,93 do zwycięzców. Legionistki z rocznika 2008 startowały w składzie: Zofia Szombara, Victoria Szewczyk, Julia Jaroszewicz i Urszula Dymkowska.



Przed legionistami dwa kolejne dni startów w Tomaszowie w ramach Mistrzostw Polski w wieloboju sprinterskim. Bardzo intensywny czas ma obecnie Marek Kania, który po zakończeniu startów w Pucharze Świata, startował na Mistrzostwach Świata na dystansach, w ostatnich dniach rywalizował na Akademickich Mistrzostwach Świata, a zaraz po MP w wieloboju spinterskim, uda się do Inzell na Mistrzostwa Świata w wieloboju.