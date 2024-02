Kazimierski: Tobiasz trochę pajacuje w bramce

Środa, 28 lutego 2024 r. 10:16 źródło: SE

- Według mnie Kacper Tobiasz był trochę przereklamowany. Najpierw powinien dobrze zagrać w Legii, wyciągnąć drużynie parę meczów i wtedy należałoby w niego inwestować. Jest prawdą, że ta kadra mogła mu zaszkodzić, bo ma tendencje do liderowania. Nie mówię o jego interwencjach bramkarskich, ale trochę pajacuje w bramce swoim zachowaniem. A to krzyczy, a to coś pokazuje. Trenerzy powinni mu zwrócić na to uwagę i powiedzieć: rób swoje, zajmij się swoją pracą, a nie kombinuj. Co do jego umiejętności bramkarskich, to może brakuje mu sprawności, no i ciągle wypuszcza te piłki. To nie jest bronienie fachowe, że przykryje piłkę, ale odbija przed siebie i rywale to wykorzystują - mówi na temat Kacpra Tobiasza w wywiadzie z SE Jacek Kazimierski, były bramkarz Legii Warszawa, a następnie trener stołecznego klubu i bramkarzy reprezentacji Polski.









- Ma dobre warunki fizyczne. Z tego co wiem, to prowadzi go dwóch trenerów i to nie jest dobra kombinacja. Jeden mówi mu to, drugi co innego i chłopak może być skołowany. Jeden chce, żeby łapał piłkę i przyciągał do ziemi, a drugi, żeby nie przyciągał. Każdy ma swoją koncepcję i chce być mądrzejszy. Niech jeden się nim zajmie i go wychowuje. A jak nie, to jeszcze trzeciego powinni wziąć i będzie zupełna paranoja.



- W Legii wszystko odbywa się na żywioł, ale generalnie postawiono na Tobiasza. Chcą go sprzedać, zarobić parę groszy i to jest główny cel, ale to nie przynosi nic dobrego drużynie. Taka jest moja ocena.



Cały wywiad znajdziecie tutaj.