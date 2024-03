Futsal

PP: Rekord Bielsko-Biała 3-2 Legia Warszawa

Środa, 6 marca 2024 r. 19:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/4 finału Pucharu Polski Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała 2-3. Do przerwy legioniści, którzy przez cały mecz musieli sobie radzić w ośmioosobowym składzie, wygrywali 2-0. Kolejne spotkanie Legia rozegra 9 marca z Piastem Gliwice.









W 6. minucie błąd popełnił bramkarz Rekordu i piłkę przejął jeden z legionistów, podał Storożuka, ale po jego strzale po rykoszecie piłka przeleciała tuż nad poprzeczką. W odpowiedzi groźnie uderzał Mikołaj Zastawnik, ale dobrym refleksem popisał się Tomasz Warszawski. Dwie minuty później po błędach obrońców ponownie dobrze spisał się golkiper ze stolicy. Z minuty na minutę zaznaczała się optyczna przewaga gospodarzy, ale legioniści bronili się mądrze i po kwadransie nadal było 0-0. Dwie minuty przed końcem pierwszej części Michał Klaus uderzył tak, że piłka obiła dwa słupki i wróciła w pole pod nogi Rui Pinto, który huknął prosto w środek bramki i dając legionistom prowadzenie. Minutę później z dalszej odległości uderzył Nuno Chuva, a tak nieszczęśliwie interweniował Gustavo Henrique, że skierował piłkę do własnej bramki i do przerwy goście prowadzili 2-0.



W 23 sekundzie drugiej części gry stratę w wyprowadzeniu piłki zanotował Rui Pinto i wykorzystał to Michal Seidler i zdobył kontaktową bramkę. W 26. minucie stały fragment gry wykonał Zastawnik, piłka trafiła w słupek i odbiła się od stojącego pod bramką Seidlera i wpadła do siatki. Wcześniej i później gospodarze jeszcze trzykrotnie obijali słupki i poprzeczkę bramki strzeżonej przez Warszawskiego. W 31. minucie Mykyta Storożuk próbował wybić piłkę zagrywaną do Seidlera, ale nieszczęśliwie skierował ją do własnej siatki i gospodarze, którzy od początku drugiej połowy znacznie przeważali, objęli prowadzenie 3-2. Nie mająca nic do stracenia drużyna Legii ruszyła do ataku. Bramkarz ze stolicy włączał się do akcji ofensywnych i niewiele brakowało, a szybko doprowadzilibyśmy do wyrównania. Następnie trener Kosenko zdecydował się wycofywać bramkarza, przez co Rekord miał problemy w obronie - m.in. groźnie uderzał Storożuk. Niestety ataki w ostatnich minutach meczu nie przyniosły efektu i to Rekord mógł się cieszyć z awansu do półfinału Pucharu Polski.



PP: Rekord Bielsko-Biała 3-2 (0-2) Legia Warszawa

0-1 - 18:06 Rui Pinto

0-2 - 19:18 Gustavo Henrique (samob.)

1-2 - 20:23 Michal Seidler

2-2 - 25:49 Michal Seidler

3-2 - 30:43 Mykyta Storożuk (samob.)



Rekord: 19. Krzysztof Iwanek, 5. Tomasz Lutecki, 6. Mikołaj Zastawnik, 9. Artur Popławski, 23. Michał Kubik

Rezerwa: 7. Matheus Ferreira, 8. Gustavo Henrique, 10. Paweł Budniak, 11. Stefan Rakicić, 84. Bartłomiej Nawrat, 18. Maciej Gołąbek, 21. Michał Marek, 41. Michal Seidler, 99. Taras Korołyszyn



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 97. Davidson Silva

Rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 34. Nuno Chuva, 50. Mykyta Storożuk



